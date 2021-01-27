ايران: تهديدات "إسرائيل" بضرب ايران ليست سوى جزءٍ من حربٍ نفسيةٍ وبلا قيمة!

الوقت-قال محمود واعظي، رئيس مكتب الرئيس الإيراني، ظهر اليوم الأربعاء، خلال دردشة له مع الصحفيين أن "إسرائيل" ليس لديها أيّ قدرةٍ على شنّ حرب ضدّ إيران.

ويرى رئيس مكتب الرئيس الإيراني أن "تصريحات قائد أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، ليست سوى جزءٍ من حربٍ نفسيةٍ وبلا قيمة"، مؤكداً "استعداد الجيش الإيراني وحرس الثورة للتصدي لأي تحدّ".

رئيس مكتب الرئيس الإيراني أضاف ا إن بلاده "لا تنوي مهاجمة أي دولة"، شدد على أن "طهران لن تتوانى في الدفاع عن نفسها، لافتاً إلى أن "إسرائيل" لم تعد تتحكم بالقرار الأميركي برحيل الرئيس السابق دونالد ترامب".

كلام واعظي جاء تعليقاً على كلام رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، الثلاثاء، الذي قال إن "قوة الردع الإسرائيلية زادت في وجه الدول التي تهدد أمنها"، موضحاً أن "هذه الدول ليست لها النية لشن هجمات ضدنا وكل عملياتها ضدنا تأتي في سياق الرد على نشاطات نقوم بها نحن".

الكلمة التي ألقاها كوخافي، في المؤتمر السنوي لمعهد أبحاث الأمن القومي، أثارت اهتماماً وانتقادات في "إسرائيل"، لا سيما كلامه بشأن الملف النووي الإيراني، والرافض لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي من العام 2015، والذي لاقى انتقاداً مبطناً من وزير الخارجية غابي أشكنازي الذي دعا، في المؤتمر نفسه، إلى "عدم مواجهة الأميركيين بشكل علني".

وفيما اعتبر خبراء، من بينهم، رئيس الشعبة السياسية في وزارة الأمن سابقاً، اللواء احتياط عاموس غلعاد، "كلام كوخافي تحدٍ لواشنطن"، سجل معلقون ملاحظات على كلمة كوخافي، أبرزها أن "كلامه يبث إشارات ضعف لطهران"، فيما انتقد معلقون تغييب كوخافي للصعوبات الحقيقية في الجيش الإسرائيلي، أي "الحافزية وفقدان ثقة الجمهور بالجيش".