برعاية غرفة تجارة وصناعة طهران.. منتدى الدبلوماسية الاقتصادية بين ايران والاتحاد الأوراسي يبدأ اليوم

الوقت- برعاية غرفة تجارة وصناعة طهران، انطلقت إعمال منتدى الدبلوماسية الاقتصادية بين ايران والاتحاد الاوراسي صباح اليوم الأربعاء في العاصمة الايرانية.
ويحضر اعمال المنتدى رؤساء المنظمات الحكومية الايرانية وممثلو القطاع الخاص، فضلا عن سفراء دول الاتحاد الاوراسي ( روسيا – بيلاروسيا – قرغيزيا – كازاخستان – أرمينيا).
وتقام على هامش أعمال المنتدى عدة ورش عمل تتعلق بالبنوك والتعاملات المالية والشحن والنقل واللوجستية و"اتفاقية التجارة الحرة، الضوابط والتعهدات والالتزامات" و" الزراعة والصناعات الغذائية" و"تقنية المعلومات والاتصالات" و" المعادن والصناعات المعدنية" و"الصناعة" و" البناء والخدمات الفنية والهندسية".