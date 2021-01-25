بيولسي: سأقدم مادة الاتهام بحق ترامب خلال ساعات الى مجلس الشيوخ

الوقت-قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي، مساء اليوم أنها سترسل إلى مجلس الشيوخ في الساعات المقبلة مادة الاتهام التي أقرها مجلس النواب وتحمّل الرئيس السابق دونالد ترامب، مسؤولية التحريض على اقتحام الكابيتول.

وفي السياق، شدد السيناتور الجمهوري ميت رومني، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، دعمه محاكمة ترامب.

ولفت رومني إلى أن "ترامب حاول إفساد الانتخابات الأميركية"، معتبراً أن "الحزب الجمهوري سيعود إلى مبادئه الأساسية بعد رحيل ترامب".

وأضاف السيناتور الجمهوري: "سيبقى للرئيس ترامب تأثيراً بطبيعة الحال لكنني أعتقد أن حزبنا سيعود إلى بعض مبادئنا الأساسية وهي المسؤولية المالية والوقوف إلى جانب حلفائنا والرد على أناس مثل كيم جونغ أون وفلاديمير بوتين".

بدوره اعتبر السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، اعتقاده بأن المحاكمة "غبية" وستأتي بنتائج عكسية.

هذا أكد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر أن محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب ستتحرك بوتيرة سريعة نسبياً لكنها ستكون عادل، وذلك بعد الاتفاق على بدء محاكمة الرئيس السابق ترامب في 8 شباط/فبراير المقبل.

وفي وقت سابق اليوم، قال مايكل كوهين، المحامي السابق لترامب إن: "الأخير قد يكون أصدر عفواً سرياً عن نفسه وأولاده خلال فترة ولايته، سيكشف عنه إذا وجهت إليه لائحة اتهام".