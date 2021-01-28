بلينكين: الإدارة الجديدة في البيت الأبيض تعتقد أن إجراءات السعودية في اليمن سببت أسوأ أزمة إنسانية في العالم

الوقت- أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، أن الإدارة الجديدة في البيت الأبيض بقيادة الرئيس جو بايدن، تعتقد أن إجراءات السعودية في اليمن أدت لوقوع أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وقال بلينكين، في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء: "نرى أن الحملة التي تشنها السعودية أدت، حسب تقديرات كثيرة، إلى وقوع أسوا أزمة إنسانية في العالم".

ويشهد اليمن أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم بفعل العدوان الذي يشنه التحالف الذي تقوده السعودية على اليمن للعام السادس على التوالي.

وتسبب العدوان والغارات الجوية بسقوط عشرات الآلاف من المدنيين فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق، وبات نحو 22 مليون شخص، أي نحو 75 في المئة من عدد سكان اليمن، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.