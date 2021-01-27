وزير الخارجية الايراني: الفرصة توفرت للتعاون وبناء الثقة بعد نزاع قرة باغ

الوقت- صرح وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف خلال اجتماعه في يريفان بنظيره الارميني آرا آيوازيان بان الفرصة قد توفرت للتعاون وبناء الثقة بعد النزاع الاخير حول منطقة قرة باغ بين ارمينيا وجمهورية آذربيجان.

وخلال الاجتماع الذي جرى في يريفان اليوم الاربعاء اشار ظريف الى النزاع الاخير بين جمهورية اذربيجان وارمينيا حول منطقة قرة باغ وقال: انه وبعد هذه التراجيديا المفجعة التي ادت خلال الاشهر الاخيرة الى مصرع عدد كبير من المدنيين والعسكريين، توفرت الفرصة للتعاون وبناء الثقة في المنطقة وخارجها.

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد اعلن لدى وصوله إلى العاصمة الارمينية يريفان في محطته الثالثة بعد اذربيجان وروسيا بانه سيبحث مع المسؤولين الارمينيين في يريفان، المحطة الثالثة من جولته الاقليمية، بشان العلاقات الثنائية والتعاون متعدد الاطراف، معتبرا التعاون بين دول المنطقة بانه يمكنه جلب السلام والاستقرار على الامد البعيد.

واوضح ظريف، أن أرمينيا كانت حاضرة في محادثاته التي اجراها في باكو وموسكو، خاصة في اطار الحديث حول التعاون متعدد الأطراف.

وأضاف، أن هناك ارضية مشتركة للتعاون بين دول المنطقة خاصة في المجال الاقتصادي، وهذا التعاون يمكن أن يؤدي إلى سلام واستقرار على الامد الطويل.

وصرح وزير الخارجية، أنه سيتناول في زيارته الحالية، موضوع العلاقات الثنائية والتعاون بين دول المنطقة خلال لقائه مع نظيره وباقي المسؤولين الارمينيين.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني غادر موسكو مساء امس الثلاثاء متوجها الى يريفان في اطار جولته الاقليمية التي بدأها من باكو، وسيزور تبليسي ومن المحتمل انقرة ايضا، للبحث في العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.