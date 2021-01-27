نتنياهو يجند عملاء العرب لخدمة معركته الانتخابيّة.. هل صحت رواية أرييه درعي؟

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 13 جمادي الثاني 1442

إخترنا لكم

الكيان الصهيوني والقبة الأمنية الخيالية على مشيخات الخليج

الكيان الصهيوني والقبة الأمنية الخيالية على مشيخات الخليج منذ توقيع اتفاقيات التطبيع، تحاول الولايات المتحدة والکيان الصهيوني تعزيز تشكيل التحالف السياسي العبري-العربي في المنطقة، من خلال توسيعه ليشمل المجالات الاقتصادية والعسكرية والأمنية، وبالتالي طمأنة الحكومات العربية بفعالية التحالف مع الکيان الصهيوني في المجالين الدفاعي والعسكري.

عقب تطبيع الرباط مع الکیان الاسرائيلي.. المنطقة المغاربيّة على شفا الحرب الوقت- جلبت أمريكا التوتر والمخاطر إلى المنطقة المغاربيّة عقب اعترافها بسيادة المغرب على الإقليم الصحراويّ، ما زاد طين الخلافات بلة، ورفع من احتمالية نشوب حرب متعددة الأطراف ساحتها الأراضي الصحراويّة...

لماذا يسعى بايدن لإنهاء الحرب في اليمن؟ بايدن الذي يفكر في استعادة الدور القيادي للولايات المتحدة في المجتمع الدولي تحت ضغط الرأي العام المحلي والدولي، وبالنظر إلى معارضة الأمم المتحدة والحلفاء الأوروبيين وصف أنصار الله بالإرهاب، أدرك ضرورة التوافق مع المجتمع الدولي، کما تعلم واشنطن أنه يجب عدم إضاعة الوقت لأن الحلول تزداد صعوبةً مع مرور الوقت واستمرار الصراع اليمني.

مركز أبحاث أمريكي: أمريكا أصبحت دولة غير ديمقراطية.. أعمال الشغب في واشنطن تدمر مصداقية أمريكا العالمية الوقت- كتب مركز أبحاث أمريكي في مذكرة إلى إيما أشفورد: ماذا لو كتب الصحفيون عن السياسة الأمريكية بنفس الطريقة التي فعلوا بها مع البلدان الأخرى؟ الصور التي تم نشرها لمؤيدي ترامب وهم يهاجمون الكونغرس تذكرنا ببوريس يلتسين على دبابة، أو "الربيع العربي"، أو شوارع فنزويلا، بالنسبة لأولئك حول العالم، أصبحت أمريكا شيئاً أدانه قادتها مراراً وتكراراً، ديمقراطية ضعيفة لا يمكنها منع العنف وإراقة الدماء أثناء انتقال السلطة من زعيم إلى آخر.

نهاية أسطورة سلاح الجو الصهيوني مع ظهور صواريخ محور المقاومة الوقت - يعتقد العديد من المراقبين المحليين والأجانب للتطورات الإسرائيلية، أن هذا الکيان أضعف هيكليًا من أي وقت مضى، من حيث قدرته على مواجهة التحديات الأمنية والعسكرية، وأن عناصر تفوقه العسكري على الأعداء، وخاصةً فصائل ومجموعات المقاومة، آخذة في التراجع...

أخبار

كاتب بريطاني: النظام الإماراتي تتعامل مع "إسرائيل" كبوليصة تأمين بعد حقبة ترامب

كاتب بريطاني: النظام الإماراتي تتعامل مع "إسرائيل" كبوليصة تأمين بعد حقبة ترامب

الوقت- قال كاتب بريطاني شهير إن النظام الإماراتي يتعامل مع "إسرائيل" كبوليصة تأمين له بعد حقبة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ائتلاف 14 فبراير يصدر بياناً يدين العدوان على اليمن الوقت- ادان ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير بالبحرين، العدوان العسكري السعوديّ- أمريكيّ-إماراتيّ ضد ابناء الشعب اليمني واشاد بصمود الشعب اليمني.

اشتباكات جديدة بين الشرطة التونسية ومتظاهرين في مدينة سبيطلة الوقت- اندلعت اشتباكات جديدة بين الشرطة التونسية ومتظاهرين في مدينة سبيطلة (وسط) مساء الإثنين بعد وفاة شاب متأثراً بإصابته بقنبلة مسيّلة للدموع خلال تظاهرة جرت الأسبوع الماضي، بحسب ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس.

