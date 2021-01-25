مواصلة لخرقه القوانين الدولية... الاحتلال الأمريكي يسرق النفط والقمح من الجزيرة السورية ويعزز قواعده بمواد لوجستية

الوقت- واصلت قوات الاحتلال الأمريكي خرق القوانين الدولية حيث أدخلت يوم الاحد، قافلة شاحنات تحمل مواد لوجيستية لدعم قواعدها غير الشرعية في منطقة الجزيرة السورية بينما أخرجت قافلة محملة بالنفط والقمح المسروقين الى الاراضي العراقية.

وذكرت مصادر محلية من قرية السويدية في ناحية اليعربية أقصى ريف الحسكة الشرقي لوكالة سانا أن قافلة من 45 شاحنة مغطاة وأخرى براد وعدد من الصهاريج محملة بمعدات ومواد لوجيستية تابعة لقوات الاحتلال الأميركي دخلت ظهر اليوم عبر معبر الوليد غير الشرعي قادمة من الأراضي العراقية لدعم قواعدها العسكرية الموجودة في منطقة الجزيرة السورية.

وفي إطار الاستمرار في سرقة الثروات السورية وتهريبها لفتت المصادر إلى أن نحو 70 شاحنة وصهريجا وشاحنة تبريد للاحتلال الأميركي ترافقها عدد من السيارات العسكرية التابعة لميليشيا "قسد" خرجت عبر المعبر ذاته محملة بكميات كبيرة من النفط والقمح السوري المسروقة لبيعها وزيادة الدعم للمجموعات المسلحة التي تأتمر بأمرها وتنفذ أجنداتها في المنطقة.

وأدخلت قوات الاحتلال الأميركي يوم السبت قافلة من 16 شاحنة محملة بالأسلحة والمواد اللوجستية إلى قاعدته العسكرية في حقل كونيكو شمال شرق دير الزور.