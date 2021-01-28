الجهاد الاسلامي: تصريحات كوخافي تمادي في العدوان في ظل غياب المحاسبة الدولية

الوقت- أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي داود شهاب، تمسك الفلسطينيين بخيار الدفاع عن النفس ومقاومة العدوان الإسرائيلي والتصدي للإرهاب الصهيوني، والرد بالمثل على أي اعتداء صهيوني قادم، كما لوح رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي بأنه سيقصف المنازل المدنية في غزة ولبنان في حال اندلعت مواجهة عسكرية.

وقال شهاب في تصريح صحفي، إن ما تحدث به كوخافي ليست المرة الأولى التي يهدد فيها قادة الاحتلال بالعدوان والتلويح بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين، مضيفاً أنهم يمارسون هذا الاٍرهاب وارتكبوا أبشع الجرائم ولم يقفوا عند حدود التهديد بل ارتكبوا الفعل الاجرامي ذاته.

وأوضح شهاب، أن تصريحات كوخافي تمادي في العدوان في ظل غياب المحاسبة الدولية وفي ظل غياب المحاكم الدولية لمرتكبي هذه الجرائم، وأنه بات معيار إظهار انتصار الجيش الصهيوني هو عدد القتلى وحجم الدمار الذي يخلفه، مشدداً على أنه لو كانت هناك عدالة دولية حقيقية ومنصفة ليتمثل هذه التصريحات من قبل كوخافي دليل إدانة إضافي ضد الاحتلال.

الجدير ذكره، أن رئيس أركان جيش العدو الصهيوني كوخافي، هدد بقصف أهداف مدنية في قطاع غزة ولبنان، في أي مواجهة عسكرية قادمة، على اعتبار أن كل المناطق في هذين المكانين هي أهداف عسكرية للجيش.