تخت روانجي: أمر الاتفاق النووي متروك لواشنطن لتقرر ما إذا كانت تنوي مواصلة سياسة الإدارة السابقة الفاشلة أو تفتح صفحة جديدة الوقت- أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، أن كرة الاتفاق النووي الآن في ملعب امريكا، وأن الأمر متروك لإدارة واشنطن الجديدة لتقرير ما إذا كانت ستواصل السياسة المفلسة للإدارة السابقة أو تفتح صفحة جديدة.

سقوط عدد من الجرحى في اشتباكات بين القوى الأمنية ومحتجين في طرابلس الوقت- تحولت ساحة عبد الحميد كرامي المدخل الجنوبي لمدينة طرابلس اللبنانية ومحيط السراي الى ما يشبه ساحة مواجهة بين القوى الامنية من جهة وعدد من الشبان، سقط على اثره عشرة جرحى من عناصر قوى الامن وحالات اختناق في صفوف عدد من الغاضبين جراء القاء قنابل مسيلة للدموع من قبل القوى الامنية، ردا على القاء البعض من المشاركين حجارة باتجاه العناصر الامنية.

السلطة الفلسطينية تدين منع الاحتلال أعمال ترميم بالمسجد الإبراهيمي الوقت- أدانت السلطة الفلسطينية، منع الاحتلال الاسرائيلي، أعمال ترميم في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، غداة إجراء مماثل في المسجد الأقصى، محذرة من "إمعان الاحتلال في أعماله التهويدية".

موقع اوروبي: نهب الاحتلال الأمريكي لثروات سوريا ’جريمة حرب’ الوقت- أكد موقع (زيم أ فييك) الإلكتروني السلوفاكي أن قيام قوات الاحتلال الأمريكي بالتعاون مع الإرهابيين بنهب ثروات سورية يمثل جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي.

الصين تحذر بايدن من حرب باردة! الوقت-نبّه الرئيس الصيني شي جين بينغ، مساء اليوم الإثنين خلال افتتاحه منتدى دافوس الاقتصادي الذي

قائد القيادة المركزية الأميركية: بعد رحيل ترامب... العلاقات بين واشنطن وطهران دخلت "مرحلة الفرصة" ة في طريقه إلى المنطقة ظهر اليوم، إن العلاقات بين الولايات

المتظاهرون في صنعاء اليوم: التصنيف الأمريكي يعبر عن "فشل ذريع أمام صمود شعبنا" الوقت-قال المتظاهرون في صنعاء اليوم في بيان لهم نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن التصنيف

المسؤول الأمنيّ لكتائب حزب الله العراق ينوه باستهداف وكر ابن سلمان الوقت-نوّه أبو علي العسكري، المسؤول الأمنيّ لكتائب حزب الله العراق، في بيان له نشر اليوم الاثنين، ببيان أ

بيولسي: سأقدم مادة الاتهام بحق ترامب خلال ساعات الى مجلس الشيوخ الوقت-قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي، مساء اليوم أنها سترسل إلى مجلس الشيوخ

حركة " عطيرت كوهانيم " الصهيوينة تعتزم تحويل منزل المفتي أمين الحسيني إلى "كنيس" الوقت-قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، مساء اليوم في خبر لها أن جمعية "عطيرت كوهانيم"

مواصلة لخرقه القوانين الدولية... الاحتلال الأمريكي يسرق النفط والقمح من الجزيرة السورية ويعزز قواعده بمواد لوجستية الوقت- واصلت قوات الاحتلال الأمريكي خرق القوانين الدولية حيث أدخلت يوم الاحد، قافلة شاحنات تحمل مواد لوجيستية لدعم قواعدها غير الشرعية في منطقة الجزيرة السورية بينما أخرجت قافلة محملة بالنفط والقمح المسروقين الى الاراضي العراقية.

خلال 24 ساعة .. 158 خرقاً جديداً لقوى العدوان في الحديدة اليمنية الوقت- سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 158 خرقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

الخارجية الايرانية: يتعين على أمريكا وسائر الاتفاق النووي إلغاء الحظر وتنفيذ الاتفاق الوقت- قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، لم يطرأ جديد فيما يتعلق بالاتفاق النووي وأن الموقف الايراني لا يزال كما هو.

