موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 11 جمادي الثاني 1442

إخترنا لكم

عقب تطبيع الرباط مع الکیان الاسرائيلي.. المنطقة المغاربيّة على شفا الحرب

عقب تطبيع الرباط مع الکیان الاسرائيلي.. المنطقة المغاربيّة على شفا الحرب الوقت- جلبت أمريكا التوتر والمخاطر إلى المنطقة المغاربيّة عقب اعترافها بسيادة المغرب على الإقليم الصحراويّ، ما زاد طين الخلافات بلة، ورفع من احتمالية نشوب حرب متعددة الأطراف ساحتها الأراضي الصحراويّة...

لماذا يسعى بايدن لإنهاء الحرب في اليمن؟ بايدن الذي يفكر في استعادة الدور القيادي للولايات المتحدة في المجتمع الدولي تحت ضغط الرأي العام المحلي والدولي، وبالنظر إلى معارضة الأمم المتحدة والحلفاء الأوروبيين وصف أنصار الله بالإرهاب، أدرك ضرورة التوافق مع المجتمع الدولي، کما تعلم واشنطن أنه يجب عدم إضاعة الوقت لأن الحلول تزداد صعوبةً مع مرور الوقت واستمرار الصراع اليمني.

مركز أبحاث أمريكي: أمريكا أصبحت دولة غير ديمقراطية.. أعمال الشغب في واشنطن تدمر مصداقية أمريكا العالمية الوقت- كتب مركز أبحاث أمريكي في مذكرة إلى إيما أشفورد: ماذا لو كتب الصحفيون عن السياسة الأمريكية بنفس الطريقة التي فعلوا بها مع البلدان الأخرى؟ الصور التي تم نشرها لمؤيدي ترامب وهم يهاجمون الكونغرس تذكرنا ببوريس يلتسين على دبابة، أو "الربيع العربي"، أو شوارع فنزويلا، بالنسبة لأولئك حول العالم، أصبحت أمريكا شيئاً أدانه قادتها مراراً وتكراراً، ديمقراطية ضعيفة لا يمكنها منع العنف وإراقة الدماء أثناء انتقال السلطة من زعيم إلى آخر.

نهاية أسطورة سلاح الجو الصهيوني مع ظهور صواريخ محور المقاومة الوقت - يعتقد العديد من المراقبين المحليين والأجانب للتطورات الإسرائيلية، أن هذا الکيان أضعف هيكليًا من أي وقت مضى، من حيث قدرته على مواجهة التحديات الأمنية والعسكرية، وأن عناصر تفوقه العسكري على الأعداء، وخاصةً فصائل ومجموعات المقاومة، آخذة في التراجع...

خفض التوتر في العلاقات بين أوروبا وتركيا.. الخلفيات والتحديات الوقت- بعد فترة من النزاع والتوتر والذي شهد فصلاً باردا وغير مسبوق في العلاقات التركية الأوروبية في عهد أردوغان، أرسل الجانبان عدة إشارات في الأسابيع الأخيرة الماضية بأنهما مستعدان لتخفيف وخفض هذه التوترات

أخبار

الصين تحذر بايدن من حرب باردة!

الصين تحذر بايدن من حرب باردة!

الوقت-نبّه الرئيس الصيني شي جين بينغ، مساء اليوم الإثنين خلال افتتاحه منتدى دافوس الاقتصادي الذي

قائد القيادة المركزية الأميركية: بعد رحيل ترامب... العلاقات بين واشنطن وطهران دخلت "مرحلة الفرصة" ة في طريقه إلى المنطقة ظهر اليوم، إن العلاقات بين الولايات

المتظاهرون في صنعاء اليوم: التصنيف الأمريكي يعبر عن "فشل ذريع أمام صمود شعبنا" الوقت-قال المتظاهرون في صنعاء اليوم في بيان لهم نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن التصنيف

المسؤول الأمنيّ لكتائب حزب الله العراق ينوه باستهداف وكر ابن سلمان الوقت-نوّه أبو علي العسكري، المسؤول الأمنيّ لكتائب حزب الله العراق، في بيان له نشر اليوم الاثنين، ببيان أ

