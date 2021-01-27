بعد خمس سنوات من الحرب الشاملة.. اليمن يموت بأيدٍ عربية ورعاية أمريكية!

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  الأربعاء 13 جمادي الثاني 1442

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الكيان الصهيوني والقبة الأمنية الخيالية على مشيخات الخليج

الكيان الصهيوني والقبة الأمنية الخيالية على مشيخات الخليج منذ توقيع اتفاقيات التطبيع، تحاول الولايات المتحدة والکيان الصهيوني تعزيز تشكيل التحالف السياسي العبري-العربي في المنطقة، من خلال توسيعه ليشمل المجالات الاقتصادية والعسكرية والأمنية، وبالتالي طمأنة الحكومات العربية بفعالية التحالف مع الکيان الصهيوني في المجالين الدفاعي والعسكري.

عقب تطبيع الرباط مع الکیان الاسرائيلي.. المنطقة المغاربيّة على شفا الحرب الوقت- جلبت أمريكا التوتر والمخاطر إلى المنطقة المغاربيّة عقب اعترافها بسيادة المغرب على الإقليم الصحراويّ، ما زاد طين الخلافات بلة، ورفع من احتمالية نشوب حرب متعددة الأطراف ساحتها الأراضي الصحراويّة...

لماذا يسعى بايدن لإنهاء الحرب في اليمن؟ بايدن الذي يفكر في استعادة الدور القيادي للولايات المتحدة في المجتمع الدولي تحت ضغط الرأي العام المحلي والدولي، وبالنظر إلى معارضة الأمم المتحدة والحلفاء الأوروبيين وصف أنصار الله بالإرهاب، أدرك ضرورة التوافق مع المجتمع الدولي، کما تعلم واشنطن أنه يجب عدم إضاعة الوقت لأن الحلول تزداد صعوبةً مع مرور الوقت واستمرار الصراع اليمني.

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الخارجية التونسية: أساس أي حل في الشرق الأوسط يكمن في حل القضية الفلسطينية الوقت- اكد وزير الدولة للشؤون الخارجية التونسي محمد علي النفطي، الذي ترأس بلاده مجلس الامن، إن أساس أي حل في الشرق الأوسط يكمن في حل القضية الفلسطينية.

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برعاية غرفة تجارة وصناعة طهران.. منتدى الدبلوماسية الاقتصادية بين ايران والاتحاد الأوراسي يبدأ اليوم الوقت- برعاية غرفة تجارة وصناعة طهران، انطلقت إعمال منتدى الدبلوماسية الاقتصادية بين ايران والاتحاد الاوراسي صباح اليوم الأربعاء في العاصمة الايرانية.

كاتب بريطاني: النظام الإماراتي تتعامل مع "إسرائيل" كبوليصة تأمين بعد حقبة ترامب الوقت- قال كاتب بريطاني شهير إن النظام الإماراتي يتعامل مع "إسرائيل" كبوليصة تأمين له بعد حقبة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

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تخت روانجي: أمر الاتفاق النووي متروك لواشنطن لتقرر ما إذا كانت تنوي مواصلة سياسة الإدارة السابقة الفاشلة أو تفتح صفحة جديدة الوقت- أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، أن كرة الاتفاق النووي الآن في ملعب امريكا، وأن الأمر متروك لإدارة واشنطن الجديدة لتقرير ما إذا كانت ستواصل السياسة المفلسة للإدارة السابقة أو تفتح صفحة جديدة.

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السلطة الفلسطينية تدين منع الاحتلال أعمال ترميم بالمسجد الإبراهيمي الوقت- أدانت السلطة الفلسطينية، منع الاحتلال الاسرائيلي، أعمال ترميم في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، غداة إجراء مماثل في المسجد الأقصى، محذرة من "إمعان الاحتلال في أعماله التهويدية".

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بعد خمس سنوات من الحرب الشاملة.. اليمن يموت بأيدٍ عربية ورعاية أمريكية!

الأربعاء 13 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
بعد خمس سنوات من الحرب الشاملة.. اليمن يموت بأيدٍ عربية ورعاية أمريكية!

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الوقت-في مطلع نيسان 2015 شن التحالف الغربي - العبري - العربي حربا شاملة ضد الشعب اليمني ، ووعد كل من السعودية والإمارات أن المقاومة لن ستستمر أكثر من ثلاثة أشهر.

الآن ، مرت قرابة ست سنوات على الأيام التي تفاخر فيها النظام السعودي والإماراتي أنهما سيعلنان النصر الوشيك والوصول إلى صنعاء ، لكن أصبحت الحقائق في ساحة المعركة واضحة لجميع شعوب المنطقة والعالم ولم تكن خطابات وسائل الاعلام سوى سراب غير حقيقي.

أنفق السعوديون والإماراتيون والعديد من الأنظمة الرجعية الأخرى في المنطقة عشرات المليارات من الدولارات على الحرب وصبوها في جيوب الحكومة الأمريكية والمعامل الصناعية العسكرية ، لكنهم لم يتكبدوا سوى خسائر فادحة على الأرض وتوقف تقدمهم. بمعنى اخر ، زرع آل سعود وآل نهيان الريح في اليمن والآن هم يحصدون العاصفة ، وهذا واضح بشكل خاص عندما لم يحققوا أي انتصار خلال العام الماضي فحسب ، بل تعرضوا أيضًا لضربات قاتلة في المناطق الوسطى.

