برعاية غرفة تجارة وصناعة طهران.. منتدى الدبلوماسية الاقتصادية بين ايران والاتحاد الأوراسي يبدأ اليوم

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  الأربعاء 13 جمادي الثاني 1442

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الكيان الصهيوني والقبة الأمنية الخيالية على مشيخات الخليج

الكيان الصهيوني والقبة الأمنية الخيالية على مشيخات الخليج منذ توقيع اتفاقيات التطبيع، تحاول الولايات المتحدة والکيان الصهيوني تعزيز تشكيل التحالف السياسي العبري-العربي في المنطقة، من خلال توسيعه ليشمل المجالات الاقتصادية والعسكرية والأمنية، وبالتالي طمأنة الحكومات العربية بفعالية التحالف مع الکيان الصهيوني في المجالين الدفاعي والعسكري.

عقب تطبيع الرباط مع الکیان الاسرائيلي.. المنطقة المغاربيّة على شفا الحرب الوقت- جلبت أمريكا التوتر والمخاطر إلى المنطقة المغاربيّة عقب اعترافها بسيادة المغرب على الإقليم الصحراويّ، ما زاد طين الخلافات بلة، ورفع من احتمالية نشوب حرب متعددة الأطراف ساحتها الأراضي الصحراويّة...

لماذا يسعى بايدن لإنهاء الحرب في اليمن؟ بايدن الذي يفكر في استعادة الدور القيادي للولايات المتحدة في المجتمع الدولي تحت ضغط الرأي العام المحلي والدولي، وبالنظر إلى معارضة الأمم المتحدة والحلفاء الأوروبيين وصف أنصار الله بالإرهاب، أدرك ضرورة التوافق مع المجتمع الدولي، کما تعلم واشنطن أنه يجب عدم إضاعة الوقت لأن الحلول تزداد صعوبةً مع مرور الوقت واستمرار الصراع اليمني.

مركز أبحاث أمريكي: أمريكا أصبحت دولة غير ديمقراطية.. أعمال الشغب في واشنطن تدمر مصداقية أمريكا العالمية الوقت- كتب مركز أبحاث أمريكي في مذكرة إلى إيما أشفورد: ماذا لو كتب الصحفيون عن السياسة الأمريكية بنفس الطريقة التي فعلوا بها مع البلدان الأخرى؟ الصور التي تم نشرها لمؤيدي ترامب وهم يهاجمون الكونغرس تذكرنا ببوريس يلتسين على دبابة، أو "الربيع العربي"، أو شوارع فنزويلا، بالنسبة لأولئك حول العالم، أصبحت أمريكا شيئاً أدانه قادتها مراراً وتكراراً، ديمقراطية ضعيفة لا يمكنها منع العنف وإراقة الدماء أثناء انتقال السلطة من زعيم إلى آخر.

نهاية أسطورة سلاح الجو الصهيوني مع ظهور صواريخ محور المقاومة الوقت - يعتقد العديد من المراقبين المحليين والأجانب للتطورات الإسرائيلية، أن هذا الکيان أضعف هيكليًا من أي وقت مضى، من حيث قدرته على مواجهة التحديات الأمنية والعسكرية، وأن عناصر تفوقه العسكري على الأعداء، وخاصةً فصائل ومجموعات المقاومة، آخذة في التراجع...

أخبار

برعاية غرفة تجارة وصناعة طهران.. منتدى الدبلوماسية الاقتصادية بين ايران والاتحاد الأوراسي يبدأ اليوم

برعاية غرفة تجارة وصناعة طهران.. منتدى الدبلوماسية الاقتصادية بين ايران والاتحاد الأوراسي يبدأ اليوم

الوقت- برعاية غرفة تجارة وصناعة طهران، انطلقت إعمال منتدى الدبلوماسية الاقتصادية بين ايران والاتحاد الاوراسي صباح اليوم الأربعاء في العاصمة الايرانية.

كاتب بريطاني: النظام الإماراتي تتعامل مع "إسرائيل" كبوليصة تأمين بعد حقبة ترامب الوقت- قال كاتب بريطاني شهير إن النظام الإماراتي يتعامل مع "إسرائيل" كبوليصة تأمين له بعد حقبة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ائتلاف 14 فبراير يصدر بياناً يدين العدوان على اليمن الوقت- ادان ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير بالبحرين، العدوان العسكري السعوديّ- أمريكيّ-إماراتيّ ضد ابناء الشعب اليمني واشاد بصمود الشعب اليمني.

اشتباكات جديدة بين الشرطة التونسية ومتظاهرين في مدينة سبيطلة الوقت- اندلعت اشتباكات جديدة بين الشرطة التونسية ومتظاهرين في مدينة سبيطلة (وسط) مساء الإثنين بعد وفاة شاب متأثراً بإصابته بقنبلة مسيّلة للدموع خلال تظاهرة جرت الأسبوع الماضي، بحسب ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس.

