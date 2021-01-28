في بيان لها.. وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تحذر من احتمال وقوع أعمال عنف

الوقت- حذرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في بيان من احتمال وقوع أعمال عنف من قبل المعارضين للانتقال الرئاسي أو من قبل من لديهم آراء معادية للحكومة أو دوافع مبنية على روايات كاذبة.

وأصدر وزير الأمن الوطني بالإنابة ديفيد بيكوسكي، نشرة النظام القومي للاستشارات حول الإرهاب (National Terrorism Advisory System- NTAS) يحذر فيها من وجود "بيئة تهديد" في جميع أنحاء الولايات المتحدة وقد تستمر في الأسابيع التالية.

وجاء في النشرة أن "المعلومات تشير إلى أن بعض المتطرفين العنيفين ذوي الدوافع الأيديولوجية الذين يعترضون على ممارسة السلطة الحكومية والانتقال الرئاسي، بالإضافة إلى المظالم الأخرى المتصورة التي تغذيها روايات كاذبة، يمكن أن يواصلوا التعبئة للتحريض على العنف أو ارتكابه".