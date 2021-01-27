شمخاني يستقبل وفداً من الهيئة السياسية لحركة طالبان

الوقت- استقبل امين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، اليوم الأربعاء، وفداً من الهيئة السياسية لحركة طالبان.

وكان الوفد السياسي لحركة طالبان برئاسة "الملا عبد الغني برادر" وصل الى طهران يوم أمس الثلاثاء، للقاء المسؤولين الإيرانيين.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع القضايا المتعلقة بالسلام في أفغانستان وانسحاب القوات الأمريكية من هذا البلد وبعض القضايا الراهنة في المنطقة.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة قد أشار إلى أن الوفد السياسي لطالبان سيلتقي خلال إقامته في طهران، بالمسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم وزير الخارجية والممثل الخاص لإيران في أفغانستان، لتبادل وجهات النظر حول عملية السلام في أفغانستان والقضايا المتعلقة بالوضع في هذا البلد.