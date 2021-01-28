هكذا رد الاتحاد الأوروبي على تصريحات وزير الخارجيّة الأميركي حول الاتفاق النووي!

الوقت-شدد الاتحاد الأوروبي في بيان له نشر اليوم الخميس، على رغبته في التعاون مع واشنطن حول ملف إيران.

وبحسب البيان فان الاتحاد الأوروبي أكد على أنّه "علينا إيجاد طريقة لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي"، بعد حديث وزير الخارجيّة الأميركي، أنتوني بلينكن، أمس الأربعاء، عن أنّ الرئيس جو بايدن كان واضحاً "إن عادت إيران للامتثال بالتزامها فإن الولايات المتحدة ستعود للاتفاق".

ةوفي هذا السياق ردت ممثليّة إيران في الأمم المتحدة، على تصريح بلينكن حول مستقبل الاتفاق النووي، مؤكدةً أنّ "الإدارة الأميركيّة الجديدة الراهنة، وعلى غرار الإدارة السابقة، تنتهك تعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231".

من جهته، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن "كل إجراءاتنا النوويّة هي في إطار الاتفاق النووي ووفق المادتين 36 و37 من الاتفاق".

وخلال مؤتمر صحفي في منشأة "فوردو" النووية، اليوم الخميس، إلى جانب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانيّة علي أكبر صالحي، لفت قاليباف إلى أن "مجموعة 5+1 لم تلتزم بتعهداتها، لذلك نحن أيضاً غير ملزمين بالالتزام بتعهداتنا".