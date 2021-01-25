خلال 24 ساعة .. 158 خرقاً جديداً لقوى العدوان في الحديدة اليمنية

الوقت- سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 158 خرقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الدريهمي وكيلو16، ومحاولتي تسلل في حيس والتحيتا.

وأشار إلى أن الخروقات شملت أربع غارات لطيران تجسسي على الفازة والجاح وتحليق 67 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والدريهمي والجاح والجبلية.

وذكر المصدر أن قوى العدوان نفذت 29 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 375 قذيفة و 116 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول/ديسمبر عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.