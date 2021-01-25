المتظاهرون في صنعاء اليوم: التصنيف الأمريكي يعبر عن "فشل ذريع أمام صمود شعبنا"

الوقت-قال المتظاهرون في صنعاء اليوم في بيان لهم نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن التصنيف الأميركي لحركة أنصار الله "جماعة إرهابية"، جاء تتويجاً للممارسات العدوانية الأميركية على اليمن، وتعبيراً عن "فشل ذريع أمام صمود شعبنا".

وبحسب البيان فإن "الإرهاب الحقيقي هو ما تقوم به أميركا من دعم عسكري ولوجستي وسياسي لتحالف العدوان، وحصار اقتصادي جائر، وإغلاق المطارات، ومحاصرة المرضى والجرحى والعالقين".

ولفت البيان إلى أن "تحالف العدوان الأميركي على اليمن هو عن حق تحالف الإرهابيين أنظمةً وجماعات"، حيث "القاعدة" و"داعش" يقاتلون في "صفوف معسكر دول العدوان براياتهم وأعلامهم".

وشدد البيانغلى أن التصنيف الأميركي "لن يمنع شعبنا من مواصلة معركته الوطنية وواجبه في دحر العدوان"، مشدداً على أن "زمن الوصاية الأجنبية الاستعمارية على اليمن انتهى".

ودعا المتظاهرين دول العدوان بوقف العدوان حيث أنها بعدوانها وحصارها وضغوطها السياسية والاقتصادية ستعيد عجلة الزمن إلى الوراء".

وختم البيان بمباركة لأبطال الجيش واللجان الشعبية بطولاتهم العظيمة، "ونشد على أيديهم ونشيد بتضحياتهم الجسورة في مواجهة العدوان والحصار"، وفق بيان تظاهرة صنعاء.

هذا وشهدت محافظات صعدة وتعز وإب وذمار وريمة والضالع وحجة وعمران والبيضاء والمحويت ومأرب والجوف اليمنية، صباح اليوم الإثنين، تظاهرات حاشدة بمناسبة "اليوم العالمي لأجل اليمن"، وللتنديد باستمرار حرب وحصار التحالف السعودي على اليمن، وقرار تصنيف الولايات المتحدة حركة أنصار الله "جماعة إرهابية" تحت شعار "الحصار والعدوان الأميركي جرائم إرهابية".