ائتلاف 14 فبراير يصدر بياناً يدين العدوان على اليمن

الوقت- ادان ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير بالبحرين، العدوان العسكري السعوديّ- أمريكيّ-إماراتيّ ضد ابناء الشعب اليمني واشاد بصمود الشعب اليمني.

وجاء في بيان صادر عن المجلس السياسي في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير:

بسم الله الرحمن الرحيم

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ} [محمّد/ 7]

يقترب الشعب اليمنيّ من الذكرى السادسة لأبشع عدوان عسكريّ وحصار جغرافيّ وأقساهما على أرض عربيّة وشعب عربيّ شجاع صابر ومقاوم في مواجهة تحالفٍ دوليّ (سعوديّ- أمريكيّ-إماراتيّ) مجرم ومتجرّد من الإنسانيّة.

ويدخل اليمنيّون بهذا الصمود الأسطوريّ قريبًا عامهم السابع بانتصارات شعبيّة وعسكريّة مسدّدة من الله (جلّ وعلا)، أفشلت الأهداف التي خطّط لها تحالف الأشرار عليهم، فأرض العاصمة صنعاء خير شاهد على هذه العزّة والكرامة والنصر رغم ألم الفقد ومشاهد الدمار وحصار الموانئ والمطار، امتدادًا إلى الجنوب المحتلّ الذي يتجدّد أمل أبنائه في أن تتحرّر عدن من براثن هذا العدوان والمخطّط الصهيو-أمريكيّ والسعوديّ الإماراتيّ لتقسيمه وإخضاعه لصراع المحاور بين أبو ظبي والرياض.

وفي هذا اليوم الذي يتضامن العالم الحرّ مع شعب اليمن الشقيق، سنبقى في ائتلاف شباب ثورة ١٤ فبراير من البحرين أوفياء لهذا الشعب الجار والحبيب والجبّار في وجه العدوان الغاشم، وسنبقى على هذا الموقف المبدأيّ والقيميّ والأخلاقيّ حتى يمنّ الله علينا جميعًا بالنصر المؤزّر، وتنكسر دول العدوان التي تشنّ حربها على محورنا في إيران والبحرين واليمن وسوريا والعراق ولبنان.

كما نبارك لهذا الشعب هذا الصمود الذي كانت أولى بشائره سقوط الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» ورحيله مع حلفائه المعتدين إلى مزابل التاريخ ولم يتحقّق حلمه برؤية اليمن مهزومًا ولن يتحقّق، ونحيّي في هذه المناسبة كلّ القيادات والقوى الشريفة وعلى رأسهم القائد «عبد الملك بدر الدين الحوثي» وأنصار الله من نصروا الله ونصرهم الله، ونسأل الله الفرج لهذا الشعب حتى يتحرّر كلّ شبر من أرضه ويستعيد وحدته وسيادته الكاملة.

المجلس السياسيّ في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير

الإثنين 25 يناير/ كانون الثاني 2021