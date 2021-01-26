موقع اوروبي: نهب الاحتلال الأمريكي لثروات سوريا ’جريمة حرب’

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  الثلاثاء 12 جمادي الثاني 1442

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الكيان الصهيوني والقبة الأمنية الخيالية على مشيخات الخليج

الكيان الصهيوني والقبة الأمنية الخيالية على مشيخات الخليج منذ توقيع اتفاقيات التطبيع، تحاول الولايات المتحدة والکيان الصهيوني تعزيز تشكيل التحالف السياسي العبري-العربي في المنطقة، من خلال توسيعه ليشمل المجالات الاقتصادية والعسكرية والأمنية، وبالتالي طمأنة الحكومات العربية بفعالية التحالف مع الکيان الصهيوني في المجالين الدفاعي والعسكري.

عقب تطبيع الرباط مع الکیان الاسرائيلي.. المنطقة المغاربيّة على شفا الحرب الوقت- جلبت أمريكا التوتر والمخاطر إلى المنطقة المغاربيّة عقب اعترافها بسيادة المغرب على الإقليم الصحراويّ، ما زاد طين الخلافات بلة، ورفع من احتمالية نشوب حرب متعددة الأطراف ساحتها الأراضي الصحراويّة...

لماذا يسعى بايدن لإنهاء الحرب في اليمن؟ بايدن الذي يفكر في استعادة الدور القيادي للولايات المتحدة في المجتمع الدولي تحت ضغط الرأي العام المحلي والدولي، وبالنظر إلى معارضة الأمم المتحدة والحلفاء الأوروبيين وصف أنصار الله بالإرهاب، أدرك ضرورة التوافق مع المجتمع الدولي، کما تعلم واشنطن أنه يجب عدم إضاعة الوقت لأن الحلول تزداد صعوبةً مع مرور الوقت واستمرار الصراع اليمني.

مركز أبحاث أمريكي: أمريكا أصبحت دولة غير ديمقراطية.. أعمال الشغب في واشنطن تدمر مصداقية أمريكا العالمية الوقت- كتب مركز أبحاث أمريكي في مذكرة إلى إيما أشفورد: ماذا لو كتب الصحفيون عن السياسة الأمريكية بنفس الطريقة التي فعلوا بها مع البلدان الأخرى؟ الصور التي تم نشرها لمؤيدي ترامب وهم يهاجمون الكونغرس تذكرنا ببوريس يلتسين على دبابة، أو "الربيع العربي"، أو شوارع فنزويلا، بالنسبة لأولئك حول العالم، أصبحت أمريكا شيئاً أدانه قادتها مراراً وتكراراً، ديمقراطية ضعيفة لا يمكنها منع العنف وإراقة الدماء أثناء انتقال السلطة من زعيم إلى آخر.

نهاية أسطورة سلاح الجو الصهيوني مع ظهور صواريخ محور المقاومة الوقت - يعتقد العديد من المراقبين المحليين والأجانب للتطورات الإسرائيلية، أن هذا الکيان أضعف هيكليًا من أي وقت مضى، من حيث قدرته على مواجهة التحديات الأمنية والعسكرية، وأن عناصر تفوقه العسكري على الأعداء، وخاصةً فصائل ومجموعات المقاومة، آخذة في التراجع...

أخبار

سقوط عدد من الجرحى في اشتباكات بين القوى الأمنية ومحتجين في طرابلس

سقوط عدد من الجرحى في اشتباكات بين القوى الأمنية ومحتجين في طرابلس

الوقت- تحولت ساحة عبد الحميد كرامي المدخل الجنوبي لمدينة طرابلس اللبنانية ومحيط السراي الى ما يشبه ساحة مواجهة بين القوى الامنية من جهة وعدد من الشبان، سقط على اثره عشرة جرحى من عناصر قوى الامن وحالات اختناق في صفوف عدد من الغاضبين جراء القاء قنابل مسيلة للدموع من قبل القوى الامنية، ردا على القاء البعض من المشاركين حجارة باتجاه العناصر الامنية.

السلطة الفلسطينية تدين منع الاحتلال أعمال ترميم بالمسجد الإبراهيمي الوقت- أدانت السلطة الفلسطينية، منع الاحتلال الاسرائيلي، أعمال ترميم في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، غداة إجراء مماثل في المسجد الأقصى، محذرة من "إمعان الاحتلال في أعماله التهويدية".

موقع اوروبي: نهب الاحتلال الأمريكي لثروات سوريا ’جريمة حرب’ الوقت- أكد موقع (زيم أ فييك) الإلكتروني السلوفاكي أن قيام قوات الاحتلال الأمريكي بالتعاون مع الإرهابيين بنهب ثروات سورية يمثل جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي.

