موقع اوروبي: نهب الاحتلال الأمريكي لثروات سوريا ’جريمة حرب’

الوقت- أكد موقع (زيم أ فييك) الإلكتروني السلوفاكي أن قيام قوات الاحتلال الأمريكي بالتعاون مع الإرهابيين بنهب ثروات سورية يمثل جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي.

وشدد الموقع في تقرير له اليوم على أن الثروات الطبيعية في سورية هي ملك للشعب السوري فقط وبالتالي فإن الجهة الوحيدة المخولة بالتصرف بها هي الحكومة السورية.

بدوره انتقد موقع نارودني نوفيني الإخباري التشيكي استمرار قوات الاحتلال الأمريكي بسرقة النفط السوري مشيراً إلى أن هذه القوات تتواجد في الأراضي السورية بشكل غير شرعي حيث لم تتم دعوتها من قبل الحكومة السورية أو بتفويض دولي.

وأكد أن استمرار فرض إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب ضد سورية يمثل استهدافاً للاقتصاد والشعب السوري وهو أمر يتعارض أيضاً مع القوانين الدولية.