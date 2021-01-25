أربعة أسباب تدفع أمريكا إلى معارضة شراء العراق لـ S400

الوقت-في الوقت الذي يرفض فيه المسؤولون الأمريكيون الانصياع لقرار البرلمان العراقي بسحب القوات الأجنبية ، أصبح الرأي العام ونخبه أكثر حساسية تجاه سلوك واشنطن المتدخّل في العراق ، ووفق مصدر إخباري عراقي حذر السفير الأمريكي في بغداد "ماثيو تولر" المسؤولين العراقيين من شراء منظومة دفاع صاروخية روسية.

ويأتي هذا التحذير فيما حذر أعضاء في البرلمان العراقي أواخر العام الماضي (2020) من ضغوط واشنطن المكثفة على وزارة الدفاع العراقية بعدم التعاون عسكريًا مع موسكو. والسؤال المطروح الآن ، لماذا تخشى الولايات المتحدة من شراء العراق لنظام دفاع روسي وتهديد مسؤولي بغداد بعرقلة مثل هذه الصفقة؟ وفي هذا الصدد ، يمكن ذكر أربعة محاور رئيسة.

الخط الأحمر لواشنطن بشأن النفوذ الروسي في العراق

منذ احتلال العراق عام 2003 ، اتبعت حكومة أمريكا على الدوام موقفا متفوقا ، أو بعبارة أخرى ، نوعا من العلاقة الحاكم والمحكوم ، في علاقاتها مع حكومة بغداد. من وجهة نظر القادة السياسيين والاستراتيجيين الأمريكيين ، في العراق الجديد ، يجب أن تستمر واشنطن في لعب دور قيادي ومنقذ للشعب العراقي للتخلص من النظام البعثي ، ويجب أن تتماشى سياساتهم وحكمهم مع أهدافهم.

وفي هذا الصدد ، وقعت واشنطن اتفاقية أمنية وعسكرية استراتيجية مع بغداد بين عامي 2007 و 2008 من أجل ترسيخ قوتها ومكانتها في العراق. في عام 2020 ، مع دخول العراق حقبة ما بعد داعش ، سعت إدارة ترامب مرة أخرى إلى إبرام اتفاقيات جديدة مع الحكومة العراقية. وعليه ، فمن وجهة نظر القادة السياسيين الأمريكيين ، يجب أن يكون العراق بؤرة نفوذهم وقوتهم ، ولا ينبغي لأي دولة أخرى ، وخاصة روسيا ، أن يكون لها نفوذ في بغداد.

في غضون ذلك ، لطالما اعتبر الأمريكيون النفوذ السياسي والاقتصادي والعسكري لروسيا في العراق تهديدًا لمصالحهم ، وحذروا دائمًا من عواقب أي تعاون عسكري بين بغداد وموسكو. وحذر ماثيو تولر ، السفير الأمريكي في بغداد ، وزارة الدفاع العراقية مؤخرًا من عواقب شراء نظام الدفاع S300 أو S400 من روسيا ، مؤكدًا أن العراق سيكون على قائمة العقوبات إذا اشترى نظام دفاع صاروخي من روسيا. في الواقع ، أجبرت تحذيرات واشنطن في السنوات الأخيرة العراق على شراء ستة رادارات جراوند ماستر 400 من فرنسا. بشكل عام ، يعتبر أي نفوذ روسي في العراق خطاً أحمر للولايات المتحدة.

أمريكا ورغبتها في الحفاظ على هيمنتها على العراق

تعد سماء العراق عرضة للضرر بسبب عدم وجود الرادارات العسكرية المناسبة والدفاع الجوي. وكان هذا هو الحال دائمًا بالنسبة للطائرات المقاتلة والطائرات دون طيار الأمريكية وغيرها من الطائرات التي تحلق فوق سماء العراق متى شاءت ، وهي نقطة مهمة في خطة واشنطن للحفاظ على هيمنتها على العراق. على مدى سنوات حاصر الأمريكيون سماء العراق بالكامل واستغلوا ذلك لتنفيذ مخططاتهم الشريرة ضد القوات الموجودة في محور المقاومة. وتجسد ذلك جليا في اغتيال قادة النصر وشهداء المقاومة اللواء قاسم سليماني و "أبو مهدي المهندس" النائب السابق لرئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية.

كما استخدم الأمريكيون هذه القضية مرارًا وتكرارًا لمهاجمة مواقع الحشد الشعبي ، إذ أدى سيطرة قوات الحشد الشعبي على الحدود الشمالية الغربية مع سوريا ، الى صعوبة تسلل إرهابيي داعش إلى العراق برا ، وكانت هناك عدة تقارير عن قيام طائرات هليكوبتر أمريكية بشن غارات جوية على مواقع الحشد. لذلك ، يبدو من الطبيعي أنهم يعارضون إقامة نظام دفاع صاروخي قوي في العراق. لانه في مثل هذه الظروف ستختفي هيمنتهم وسيطرتهم على سماء العراق ولن يعودوا قادرين على تنفيذ خططهم كما في السابق.

لا يزال العراق عرضة لعمليات التجسس الإسرائيلية

السبب الآخر الذي يدفع الولايات المتحدة إلى معارضة شراء العراق لنظام الدفاع الصاروخي الروسي المتقدم هو التعاون مع الكيان الصهيوني. في السنوات الأخيرة ، قام الكيان الصهيوني مرارًا وتكرارًا بإطلاق طائرات تجسس دون طيار فوق العراق ، لكنها لم تتأثر أبدًا بسبب ضعف الرادارات وعدم وجود نظام دفاع صاروخي. الآن ، إذا تم نشر نظام الدفاع الصاروخي الروسي ، فسوف يفقد التفوق الاستراتيجي للكيان الصهيوني بالتأكيد ، وهذا لا يتماشى مع إرادة الولايات المتحدة.

سر بقاء امريكا في شمال العراق ونظام الدفاع الصاروخي

من القضايا المهمة الأخرى بالنسبة للولايات المتحدة فيما يتعلق بموقف التعاون العسكري بين موسكو وبغداد وتحييد تبرير "حاجة الولايات المتحدة إلى البقاء لحماية أجواء العراق". من ناحية ، دعت الولايات المتحدة دائمًا إلى الحفاظ على قواتها في العراق بحجة الحفاظ على الأمن الجوي. من ناحية أخرى ، طالبت حكومة إقليم كردستان ببقاء الأمريكيين في العراق بحجة أن بغداد غير قادرة على حماية الأمن في الشمال. لكن نشر نظام دفاع صاروخي روسي مثل S400 سيدحض هذه الأعذار. حتى نشر نظام S400 يمكن أن يضع حداً للطائرات المقاتلة التركية التي تغزو الحدود الشمالية للعراق ، وهو ما يبدو أنه ضد إرادة أربيل.