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  الأربعاء 13 جمادي الثاني 1442

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أخبار

انشقاقات كبيرة تضرب قوات يمنية موالية للإمارات!

الأربعاء 13 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
انشقاقات كبيرة تضرب قوات يمنية موالية للإمارات!

انشقاقات كبيرة تضرب قوات يمنية موالية للإمارات!

الوقت-اعلن قائد كتيبة و150 عنصراً، ظهر اليوم الأربعاء، انشقاقهم من قوات طارق صالح المدعومة

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الوقت-اعلن قائد كتيبة و150 عنصراً، ظهر اليوم الأربعاء، انشقاقهم من قوات طارق صالح المدعومة إمارتياً في الساحل الغربي، وانضموا إلى قوات حكومة صنعاء بكامل عتادهم العسكري.

وبحسب وسائل إعلامية يمنية فان هذه القوات كان في استقبالهم قيادات في حكومة صنعاء، كيحيى عريك.

وفي هذا السياق عبّر عريك عن الشكر لقيادات المنطقة العسكرية الخامسة "في تسهيل عودة المغرر بهم"، داعياً "بقية المخدوعين إلى استغلال قرار العفو العام بالعودة إلى صف الوطن".

وكشف عن المعارك اليومية التي تشهدها جبهات الساحل الغربي بين "المرتزقة فيما بينهم حتى وصلت حدة المعارك إلى القصف المتبادل وتَدخُل الطيران في بعض الأحيان"، ما كبدهم خسائر فادحة وكبيرة في المال والعتاد.

من جهته، أوضح مسؤول العائدين بالمنطقة العسكريّة الخامسة التابعة لحكومة صنعاء، رياض بلذي، أن "الفرصة ما تزال سانحة لمن يرغب العودة إلى صف الوطن"، لافتاً إلى "ارتفاع نسبة العائدين من صفوف الغزاة والمرتزقة بعد التنسيق لهم للعودة على الرقم المخصص للعائدين 176".

واعتبر بلذي أن "هذه العودة خطوة سليمة نحو تصحيح المسار"، داعياً "المغرر بهم إلى اغتنام الفرصة خاصة بعد عودة زملائهم وقياداتهم العسكرية إلى صف الوطن وأهاليهم وذويهم دون أي عوائق أو مخاوف".

وكان بلذي كشف الشهر الماضي عن انشقاق 12 ألف مقاتل في صفوف قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي والتحالف السعودي، وانضمامهم إلى قوات حكومة صنعاء، منذ كانون الأوّل/ديسمبر 2017.

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كلمات مفتاحية :

القوات المسلحة اليمنية الإمارات الجيش اليمني الجنوب اليمني حكومة صنعاء رياض صلاح بلذي

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