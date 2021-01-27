وزر الخارجية الإيراني: التعاون يمكن أن يؤدي إلى سلام واستقرار طويلين

الوقت-قال محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، خلال دردشة له مع الصحفيين لدى وصوله الى أرمينيا مساء اليوم الأربعاء، بأنه سيبحث مع المسؤولين الأرمينيين في يريفان المحطة الثالثة من جولته الإقليمية، "العلاقات الثنائية والتعاون متعدد الأطراف".

واعتبر ظريف أن "أرمينيا كانت حاضرة في محادثاته في باكو وموسكو"، مشدداً على "وجود أرضية مشتركة للتعاون بين دول المنطقة ولا سيما في المجال الاقتصادي، وهذا التعاون يمكن أن يؤدي إلى سلام واستقرار طويلين".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني خلال اجتماعه في يريفان بنظيره الأرميني آرا آيوازيان، إن "الفرصة قد توفرت للتعاون وبناء الثقة بعد النزاع الأخير حول منطقة ناغورنو كارباخ بين أرمينيا وآذربيجان".

وأضاف ظريف أنه "بعد هذه التراجيديا المفجعة التي أدت خلال الأشهر الأخيرة إلى مصرع عدد كبير من المدنيين والعسكريين، توفرت الفرصة للتعاون وبناء الثقة في المنطقة وخارجها".

وغادر وزير الخارجية الإيراني موسكو مساء أمس الثلاثاء متوجهاً إلى يريفان في إطار جولته الإقليمية التي بدأها من باكو، وسيزور تبليسي ومن المحتمل أنقرة أيضاً، للبحث في العلاقات الثنائية وأهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.