بيولسي: سأقدم مادة الاتهام بحق ترامب خلال ساعات الى مجلس الشيوخ الوقت-قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي، مساء اليوم أنها سترسل إلى مجلس الشيوخ

حركة " عطيرت كوهانيم " الصهيوينة تعتزم تحويل منزل المفتي أمين الحسيني إلى "كنيس" الوقت-قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، مساء اليوم في خبر لها أن جمعية "عطيرت كوهانيم"

مواصلة لخرقه القوانين الدولية... الاحتلال الأمريكي يسرق النفط والقمح من الجزيرة السورية ويعزز قواعده بمواد لوجستية الوقت- واصلت قوات الاحتلال الأمريكي خرق القوانين الدولية حيث أدخلت يوم الاحد، قافلة شاحنات تحمل مواد لوجيستية لدعم قواعدها غير الشرعية في منطقة الجزيرة السورية بينما أخرجت قافلة محملة بالنفط والقمح المسروقين الى الاراضي العراقية.

خلال 24 ساعة .. 158 خرقاً جديداً لقوى العدوان في الحديدة اليمنية الوقت- سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 158 خرقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

الخارجية الايرانية: يتعين على أمريكا وسائر الاتفاق النووي إلغاء الحظر وتنفيذ الاتفاق الوقت- قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، لم يطرأ جديد فيما يتعلق بالاتفاق النووي وأن الموقف الايراني لا يزال كما هو.

رئيس مجلس الشورى الاسلامي: أولويتنا للمناطق الاقل نموا في الموازنة العامة للبلاد الوقت- اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف بان الروح السائدة على ايجاد التحول في الموازنة للعامة للعام القادم من قبل المجلس هي ازالة التمييز واعطاء الاولوية للمناطق الاقل نموا في البلاد.

في اشتباكات مع اليهود الحريديم.. إصابة 5 رجال أمن إسرائيليين الوقت- أصيب 5 من ضباط الشرطة الإسرائيلية بجروح، يوم الأحد، إثر اشتباكهم مع متظاهرين من اليهود الحريديم الرافضين لفرض قيود احتواء فيروس كورونا المستجد.

أكثر من 300 منظمة دولية تطالب إنهاء الحرب على اليمن الوقت- وقعت 300 منظمة دولية، بيانا يطالب المجتمع الدولي بسرعة إنهاء حرب التحالف السعودي - الإماراتي المدعومة غربيا على اليمن، وذلك تزامنا مع "اليوم العالمي ضد الحرب على اليمن".

اللواء باقري: أجرينا 10 مناورات رداً على التهديدات الأمريكية الوقت- قال رئيس الاركان الايراني اللواء باقري: اجرينا 10 مناورات خلال 15 يوما ردا على التهديدات الاميركية والعدو اعلن خلالها مرارا ان اجراءاته دفاعية صرفة

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: طهران مستعدة للحوار مع الرياض الوقت-شدد سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، مساء اليوم أن "لدى السعودية

رئيس حكومة صنعاء: هكذا يجب أن نرد على مواقف الإدارة الاميركية ضد اليمن الوقت-أعلن عبد العزيز بن حبتور، رئيس حكومة صنعاء، ظهر اليوم الأحد في حوار له مع الصحفيين

يديعوت أحرونوت: أبو ظبي صادقت على إقامة سفارتها في "تل أبيب" الوقت-نشر موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي، اليوم الأحد، تقريراً كشف فيه إن

هكذا شيع العراق شهداء الحشد الشعبي الوقت-شيع العراقيين اليوم الأحد جثامين شهداء الحشد الشعبي الـ11 الذين ارتقوا بهجوم لعناصر تنظيم

روسيا: موسكو مستعدّة لإظهار مرونة في التعامل مع واشنطن لكن من دون تجاوز للخطوط الحمر! الوقت-قال ديميتري بيسكوف، الناطق باسم الكرملين مساء اليوم الأحد، أن بلاده "مستعدّة لإظهار مرونة في التعامل

وسائل إعلامية أمريكية: تيودور روزفلت دخلت بحر الصين... فكيف سيكون رد الصين! الوقت-قالت قيادة "منطقة المحيطين الهندي والهادي" التابعة للبحرية الأمريكية مساء اليوم الأح

موقع "والاه": بايدن ملتزم بحماية إسرائيلي ومواصلة التطبيع! الوقت-نقل موقع "والاه" العبري، مساء اليوم الآحد في خبر له، بأن جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للولايات

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

وسائل إعلامية أمريكية: تيودور روزفلت دخلت بحر الصين... فكيف سيكون رد الصين!

