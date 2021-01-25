حركة " عطيرت كوهانيم " الصهيوينة تعتزم تحويل منزل المفتي أمين الحسيني إلى "كنيس"

الوقت-قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، مساء اليوم في خبر لها أن جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية تعتزم تحويل منزل المفتي الفلسطيني الأشهر أمين الحسيني، إلى كنيس يهودي.

وبحسب الصحيفة فان منزل الحسيني الذي تبلغ مساحته 500 متر مربع، سيكون جزءاً من الحي اليهودي المستقبلي في شرق القدس المحتلة الذي سيتكون من 56 وحدة استيطانية، وذلك ضمن مخطط مضاعفة عدد الوحدات الاستيطانية.

هذا وتعتبر حركة "عطيرات كوهانيم" حركة نشطة داخل أسوار مدينة القدس المحتلة، وتشتهر بمضايقة السكان الفلسطينيين وإزعاجهم، وشراء العقارات الفلسطينية هناك.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الاعتداء المتكرر على الرموز والأماكن المقدسة، بما في ذلك المساجد والمؤسسات الدينية.