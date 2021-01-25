قائد القيادة المركزية الأميركية: بعد رحيل ترامب... العلاقات بين واشنطن وطهران دخلت "مرحلة الفرصة"

الوقت-أعلن فرانك ماكينزي، قال قائد القيادة المركزية (الوسطى) الأميركية (ساتكوم)، وهو على متن طائرة عسكرية في طريقه إلى المنطقة ظهر اليوم، إن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران دخلت "مرحلة الفرصة" بعد تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن، بحسب مراسلة موقع "ديفانس وان" الأميركي.

وأكد فرانك ماكينزي، أنه كانت هناك "تهديدات متزايدة" من إيران خلال الأشهر التي سبقت انتخاب بايدن وتنصيبه، لكنه قال إن الولايات المتحدة كانت قادرة على الحفاظ على ما وصفه بـ"الردع" مع إيران خلال ما كان لحظة مخيفة وغير متوقعة.

وقال ماكينزي خلال أول جولة له للمنطقة في ظل الإدارة الجديدة: "كان هدفنا ردع الحرب". وأوضح أن الأمر لم يقتصر على عدم قيام إيران بضرب أي أهداف أميركية بشكل مباشر، كما كان بعض المحللين الأمنيين والعسكريين قلقين من أنها قد تفعل ذلك في الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، ولكن إيران كانت أيضاً قادرة إلى حد كبير على إدارة وكلائها في العراق وأماكن أخرى في المنطقة. وقال: "لا تعمل كل هذه المجموعات تحت قيادة وسيطرة مباشرة من طهران. لقد تمكنوا إلى حد كبير من إخبارهم أن هذا ليس الوقت المناسب لإثارة الحرب".

وأضاف: "ليس كل هذا على الأرجح نتيجة العنصر العسكري. أنا متأكد من أن هناك حسابات سياسية في إيران للوصول إلى إدارة جديدة ومعرفة ما إذا كانت الأمور ستتغير".

وقال ماكينزي: الآن، لدينا إدارة جديدة ستعيد النظر في سياسة الولايات المتحدة".