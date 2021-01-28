الحشد الشعبي يعلن نتائج "العملية الخاطفة" في الأنبار

الوقت- اعلن الحشد الشعبي في العراق اليوم الخميس، عن نتائج العملية الخاطفة التي انطلقت يوم أمس في غرب الأنبار.

وقال قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح للسومرية نيوز، ان "العملية شهدت الاستيلاء على عجلة نوع بيكب والقاء القبض على شخصين وضبط هواتف العناصر الارهابية وكمبيوتر محمول وسلاح كاتم للصوت وعدد من الاسلحة الخفيفة واعدتها وهاون عيار ٨١ وباج لإحدى الوكالات الاخبارية يستخدم للمرور من خلال السيطرات الامنية بسهولة داخل احدى المضافات الرئيسة التي عمل العدو على اخفائها لتمويه القوات الامنية وطيران الجيش".

واضاف ان "قواتنا عثرت على ادوات حفر انفاق يستخدمها العدو لإنشاء المضافات تحت الارض".

واوضح ان "هذه العملية جاءت بنتائج قصمت ظهر العدو حيث ان هذه المضافات عمل العدو لأشهر طويلة متتالية لإنشائها"، لافتا الى انه "من النتائج المهمة احباط مخطط لداعش هو ارتداء زي الحشد الشعبي الذي تم العثور عليه داخل احدى المضافات والذي كان العدو يحاول لارتدائه وقيامه بعملية اجرامية لتشويه صورة الحشد الشعبي في المناطق الغربية وهذه استراتيجية تعمل عليها بعض الجهات هذه الايام لكن يقظة العراقيين و اهالي الانبار كبيرة وثقتهم بالحشد عظيمة".