تخت روانجي: أمر الاتفاق النووي متروك لواشنطن لتقرر ما إذا كانت تنوي مواصلة سياسة الإدارة السابقة الفاشلة أو تفتح صفحة جديدة الوقت- أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، أن كرة الاتفاق النووي الآن في ملعب امريكا، وأن الأمر متروك لإدارة واشنطن الجديدة لتقرير ما إذا كانت ستواصل السياسة المفلسة للإدارة السابقة أو تفتح صفحة جديدة.

سقوط عدد من الجرحى في اشتباكات بين القوى الأمنية ومحتجين في طرابلس الوقت- تحولت ساحة عبد الحميد كرامي المدخل الجنوبي لمدينة طرابلس اللبنانية ومحيط السراي الى ما يشبه ساحة مواجهة بين القوى الامنية من جهة وعدد من الشبان، سقط على اثره عشرة جرحى من عناصر قوى الامن وحالات اختناق في صفوف عدد من الغاضبين جراء القاء قنابل مسيلة للدموع من قبل القوى الامنية، ردا على القاء البعض من المشاركين حجارة باتجاه العناصر الامنية.

السلطة الفلسطينية تدين منع الاحتلال أعمال ترميم بالمسجد الإبراهيمي الوقت- أدانت السلطة الفلسطينية، منع الاحتلال الاسرائيلي، أعمال ترميم في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، غداة إجراء مماثل في المسجد الأقصى، محذرة من "إمعان الاحتلال في أعماله التهويدية".

موقع اوروبي: نهب الاحتلال الأمريكي لثروات سوريا ’جريمة حرب’ الوقت- أكد موقع (زيم أ فييك) الإلكتروني السلوفاكي أن قيام قوات الاحتلال الأمريكي بالتعاون مع الإرهابيين بنهب ثروات سورية يمثل جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي.

الصين تحذر بايدن من حرب باردة! الوقت-نبّه الرئيس الصيني شي جين بينغ، مساء اليوم الإثنين خلال افتتاحه منتدى دافوس الاقتصادي الذي

قائد القيادة المركزية الأميركية: بعد رحيل ترامب... العلاقات بين واشنطن وطهران دخلت "مرحلة الفرصة" ة في طريقه إلى المنطقة ظهر اليوم، إن العلاقات بين الولايات

المتظاهرون في صنعاء اليوم: التصنيف الأمريكي يعبر عن "فشل ذريع أمام صمود شعبنا" الوقت-قال المتظاهرون في صنعاء اليوم في بيان لهم نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن التصنيف

المسؤول الأمنيّ لكتائب حزب الله العراق ينوه باستهداف وكر ابن سلمان الوقت-نوّه أبو علي العسكري، المسؤول الأمنيّ لكتائب حزب الله العراق، في بيان له نشر اليوم الاثنين، ببيان أ

بيولسي: سأقدم مادة الاتهام بحق ترامب خلال ساعات الى مجلس الشيوخ الوقت-قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي، مساء اليوم أنها سترسل إلى مجلس الشيوخ

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مواصلة لخرقه القوانين الدولية... الاحتلال الأمريكي يسرق النفط والقمح من الجزيرة السورية ويعزز قواعده بمواد لوجستية الوقت- واصلت قوات الاحتلال الأمريكي خرق القوانين الدولية حيث أدخلت يوم الاحد، قافلة شاحنات تحمل مواد لوجيستية لدعم قواعدها غير الشرعية في منطقة الجزيرة السورية بينما أخرجت قافلة محملة بالنفط والقمح المسروقين الى الاراضي العراقية.

خلال 24 ساعة .. 158 خرقاً جديداً لقوى العدوان في الحديدة اليمنية الوقت- سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 158 خرقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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أخبار

برعاية غرفة تجارة وصناعة طهران.. منتدى الدبلوماسية الاقتصادية بين ايران والاتحاد الأوراسي يبدأ اليوم

الأربعاء 13 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
برعاية غرفة تجارة وصناعة طهران.. منتدى الدبلوماسية الاقتصادية بين ايران والاتحاد الأوراسي يبدأ اليوم
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الوقت- برعاية غرفة تجارة وصناعة طهران، انطلقت إعمال منتدى الدبلوماسية الاقتصادية بين ايران والاتحاد الاوراسي صباح اليوم الأربعاء في العاصمة الايرانية.

ويحضر اعمال المنتدى رؤساء المنظمات الحكومية الايرانية وممثلو القطاع الخاص، فضلا عن سفراء دول الاتحاد الاوراسي ( روسيا – بيلاروسيا – قرغيزيا – كازاخستان – أرمينيا).

وتقام على هامش أعمال المنتدى عدة ورش عمل تتعلق بالبنوك والتعاملات المالية والشحن والنقل واللوجستية و"اتفاقية التجارة الحرة، الضوابط والتعهدات والالتزامات" و" الزراعة والصناعات الغذائية" و"تقنية المعلومات والاتصالات" و" المعادن والصناعات المعدنية" و"الصناعة" و" البناء والخدمات الفنية والهندسية".

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