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الكيان الصهيوني والقبة الأمنية الخيالية على مشيخات الخليج منذ توقيع اتفاقيات التطبيع، تحاول الولايات المتحدة والکيان الصهيوني تعزيز تشكيل التحالف السياسي العبري-العربي في المنطقة، من خلال توسيعه ليشمل المجالات الاقتصادية والعسكرية والأمنية، وبالتالي طمأنة الحكومات العربية بفعالية التحالف مع الکيان الصهيوني في المجالين الدفاعي والعسكري.

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لماذا يسعى بايدن لإنهاء الحرب في اليمن؟ بايدن الذي يفكر في استعادة الدور القيادي للولايات المتحدة في المجتمع الدولي تحت ضغط الرأي العام المحلي والدولي، وبالنظر إلى معارضة الأمم المتحدة والحلفاء الأوروبيين وصف أنصار الله بالإرهاب، أدرك ضرورة التوافق مع المجتمع الدولي، کما تعلم واشنطن أنه يجب عدم إضاعة الوقت لأن الحلول تزداد صعوبةً مع مرور الوقت واستمرار الصراع اليمني.

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حماس: تهديدات رئيس أركان جيش الاحتلال تعكس منطق العربدة

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أخبار

في بيان لها.. وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تحذر من احتمال وقوع أعمال عنف

الخميس 14 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
في بيان لها.. وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تحذر من احتمال وقوع أعمال عنف
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الوقت- حذرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في بيان من احتمال وقوع أعمال عنف من قبل المعارضين للانتقال الرئاسي أو من قبل من لديهم آراء معادية للحكومة أو دوافع مبنية على روايات كاذبة.

وأصدر وزير الأمن الوطني بالإنابة ديفيد بيكوسكي، نشرة النظام القومي للاستشارات حول الإرهاب (National Terrorism Advisory System- NTAS) يحذر فيها من وجود "بيئة تهديد" في جميع أنحاء الولايات المتحدة وقد تستمر في الأسابيع التالية.

وجاء في النشرة أن "المعلومات تشير إلى أن بعض المتطرفين العنيفين ذوي الدوافع الأيديولوجية الذين يعترضون على ممارسة السلطة الحكومية والانتقال الرئاسي، بالإضافة إلى المظالم الأخرى المتصورة التي تغذيها روايات كاذبة، يمكن أن يواصلوا التعبئة للتحريض على العنف أو ارتكابه".

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وزارة الأمن الداخلي الأمريكية الولايات المتحدة الانتقال الرئاسي وزارة الأمن الداخلي الأمريكية

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