رئيس مجلس الشورى الاسلامي: أولويتنا للمناطق الاقل نموا في الموازنة العامة للبلاد الوقت- اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف بان الروح السائدة على ايجاد التحول في الموازنة للعامة للعام القادم من قبل المجلس هي ازالة التمييز واعطاء الاولوية للمناطق الاقل نموا في البلاد.

في اشتباكات مع اليهود الحريديم.. إصابة 5 رجال أمن إسرائيليين الوقت- أصيب 5 من ضباط الشرطة الإسرائيلية بجروح، يوم الأحد، إثر اشتباكهم مع متظاهرين من اليهود الحريديم الرافضين لفرض قيود احتواء فيروس كورونا المستجد.

أكثر من 300 منظمة دولية تطالب إنهاء الحرب على اليمن الوقت- وقعت 300 منظمة دولية، بيانا يطالب المجتمع الدولي بسرعة إنهاء حرب التحالف السعودي - الإماراتي المدعومة غربيا على اليمن، وذلك تزامنا مع "اليوم العالمي ضد الحرب على اليمن".

اللواء باقري: أجرينا 10 مناورات رداً على التهديدات الأمريكية الوقت- قال رئيس الاركان الايراني اللواء باقري: اجرينا 10 مناورات خلال 15 يوما ردا على التهديدات الاميركية والعدو اعلن خلالها مرارا ان اجراءاته دفاعية صرفة

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

اشتباكات جديدة بين الشرطة التونسية ومتظاهرين في مدينة سبيطلة

السلطة الفلسطينية تدين منع الاحتلال أعمال ترميم بالمسجد الإبراهيمي

سقوط عدد من الجرحى في اشتباكات بين القوى الأمنية ومحتجين في طرابلس

الخارجية الأمريكية: سوف تقوم إدارة "بايدن" الجديدة بمراجعة قرار تصنيف "أنصار الله" في اليمن كمنظمة إرهابية

مسيرات جماهيرية للتنديد بالقرار الأمريكي ضد حركة "أنصار الله" في العديد من المدن اليمنية وبعض العواصم الغربية+صور

تغّير لهجة الرياض حول اليمن عقب انتهاء عهد "ترامب"

موجة جديدة من الخلافات بين مرتزقة السعودية والإمارات داخل الحكومة الخارجة من رحم اتفاق الرياض

أربعة أسباب تدفع أمريكا إلى معارضة شراء العراق لـ S400

البحرية الإيرانية تسجِّل رقمًا قياسيًا جديدًا... هذه المرة "صواريخ تُطلق من الحاويات"

تخت روانجي: أمر الاتفاق النووي متروك لواشنطن لتقرر ما إذا كانت تنوي مواصلة سياسة الإدارة السابقة الفاشلة أو تفتح صفحة جديدة

وعود خُلّبية سعودية نتيجتها شعب فقير جائع وحكومة تنام على ريش النعام!

كاتب بريطاني: النظام الإماراتي تتعامل مع "إسرائيل" كبوليصة تأمين بعد حقبة ترامب

خارطة طريق بايدن لتنشيط الإرهاب في العراق

"هيئة التفاوض السورية" بين مطرقة التنافس الإقليميّ وسندان الدعم السعوديّ

ائتلاف 14 فبراير يصدر بياناً يدين العدوان على اليمن

وعود برفع السريّة عن تقرير للاستخبارات الأمريكية حول خاشقجي.. هل ستأخذ العدالة مجراها؟

منظمة حقوقية: فرنسا ارتكبت جريمة حرب في مالي!

عدد من منظمات المجتمع المدني تدين التصنيف الأمريكي لأنصار الله

نهاية أسطورة سلاح الجو الصهيوني مع ظهور صواريخ محور المقاومة

المالكي: سنستعيد هيبة الدولة التي أسقطها "الفوضويون والخارجون عن القانون"

وكالات الإغاثة: وضع "أنصار الله" على "قائمة الإرهاب" يعد "خطوة طائشة ومدمرة"

وزير الخارجية السعودي يعلن موقف بلاده من من التطبيع

رئيس حكومة صنعاء: هكذا يجب أن نرد على مواقف الإدارة الاميركية ضد اليمن

قائد القيادة المركزية الأميركية: بعد رحيل ترامب... العلاقات بين واشنطن وطهران دخلت "مرحلة الفرصة"

خلال 24 ساعة .. 158 خرقاً جديداً لقوى العدوان في الحديدة اليمنية

المسؤول الأمنيّ لكتائب حزب الله العراق ينوه باستهداف وكر ابن سلمان

هكذا وصفت الخارجية الصينية "بومبيو" قبل رحيلهَ!

