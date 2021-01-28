هكذا ردت طهران على تصريحات بلينكن حول الاتفاق النووي!

الوقت-قالت ممثلية إيران في الأمم المتحدة، مساء اليوم الخميس، في أول رد لها على تصريحات وزير الخارجية الأميركي الجديد أنتوني بلينكن حول مستقبل الاتفاق النووي، أن "الإدارة الأميركية الجديدة الراهنة، وعلى غرار الإدارة السابقة، تنتهك تعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231".

وبحسب البيان فان "تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 20%؜ هو في إطار بنود الاتفاق النووي، خاصة البند 36 منه الذي يسمح لإيران بوقف تنفيذ بعض أو جميع التزاماتها في الاتفاق".

وفي هذا السياق، تحدث، أمس الأربعاء، مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانتشي، عن الاتفاق النووي الإيراني الذي أُبرم عام 2015، وقال "تمّ باعتباره قادر على إحداث تغيير في الشرق الأوسط"، مؤكداً أن المنطقة لم تشهد حرباً بسبب "صبر وحكمة طهران".

وكان روانتشي، قد أكد في وقت سابق أن الكرة الآن في ملعب أميركا، وأن "الأمر متروك لإدارة واشنطن الجديدة لتقرر ما إذا كانت ستواصل السياسة المفلسة للإدارة السابقة أو تفتح صفحة جديدة". مشدداً على أن بلاده ستعود إلى التزاماتها كاملة، إذا عادت الأطراف الأخرى إلى الوفاء بتعهداتها.

بدوره ردّ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عبر "تويتر" مخاطباً وزير الخارجية الأميركي الجديد، وقال إن "أميركا انتهكت الاتفاق النووي، وأغلقت طرق وصول السلع الغذائية والدواء إلى الايرانيين، وعاقبت الملتزمين بقرار 2231 لمجلس الأمن، بينما ايران بقيت ملتزمة بالاتفاق النووي، واكتفت باتخاذ الاجراءات المتفق عليها سلفاً". متسائلاً أنه "في ظل ذلك، أي طرف يجب أن يخطو الخطوة الاأولى؟.. لاتنسوا أبداً الهزيمة القصوى التى مني بها ترامب".