كان تحرير الجزء الشرقي من محافظة صنعاء مقدمة لهزائم السعوديين مطلع 2020 ، وظهروا فيما بعد في الجوف كخاسرين ، حيث خسروا مركز المحافظة إلى جانب عدة مناطق مهمة أخرى واستمرت الى مأرب. وستبقى الصفعة التي تلقتها السعودية في أهم قاعدة لهم في وسط اليمن خالدة في اذهانهم ، والأمر الذي زاد من انزعاجهم الان هو تحرك القوات اليمنية 15 كم من المحور الغربي إلى مدينة مارب الاستراتيجية (قلب اليمن).

حاليا ، الوضع في اليمن أكثر حساسية مما كان عليه في الماضي ، وكل الأنظار تصبو نحو المقاتلين لترى متى يبدؤون العملية الحاسمة لتحرير مدينة مأرب ودفع المسمار الأخير في نعش السعوديين في وسط البلاد. وتخضع محافظات عمران وصنعاء والمحويت وذمار وريمه وأب للسيطرة الكاملة للجيش ومقاتلي أنصار الإسلام ، وتحتل قوات التحالف السعودي 10٪ فقط من مساحة محافظتي حجة وصعدة.

تقع محافظة حجة في شمال غرب اليمن وتحدها المملكة العربية السعودية (محافظة جيزان) والبحر الأحمر. وتخضع مناطق مهمة مثل "عبس وحجة وأسلم والساهل وغيرها" لسيطرة القوات اليمنية وتحتل عناصر التحالف أقسام "حيران وحرض وميدي".

وتعتبر محافظة صعدة الاستراتيجية أهم قاعدة لحركة أنصار الله في شمال اليمن وتحدها محافظات "عسير وجيزان ونجران" السعودية. وتخضع المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية من المحافظة لسيطرة مقاتلين يمنيين واحتلت مناطق أقسام "الكتاف والبقعة والباقم والزاهر".

تسيطر القوات اليمنية على نحو 70 في المئة من محافظة الحديدة ، وهي منطقة تبلغ مساحتها 13500 كيلومتراً، وهي ثاني أكبر محافظة في اليمن من حيث عدد السكان وتضم 26 مديرية، ما دفع التحالف لمواصلة الاحتلال رغم وقف إطلاق النار للتفكير في احتلال هذه المحافظة الساحلية في غرب اليمن.

في الوقت الحالي، يغطي التحالف نحو 4000 كيلومتر مربع من محافظة الحديدة ، بما في ذلك الخوخة ، 35٪ من حيس ، 30٪ من الجراحي ، 70٪ من التحيتا ، 10٪ من بيت فقيه ، 40٪ من الدريهمي 85٪ من الحوك و 20٪ من الحالي.

زادت القوات اليمنية ، التي حققت انتصارات قيّمة في الجوف العام الماضي ، إجمالي المساحة المحررة في المحافظة إلى 45 في الماة ، والتي تضم 11 منطقة مكتظة بالسكان ، معظمها مناطق صحراوية ، في منطقتي الخب والشعف. ويشكل هذا القسم 80٪ من أراضي محافظة الجوف ولا تزال 43٪ من مساحتها محتلة.

في محافظة مارب ، مركز هزائم التحالف العام الماضي ، ظهر مقاتلون يمنيون في ساحة المعركة بقوة ، وبعد قتال عنيف ، تمكنوا من زيادة المساحة الإجمالية للمناطق المحررة إلى نحو 37٪ ، وشكل ذلك خطرا على السعوديين.

وتخضع نحو 83٪ من أراضي محافظة البيضاء بمساحة 11.200 كيلومتر مربع و 22 مديرية لسيطرة القوات اليمنية ، وتحتل عناصر التحالف 1900 كيلومتر مربع فقط من المحافظة (45٪ من مكيراس وصومعة وأجزاء من الزاهر).

كما يسيطر المقاتلون اليمنيون على نحو 60 في المئة من مساحة محافظة الضالع ، وهي ملتقى محافظتي عدن ولحج مع المحافظات الشمالية ، ويحتل التحالف 40 في المئة من المحافظة (المناطق الوسطى والجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية).

في المحافظات الجنوبية لليمن ، يختلف الوضع الميداني عن منطقتي الوسط والشمال ، ولعناصر التحالف الغربي- العبري- العربي اليد العليا في الميدان ، حيث تحتل 55٪ من مساحة محافظة تعز (المناطق الجنوبية والغربية وأجزاء كبيرة من عاصمة المحافظة). تحتل عناصر التحالف 95٪ من أراضي محافظتي لحج وأبين إلى جانب محافظات عدن وشبوة والمهرة. وتنازل السعوديون عن 55 في المائة من محافظة حضرموت للمتمردين و 55 في المئة أخرى للإرهابيين تحت قيادتهم (القاعدة وداعش).

في العام الماضي ، ورغم تراجع الوجود المباشر للإماراتيين في الصراع إلى حد ما ، إلا أنه لا يزال لديهم نفوذ كبير في المحافظات الجنوبية ، والعناصر الخاضعة لقيادتهم (ما يسمى بالقوات الانتقالية الجنوبية) تحتل أجزاء كبيرة ، ومن ناحية أخرى لا يزالون يواصلون مغامراتهم.

إن إحدى مغامرات الامارات ، التي طبعت علاقاتها مع النظام الصهيوني ، تجري في جزيرة سقطرى المهمة والاستراتيجية ، ما مهد الطريق لبناء قاعدة عسكرية صهيونية على الجزيرة.

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