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: طهران مستعدة للحوار مع الرياض

أكثر من 300 منظمة دولية تطالب إنهاء الحرب على اليمن

ما هي رسالة مناورات اليونان وامريكا لتركيا؟

الخارجية الايرانية: يتعين على أمريكا وسائر الاتفاق النووي إلغاء الحظر وتنفيذ الاتفاق

السعودية تترنح على حبال التحديات وحيدة بعد رحيل ترامب.. ماذا عن علاقتها من الجوار؟

مواصلة لخرقه القوانين الدولية... الاحتلال الأمريكي يسرق النفط والقمح من الجزيرة السورية ويعزز قواعده بمواد لوجستية

اللواء باقري: أجرينا 10 مناورات رداً على التهديدات الأمريكية

89% من رواد الإنترنت العرب لديهم رأي سلبي تجاه تطبيع العلاقات مع الکيان الإسرائيلي

قائد القيادة المركزية الأميركية: بعد رحيل ترامب... العلاقات بين واشنطن وطهران دخلت "مرحلة الفرصة"

المسؤول الأمنيّ لكتائب حزب الله العراق ينوه باستهداف وكر ابن سلمان

خلال 24 ساعة .. 158 خرقاً جديداً لقوى العدوان في الحديدة اليمنية

الصين تحذر بايدن من حرب باردة!

تأجيل الانتخابات العراقية.. أسباب فنية أم فرصة ذهبية للكاظمي

المتظاهرون في صنعاء اليوم: التصنيف الأمريكي يعبر عن "فشل ذريع أمام صمود شعبنا"

وعود برفع السريّة عن تقرير للاستخبارات الأمريكية حول خاشقجي.. هل ستأخذ العدالة مجراها؟

شرخ عميق في حزب العدالة والتنمية المغربيّ.. الأسباب والنتائج؟

هذه هي الحصيلة النهائية لهجوم ساحة الطيران!

إيران تفرض عقوبات على ترامب واداراته قبل ساعات من مغادرته البيت الأبيض

المالكي: سنستعيد هيبة الدولة التي أسقطها "الفوضويون والخارجون عن القانون"

حزب الله العراق: هذا هو المسؤول عن عمليات التخريب شمال بابل؟

الكاظمي يحدد موعد الانتخابات العراقي

نهاية أسطورة سلاح الجو الصهيوني مع ظهور صواريخ محور المقاومة

سويسرا تتعقب رياض سلامة وتطلب مساعدة القضاء اللبناني!

وكالات الإغاثة: وضع "أنصار الله" على "قائمة الإرهاب" يعد "خطوة طائشة ومدمرة"

خبير أمني عراقي يحذر من محاولات امريكية لتدريب عناصر وقيادات داعش في قاعدة التنف

لماذا يسعى بايدن لإنهاء الحرب في اليمن؟

إسبانيا: انفجار كبير يهز مدريد فما السبب؟

استقالة جماعية من حزب العدالة والتنمية المغربي رفضا للتطبيع

رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: أمريكا خائفة والسبب في الخبر!