الاحتلال التركي يعيد تشغيل محطة علوك لضخ المياه في الحسكة

وسائل إعلامية أمريكية: تيودور روزفلت دخلت بحر الصين... فكيف سيكون رد الصين!

عقب تطبيع الرباط مع الکیان الاسرائيلي.. المنطقة المغاربيّة على شفا الحرب

تحذيرات "أنصار الله" للرياض.. عاصفة صاروخية في طريقها إلى الموانئ السعودية

كتائب حزب الله العراق: لن يتم السماح بالعبث بسلاح المقاومة

الشيخ علي سلمان... قيادة الانتفاضة من خلف قضبان سجون آل خليفة

10 غارات على صنعاء والمحافظة يشنها العدوان السعودي الأمريكي

لماذا تتعمّد "اسرائيل" نشر "كورونا" بين المعتقلين الفلسطينيين؟

نهاية أسطورة سلاح الجو الصهيوني مع ظهور صواريخ محور المقاومة

في ظل العدوان الهمجيّ على اليمن.. هل يمنع الكونغرس الأمريكيّ بيع الأسلحة للسعودية؟

لماذا تحاول أنقرة تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني؟

وعود برفع السريّة عن تقرير للاستخبارات الأمريكية حول خاشقجي.. هل ستأخذ العدالة مجراها؟

وكالة الاستخبارات العراقية تلقي القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظة كركوك

الأجواء اللبنانية تشهد تحليقاً مكثفاً للطيران الصهيوني

منظمة العفو الدولية: ترامب ليس بقائد وأفعاله أفعال محرضين

ماذا تضمنت الأسرار التي كشفها السيد نصرالله؟

العراق.. تشيرنوبيل الأمريكية في الشرق الأوسط

قائد كتائب "بابليون" العراقية: الشهيد قاسم سليماني وقف مع المسيحيين حين تخلّت الإدارة الأميركية

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

نتنياهو يجند عملاء العرب لخدمة معركته الانتخابيّة.. هل صحت رواية أرييه درعي؟

الأربعاء 13 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
نتنياهو يجند عملاء العرب لخدمة معركته الانتخابيّة.. هل صحت رواية أرييه درعي؟

مواضيع ذات صلة

موقع "والاه" الإسرائيلي: هذا ما ينوي نتنياهو أن يطلبه من بايدن!

رائحة فساد نتنياهو تأكل جسد الصهاينة.. بعد اليأس من الديمقراطية هل نشهد عاصفة حادّة؟

إذاعة "103 FM" الإسرائيلية: نتنياهو سيخسر الانتخابات!

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- مع اقتراب انتخابات الكيان الصهيونيّ المزمعة في 23 آذار القادم، يجري رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، اتصالات مكثفة والمقربون منه ومن بينهم رئيس مجلس الأمن القوميّ ورئيس جهاز الاستخبارات "الموساد"، مع كل من الملك المغربيّ محمد السادس، وولي العهد السعوديّ محمد بن سلمان، لتجنيدهما في خدمة معركته الانتخابيّة الوشيكة، بالتزامن مع زيارة أجراها وزير استخبارات العدو، إيلي كوهين، في ساعة متأخرة، الاثنين المنصرم، إلى العاصمة السودانيّة، في أول زيارة لوزير صهيونيّ إلى الخرطوم.

دعاية انتخابيّة

في استغلال سياسيّ مباشر ومهين، يحاول رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، استعمال ورقة العملاء من المسؤولين العرب لتحقيق منافعه الانتخابيّة، عبر زيارة رسميّة للملك المغربيّ محمد السادس، وولي العهد السعوديّ محمد بن سلمان، في "دعاية انتخابيّة" يهدف نتنياهو منها إلى زيادة فرص فوزه بولاية جديدة، فيما أفادت مصادر مطلعة، نقلاً عن مقربين من نتنياهو، بأنّ ملك المغرب وولي العهد السعودي، وافقا على دعوة رسميّة لزيارة تل أبيب إلا أنّ توقيت ذلك لم يحدد بعد، لكنهما يبحثان عن الذريعة والقناع لتغطية زيارتهما واللقاء برئيس وزراء العدو.

