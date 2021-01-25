الصين تحذر بايدن من حرب باردة!

الوقت-نبّه الرئيس الصيني شي جين بينغ، مساء اليوم الإثنين خلال افتتاحه منتدى دافوس الاقتصادي الذي يعقد افتراضياً هذه السنة، الرئيس الأمريكي الجديد من "حرب باردة جديدة" لا يمكن أن تؤدي إلاّ إلى "طريق مسدود".

وفي السياق دافع الرئيس الصيني عن التعددية والعولمة، كما فعل في المنتدى نفسه قبل أربع سنوات، قبيل وصول دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة.

كما وحذر الرئيس الصيني الرئيس الأميركي جو بايدن، من "مغبة مواصلة سياسة سلفه حيال بكين خصوصاً تجارياً وتكنولوجياً". وفي هذا السياق، قال شي: "تشكيل مجموعات أو إطلاق حرب باردة جديدة، ونبذ الآخرين أو تهديدهم أو ترهيبهم، وفرض انقسامات أو عقوبات أو تعطيل شبكات التموين بهدف العزل، سيساهم في دفع العالم إلى الانقسام وحتى المواجهة". وأضاف: "المواجهة ستوصلنا إلى طريق مسدود".

كما دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ دول العالم إلى تعزيز تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي وتعزيز دور مجموعة العشرين في الحوكمة الاقتصادية العالمية، مشيراَ إلى تعاف "مهتز نوعا ما" من جائحة فيروس كورونا.

وقال شي إنّ الآفاق الاقتصادية لا تزال غير مؤكدة وإنه "من المرجح جداً أن تتكرر" حالات الطوارئ الصحية العامة.

كما أكد أنه يتعيّن تقوية "مجموعة العشرين"، وهي منتدى دولي يضم 19 من أكبر الاقتصادات المتقدمة والناشئة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، باعتبارها "المنتدى الرئيسي للحوكمة الاقتصادية العالمية"، وأن على العالم "المبادرة إلى تنسيق أوثق لسياسة الاقتصاد الكلي".

وقال الرئيس الصيني، إنه "ينبغي حكم المجتمع الدولي بما يتفق مع قواعد وإجماع تتوصل إليه جميع الدول، بدلاً من دولة واحدة أو بضع دول تصدر الأوامر".