الصين تحذر بايدن من حرب باردة! الوقت-نبّه الرئيس الصيني شي جين بينغ، مساء اليوم الإثنين خلال افتتاحه منتدى دافوس الاقتصادي الذي

قائد القيادة المركزية الأميركية: بعد رحيل ترامب... العلاقات بين واشنطن وطهران دخلت "مرحلة الفرصة" ة في طريقه إلى المنطقة ظهر اليوم، إن العلاقات بين الولايات

المتظاهرون في صنعاء اليوم: التصنيف الأمريكي يعبر عن "فشل ذريع أمام صمود شعبنا" الوقت-قال المتظاهرون في صنعاء اليوم في بيان لهم نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن التصنيف

المسؤول الأمنيّ لكتائب حزب الله العراق ينوه باستهداف وكر ابن سلمان الوقت-نوّه أبو علي العسكري، المسؤول الأمنيّ لكتائب حزب الله العراق، في بيان له نشر اليوم الاثنين، ببيان أ

بيولسي: سأقدم مادة الاتهام بحق ترامب خلال ساعات الى مجلس الشيوخ الوقت-قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي، مساء اليوم أنها سترسل إلى مجلس الشيوخ

حركة " عطيرت كوهانيم " الصهيوينة تعتزم تحويل منزل المفتي أمين الحسيني إلى "كنيس" الوقت-قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، مساء اليوم في خبر لها أن جمعية "عطيرت كوهانيم"

مواصلة لخرقه القوانين الدولية... الاحتلال الأمريكي يسرق النفط والقمح من الجزيرة السورية ويعزز قواعده بمواد لوجستية الوقت- واصلت قوات الاحتلال الأمريكي خرق القوانين الدولية حيث أدخلت يوم الاحد، قافلة شاحنات تحمل مواد لوجيستية لدعم قواعدها غير الشرعية في منطقة الجزيرة السورية بينما أخرجت قافلة محملة بالنفط والقمح المسروقين الى الاراضي العراقية.

خلال 24 ساعة .. 158 خرقاً جديداً لقوى العدوان في الحديدة اليمنية الوقت- سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 158 خرقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

الخارجية الايرانية: يتعين على أمريكا وسائر الاتفاق النووي إلغاء الحظر وتنفيذ الاتفاق الوقت- قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، لم يطرأ جديد فيما يتعلق بالاتفاق النووي وأن الموقف الايراني لا يزال كما هو.

رئيس مجلس الشورى الاسلامي: أولويتنا للمناطق الاقل نموا في الموازنة العامة للبلاد الوقت- اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف بان الروح السائدة على ايجاد التحول في الموازنة للعامة للعام القادم من قبل المجلس هي ازالة التمييز واعطاء الاولوية للمناطق الاقل نموا في البلاد.

في اشتباكات مع اليهود الحريديم.. إصابة 5 رجال أمن إسرائيليين الوقت- أصيب 5 من ضباط الشرطة الإسرائيلية بجروح، يوم الأحد، إثر اشتباكهم مع متظاهرين من اليهود الحريديم الرافضين لفرض قيود احتواء فيروس كورونا المستجد.

أكثر من 300 منظمة دولية تطالب إنهاء الحرب على اليمن الوقت- وقعت 300 منظمة دولية، بيانا يطالب المجتمع الدولي بسرعة إنهاء حرب التحالف السعودي - الإماراتي المدعومة غربيا على اليمن، وذلك تزامنا مع "اليوم العالمي ضد الحرب على اليمن".

اللواء باقري: أجرينا 10 مناورات رداً على التهديدات الأمريكية الوقت- قال رئيس الاركان الايراني اللواء باقري: اجرينا 10 مناورات خلال 15 يوما ردا على التهديدات الاميركية والعدو اعلن خلالها مرارا ان اجراءاته دفاعية صرفة

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: طهران مستعدة للحوار مع الرياض الوقت-شدد سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، مساء اليوم أن "لدى السعودية

رئيس حكومة صنعاء: هكذا يجب أن نرد على مواقف الإدارة الاميركية ضد اليمن الوقت-أعلن عبد العزيز بن حبتور، رئيس حكومة صنعاء، ظهر اليوم الأحد في حوار له مع الصحفيين

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هكذا شيع العراق شهداء الحشد الشعبي الوقت-شيع العراقيين اليوم الأحد جثامين شهداء الحشد الشعبي الـ11 الذين ارتقوا بهجوم لعناصر تنظيم

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أخبار

موقع اوروبي: نهب الاحتلال الأمريكي لثروات سوريا ’جريمة حرب’

الثلاثاء 12 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
موقع اوروبي: نهب الاحتلال الأمريكي لثروات سوريا ’جريمة حرب’
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الوقت- أكد موقع (زيم أ فييك) الإلكتروني السلوفاكي أن قيام قوات الاحتلال الأمريكي بالتعاون مع الإرهابيين بنهب ثروات سورية يمثل جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي.

وشدد الموقع في تقرير له اليوم على أن الثروات الطبيعية في سورية هي ملك للشعب السوري فقط وبالتالي فإن الجهة الوحيدة المخولة بالتصرف بها هي الحكومة السورية.

بدوره انتقد موقع نارودني نوفيني الإخباري التشيكي استمرار قوات الاحتلال الأمريكي بسرقة النفط السوري مشيراً إلى أن هذه القوات تتواجد في الأراضي السورية بشكل غير شرعي حيث لم تتم دعوتها من قبل الحكومة السورية أو بتفويض دولي.

وأكد أن استمرار فرض إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب ضد سورية يمثل استهدافاً للاقتصاد والشعب السوري وهو أمر يتعارض أيضاً مع القوانين الدولية.

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