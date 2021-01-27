بوتين متوجها للاتحاد الأوروبي: مستعدون للعودة إلى "أجندة إيجابية".

الوقت-طالب الرئيس الروسي، خلال خطاب ألقاه عبر الفيديو في منتدى دافوس الاقتصادي صباح اليوم الأربعاء، إلى علاقات أفضل بين موسكو والاتحاد الأوروبي، مؤكداً "استعداد" بلاده للعودة إلى "أجندة إيجابية".

واعتمد بوتين نبرة مهادنة في كلمته الأولى إلى المنتدى الاقتصادي العالمي منذ عام 2009، مشيراً إلى أنّ "أوروبا وروسيا تتقاسمان تاريخا مشتركاً".

وفي وقت تشهد العلاقات الأوروبية الروسيّة عدة أزمات مع قيام خلافات حول مجموعة مسائل منها أوكرانيا وسوريا واتهامات بـ"التدخل والتجسس"، قال بوتين "بالطبع، يجدر بأوروبا الغربية وروسيا أن تكونا معاً، الوضع الحالي ليس طبيعياً".

وتابع بوتين: "إذا استطعنا تخطي مشكلات الماضي، فإن مرحلة إيجابية في علاقاتنا تنتظرنا".

من جهتها، حذّرت وزارة الخارجية الرّوسية، اليوم الأربعاء، في بيان، من أنّ الاتّهامات الأوروبية في قضية نافالني "طرحت شكوكاً حول إمكانية إقامة المزيد من التفاعل مع الاتحاد الأوروبي".

وأوضحت وزارة الخارجية أن ردّ الفعل الأوروبي بهذا الصدد هو "ذروة الخطوات المعادية".