وفي الوقت الذي تشير فيه المصادر إلى أنّ محمد السادس وابن سلمان قد يزورا رام الله بعد تقديم خدماتهما لنتنياهو، تؤكّد أنّ هناك علاقة حميميّة مستمرة منذ عقود بين النظام المغربيّ وبين العدو الصهيونيّ الغاشم، وفي كل الميادين الاستخباريّة والاقتصاديّة والعلاقات التجاريّة، وبالتالي ليس مفاجئاً أن يحط الملك المغربيّ في الأراضي الفلسطينيّة التي يحتلها العدو الصهيونيّ، ولقاء رئيس وزراء العدو، ويُعتقد أن يكون الجانبان قد أنهيا التحضيرات المتعلقة بذلك.

وفيما يتعلق بوليّ العهد السعودي محمد بن سلمان، فإنّه في مأزق كبير ووضع صعب في حال زار تل أبيب أم لا، وقد يهدد هذا الموضوع حياته السياسيّة بشكل كامل، فمن ناحية لا يستطيع إلا أن يرتمي بالحضن الصهيونيّ، في ظل الحديث عن إمكانيّة الضغط عليه من قبل الإدارة الأمريكيّة الجديدة، بسبب جرائمه الكثيرة التي ارتكبها بحق مواطنيه والعرب، ومن ناحية أخرى لا يتجرأ محمد بن سلمان على زيارة تل أبيب بسبب رعبه من رد الفعل الشعبيّ، رغم أنّه التقى نتنياهو عدة مرات بشكل سريّ، في الفترة الأخيرة وفق تقارير إعلاميّة عربيّة وغربيّة، أكّدت أيضاً وصول العلاقات بين الرياض وتل أبيب إلى مستوى لا يمكن تصديقه.

علاوة على ذلك، تتحدث مواقع إخباريّة أنّ الحاكم الفعليّ للإمارات، محمد بن زايد، هو الآخر في طريقه لزيارة الأراضي المحتلة، خاصة بعد تعاظم العلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب في كل المجالات وتحولها إلى حلف بقواعد متينة، حيث يحاول نتنياهو استغلالهم للدفع باتجاه الفوز بولاية جديدة، واستعمالهم كأوراق سياسيّة ضد خصومه من خلال استقدامهم إلى تل أبيب.

زيارة غريبة

في ظل كل هذه التطورات، زار رئيس جهاز الاستخبارات "الموساد"، إيلي كوهين، في ساعة متأخرة، الاثنين المنصرم، السودان في زيارة غريبة من نوعها من ناحية التوقيت، وتعد الأولى من نوعها إلى السودان، وفق ادعاء الإعلام العبريّ الذي بيّن أنّ كوهين التقى مسؤولين سودانيين ورؤساء المنظومة العسكريّة والاستخباراتيّة، قبل أن يعود إلى الأراضي المحتلة بعد زيارة استغرقت ساعات إلى الخرطوم.

إضافة إلى ما ذُكر، أثارت تلك الزيارة تساؤلات كثيرة حول الأسباب والأهداف الحقيقيّة وراء زيارة وزير صهيونيّ إلى السودان، وذلك بعد أشهر من اتفاق السودان والكيان المجرم على تطبيع العلاقات، ووفق متحدث صهيونيّ، التقى كوهين وزير الدفاع السودانيّ، ياسين إبراهيم، ووقع الاثنان مذكرة شملت الجوانب السياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة، وفي بيان بعد عودته إلى الأراضي الفلسطينيّة المحتلة، ادعى كوهين أن نقاشاته في السودان أرست أساساً للتعاون المشترك والاستقرار في المنطقة، فيما غضت وسائل الإعلام الرسميّة السودانيّة البصر عن خبر الزيارة، وفقاً لـ bbc.

