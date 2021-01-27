الحوثي يعلق على إصدار الخزانة الأمريكية ترخيصاً يسمح بالمعاملات المالية

الوقت- علق القيادي في حركة "أنصار الله" ، محمد علي الحوثي، يوم الثلاثاء، على إصدار الخزانة الأمريكية ترخيصا يسمح بالمعاملات المالية التي تشمل الحركة إلى 26 شباط المقبل، وذلك على خلفية تصنيف واشنطن للحركة، ضمن قائمتها الارهابية المزعومة.

وقال محمد علي الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن في صنعاء، عبر حسابه على "تويتر"، إن "على أميركا أن تصدر حظرا على إرسال السلاح والطيران والدعم اللوجستي للسعودية وتحالفها في العدوان على اليمن".

وأضاف، "هذا هو الأجدر مراجعته حتى 26 شباط"، في إشارة إلى ترخيص الخزانة الأميركية الذي سمح بالتعامل مع الحركة لغاية التاريخ ذاته.

وتابع، "الأموال التي جمعتها وزارة الخزانة الأميركية كانت ثمن إرهاب التحالف الأميركي السعودي الإماراتي على اليمن بقتل الأطفال والنساء وتدمير اليمن وإجاعته".

وأصدرت الخزانة الأميركية، الاثنين، رخصة تسمح بإجراء معاملات تشمل حركة "أنصار الله" اليمنية - المصنفة من قبل إدارة الرئيس السابق منظمة إرهابية ضمن قائمتها المزعومة - لغاية 26 فبراير/ شباط المقبل.