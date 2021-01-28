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  الخميس 14 جمادي الثاني 1442

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الكيان الصهيوني والقبة الأمنية الخيالية على مشيخات الخليج منذ توقيع اتفاقيات التطبيع، تحاول الولايات المتحدة والکيان الصهيوني تعزيز تشكيل التحالف السياسي العبري-العربي في المنطقة، من خلال توسيعه ليشمل المجالات الاقتصادية والعسكرية والأمنية، وبالتالي طمأنة الحكومات العربية بفعالية التحالف مع الکيان الصهيوني في المجالين الدفاعي والعسكري.

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أخبار

هكذا رد الاتحاد الأوروبي على تصريحات وزير الخارجيّة الأميركي حول الاتفاق النووي!

الخميس 14 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
هكذا رد الاتحاد الأوروبي على تصريحات وزير الخارجيّة الأميركي حول الاتفاق النووي!

هكذا رد الاتحاد الأوروبي على تصريحات وزير الخارجيّة الأميركي حول الاتفاق النووي!

الوقت-شدد الاتحاد الأوروبي في بيان له نشر اليوم الخميس، على رغبته في التعاون مع واشنطن حول ملف إيران.

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الوقت-شدد الاتحاد الأوروبي في بيان له نشر اليوم الخميس، على رغبته في التعاون مع واشنطن حول ملف إيران.

وبحسب البيان فان الاتحاد الأوروبي أكد على أنّه "علينا إيجاد طريقة لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي"، بعد حديث وزير الخارجيّة الأميركي، أنتوني بلينكن، أمس الأربعاء، عن أنّ الرئيس جو بايدن كان واضحاً "إن عادت إيران للامتثال بالتزامها فإن الولايات المتحدة ستعود للاتفاق".

ةوفي هذا السياق ردت ممثليّة إيران في الأمم المتحدة، على تصريح بلينكن حول مستقبل الاتفاق النووي، مؤكدةً أنّ "الإدارة الأميركيّة الجديدة الراهنة، وعلى غرار الإدارة السابقة، تنتهك تعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231".

من جهته، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن "كل إجراءاتنا النوويّة هي في إطار الاتفاق النووي ووفق المادتين 36 و37 من الاتفاق".

وخلال مؤتمر صحفي في منشأة "فوردو" النووية، اليوم الخميس، إلى جانب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانيّة علي أكبر صالحي، لفت قاليباف إلى أن "مجموعة 5+1 لم تلتزم بتعهداتها، لذلك نحن أيضاً غير ملزمين بالالتزام بتعهداتنا".

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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الاتفاق النووي الإيراني أنتوني بلينكن الولايات المتحدة إيران جو بايدن محمد باقر قاليباف

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