يشار إلى أنّ السودان وافق في تشرين الأول المنصرم، على تطبيع العلاقات مع العدو الإرهابيّ، وفي الشهر الذي تلاه، زار وفد صهيونيّ العاصمة  الخرطوم، ليتم في السادس من الشهر الحالي، توقيع السودان اتفاقية التطبيع مع تل أبيب، لينضم إلى حظيرة التطبيع الأمريكيّة التي أُدخلت إليها المغرب والإمارات والبحرين في الآونة الأخيرة، حيث جاء توقيع السودان قبل مضي شهر على إعلان واشنطن إزالة اسم السودان من القائمة الأمريكيّة للدول الراعية للإرهاب.

ولم يفقد الرفض الشعبيّ السودانيّ للتطبيع بريقه أبداً، حيث إنّ المظاهرات لم تتوقف في السودان منذ ليلة الإعلان المشؤوم عن إعلان اتفاق العار بين تل أبيب والخرطوم، حيث ما زال السودانيون يخرجون في تظاهرات غاضبة وسط شوارع الخرطوم، احتجاجاً على الخيانة التي ارتكبتها حكومتهم، بتطبيع علاقاتها مع العدو الصهيونيّ، وكانت أبرز الشعارات التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ من خلال مقاطع مصورة بثها ناشطون: "اسمع اسمع يا برهان، لا تطبيع مع الكيان" ، "لا تفاوض ولا سلام، ولا صلح مع الكيان" ، و "لا بنستسلم ولا بنلين.. نحن واقفين مع فلسطين".

خدمة اليهود

لا بد من التذكير، بأنّ وزير الداخليّة في حكومة الكيان الغاصب، الحاخام أرييه درعي، في حديث مع إحدى المواقع العبريّة، قبل أشهر، سخر من الدول المُطبعة مع العدو الإجراميّ من الدول المُطبعة، معتبراً أنّ الحكام العرب لا يجدر بهم أن يُستقبلوا كشركاء مع الصهاينة، بل يجب أن يزورا الأراضي الفلسطينيّة التي يحتلها الكيان لخدمة اليهود، وفق وصفه.

وعقب اتفاقات العار المتمثلة بالتطبيع مع عدو العرب والمسلمين، لتمرير "صفعة القرن" التي تهدف إلى تصفيّة قضيّة الشعب الفلسطينيّ والعربيّ، والغوص في مشاريع التفتيت والتقسيم في المنطقة، شدّد وزير الداخليّة في حكومة العدو، أرييه درعي، أنّ الحكام العرب كحمار موسى في "التوراة" الذي يجب أن يُركب فقط ليصل إلى وجهته النهائيّة المطلوبة، موضحاً أنّه من الضروري تقديم "علف" عالي الجودة و "سروج" باهظة الثمن، لركوب تلك البهائم أي الحكام المُطبعين، مبيّناً أنّ الحكام العرب هم دوابّ عند كيان الاحتلال ويسخرون للوصول إلى الوجهة المطلوبة منهم.

وأكّد المسؤول الصهيونيّ حينها أنّ شراء سرج وعلف جديد لحكام العرب المطبعين هو من واجب الكيان المعتدي، الذي يستخدمهم للوصول إلى مآربه فحسب، وأوضح أنّ مكانهم الوحيد في الإسطبل ولن يذهب أحد بهم إلى غرفة الاستقبال، في إهانة كبيرة لحكام الدول العربيّة بعد دخول عواصمهم إلى حظيرة التطبيع مع العدو، يترجمها نتنياهو اليوم قبيل الانتخابات الصهيونيّة.

وبناء على ذلك، فإنّ الدول المُطبعة التي تصف نفسها بالعربيّة والتي خانت أمّتها ودينها وقضاياها العادلة من خلال الرضوخ لمغتصب الأرض العربيّة، أعطت بموقفها الخاضع والخانع، ضوءاً أخضر لنتنياهو باستعمالهم كدعاية سوداء في لعبة سياسيّة رخيصة، ناهيك عن مساعدتهم للعدو الغاصب في نهب خيرات الأراضي العربيّة، وتمزيق الوطن العربيّ ومن ثم السيطرة عليه وتوسيع بقعة الأراضي المحتلة، من خلال اتفاقاتٍ رخيصة تحت عناوين "السلام" المزيفة.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

الانتخابات الاسرائيلية نتنياهو محمد بن سلمان محمد بن زايد محمد السادس السودان

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر
مواقع التواصل ترفع اسم ماهر الأخرس عالياً
اميركا تشهد اعمال شغب وطعن، دعماً لترامب
حرب اليمن تحرق الاقتصاد السعودي