رئيس مجلس الشورى الاسلامي: أولويتنا للمناطق الاقل نموا في الموازنة العامة للبلاد

الوقت- اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف بان الروح السائدة على ايجاد التحول في الموازنة للعامة للعام القادم من قبل المجلس هي ازالة التمييز واعطاء الاولوية للمناطق الاقل نموا في البلاد.

وقال قاليباف في تصريح للتلفزيون الايراني: ان الشباب هم الرواد والطلائع لجميع الانشطة ونحن اليوم بحاجة لهم في مختلف المجالات خاصة ما يتعلق بالمشاكل الاقتصادية كي نستفيد من طاقات الشعب والشباب المبدعين وذوي العلم والمعرفة.

واضاف: ان هذه الفرص تنقذنا من المصاعب الا ان احدى مشاكلنا هي ان اقتصادنا حكومي الطابع واينما كان غير حكومي فهو في الواقع شبه حكومي لذا ينبغي علينا توفير الفرص من خلال الاستفادة من تجربة الماضي.

واكد بان احدى السياسات الحاسمة لمجلس الشورى الاسلامي هي توفير الفرص للمواطنين في مختلف المواقع والاصعدة من اجل معالجة مشاكلهم وقال: لقد اتخذنا في المجلس لجميع المحافظات منهج ازالة الحرمان والاهتمام بالمعيشة والصحة والعمل والانتاج خاصة في الموازنة للعامة للبلاد في العام القادم (العام الايراني يبدا في 21 اذار/مارس)، ونحن عازمون على اتخاذ خطوات جادة للخطة التنموية السابعة لانه ان لم نوفر للمواطنين الفرصة ولم نقم باصلاح التوجهات فان الفرص ستتحول الى تهديدات.

واكد قاليباف بان هذه المشاكل قابلة للحل لكنها بحاجة الى تخطيط دقيق وتوفير الفرص للمواطنين والشباب وقال: ان المجلس سيزيل بتخطيطه الدقيق مظاهر التمييز وان الروح السائدة على ايجاد التحول في الموازنة العامة في المجلس هي ازالة التمييز وايلاء الاولوية للمناطق الاقل نموا.