العراق.. تشيرنوبيل الأمريكية في الشرق الأوسط

تحذيرات "أنصار الله" للرياض.. عاصفة صاروخية في طريقها إلى الموانئ السعودية

لماذا تتعمّد "اسرائيل" نشر "كورونا" بين المعتقلين الفلسطينيين؟

عام علی ضربة عين الأسد.. نظرة على وضع أمريكا في المنطقة

الانتخابات الفلسطينية..التحديات والحلول

في ذكرى استشهاد سليماني.. كيف عبّر الفلسطينيون عن وفائهم لبطل المقاومة؟

في ظل العدوان الهمجيّ على اليمن.. هل يمنع الكونغرس الأمريكيّ بيع الأسلحة للسعودية؟

هكذا أحيا أهالي نبل والزهراء ذكرى استشهاد سليماني والمهندس

الكيان الصهيونيّ يتمادى في ظلمه وعدوانه.. هل تتحوّل الضفة الغربيّة إلى "غزة" ثانية؟

محلل سياسي عراقي: توجد مؤامرة سياسية تقودها الحكومة ضد الحشد الشعبي بتخطيط واشنطن

انهيار البرج العاجي للديمقراطية الأمريكية

إسماعيل قاآني:خروج أميركا من المنطقة ضرورة وستتحقق عاجلاً!

لماذا تحاول أنقرة تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني؟

الحزب الديمقراطي اللبناني: احراق مخيمات السوريين جريمة ضد الإنسانية والقيم والأخلاق

بمناسبة الذكرى الـ12 للعدوان الإرهابيّ على غزة.. حماس تؤكّد أنّ الهزيمة تنتظر الكيان في حال كرر غلطته

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

الصين تحذر بايدن من حرب باردة!

الإثنين 11 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
الصين تحذر بايدن من حرب باردة!

في أول رسالة موجة من الصين للإدارة الجديدة...هكذا حذر الرئيس الصيني بايدن

الوقت-نبّه الرئيس الصيني شي جين بينغ، مساء اليوم الإثنين خلال افتتاحه منتدى دافوس الاقتصادي الذي
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-نبّه الرئيس الصيني شي جين بينغ، مساء اليوم الإثنين خلال افتتاحه منتدى دافوس الاقتصادي الذي يعقد افتراضياً هذه السنة، الرئيس الأمريكي الجديد من "حرب باردة جديدة" لا يمكن أن تؤدي إلاّ إلى "طريق مسدود".

وفي السياق دافع الرئيس الصيني عن التعددية والعولمة، كما فعل في المنتدى نفسه قبل أربع سنوات، قبيل وصول دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة.

كما وحذر الرئيس الصيني الرئيس الأميركي جو بايدن، من "مغبة مواصلة سياسة سلفه حيال بكين خصوصاً تجارياً وتكنولوجياً". وفي هذا السياق، قال شي: "تشكيل مجموعات أو إطلاق حرب باردة جديدة، ونبذ الآخرين أو تهديدهم أو ترهيبهم، وفرض انقسامات أو عقوبات أو تعطيل شبكات التموين بهدف العزل، سيساهم في دفع العالم إلى الانقسام وحتى المواجهة". وأضاف: "المواجهة ستوصلنا إلى طريق مسدود".

كما دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ دول العالم إلى تعزيز تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي وتعزيز دور مجموعة العشرين في الحوكمة الاقتصادية العالمية، مشيراَ إلى تعاف "مهتز نوعا ما" من جائحة فيروس كورونا.

وقال شي إنّ الآفاق الاقتصادية لا تزال غير مؤكدة وإنه "من المرجح جداً أن تتكرر" حالات الطوارئ الصحية العامة.

كما أكد أنه يتعيّن تقوية "مجموعة العشرين"، وهي منتدى دولي يضم 19 من أكبر الاقتصادات المتقدمة والناشئة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، باعتبارها "المنتدى الرئيسي للحوكمة الاقتصادية العالمية"، وأن على العالم "المبادرة إلى تنسيق أوثق لسياسة الاقتصاد الكلي".

وقال الرئيس الصيني، إنه "ينبغي حكم المجتمع الدولي بما يتفق مع قواعد وإجماع تتوصل إليه جميع الدول، بدلاً من دولة واحدة أو بضع دول تصدر الأوامر".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

دونالد ترامب منتدى دافوس الولايات المتحدة جو بايدن بكين شي جين بينغ الاتحاد الأوروبي مجموعة العشرين فيروس كورونا

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر
مواقع التواصل ترفع اسم ماهر الأخرس عالياً
اميركا تشهد اعمال شغب وطعن، دعماً لترامب
حرب اليمن تحرق الاقتصاد السعودي