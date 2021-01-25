في اشتباكات مع اليهود الحريديم.. إصابة 5 رجال أمن إسرائيليين

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  الإثنين 11 جمادي الثاني 1442

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عقب تطبيع الرباط مع الکیان الاسرائيلي.. المنطقة المغاربيّة على شفا الحرب أفادت وكالة الأنباء الصحراويّة التابعة للجبهة أّن قواتها قصفت منطقة الكركرات، على الحدود بين الإقليم الصحراويّ وموريتانيا السبت المنصرم، وذلك عقب التصعيد الذي نتج عن إدخال الرباط إلى حظيرة التطبيع الأمريكيّة مع الكيان الصهيونيّ الغاصب، مقابل اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الأراضي التي تحتلها في "الصحراء الغربيّة"،

لماذا يسعى بايدن لإنهاء الحرب في اليمن؟ بايدن الذي يفكر في استعادة الدور القيادي للولايات المتحدة في المجتمع الدولي تحت ضغط الرأي العام المحلي والدولي، وبالنظر إلى معارضة الأمم المتحدة والحلفاء الأوروبيين وصف أنصار الله بالإرهاب، أدرك ضرورة التوافق مع المجتمع الدولي، کما تعلم واشنطن أنه يجب عدم إضاعة الوقت لأن الحلول تزداد صعوبةً مع مرور الوقت واستمرار الصراع اليمني.

مركز أبحاث أمريكي: أمريكا أصبحت دولة غير ديمقراطية.. أعمال الشغب في واشنطن تدمر مصداقية أمريكا العالمية الوقت- كتب مركز أبحاث أمريكي في مذكرة إلى إيما أشفورد: ماذا لو كتب الصحفيون عن السياسة الأمريكية بنفس الطريقة التي فعلوا بها مع البلدان الأخرى؟ الصور التي تم نشرها لمؤيدي ترامب وهم يهاجمون الكونغرس تذكرنا ببوريس يلتسين على دبابة، أو "الربيع العربي"، أو شوارع فنزويلا، بالنسبة لأولئك حول العالم، أصبحت أمريكا شيئاً أدانه قادتها مراراً وتكراراً، ديمقراطية ضعيفة لا يمكنها منع العنف وإراقة الدماء أثناء انتقال السلطة من زعيم إلى آخر.

نهاية أسطورة سلاح الجو الصهيوني مع ظهور صواريخ محور المقاومة الوقت - يعتقد العديد من المراقبين المحليين والأجانب للتطورات الإسرائيلية، أن هذا الکيان أضعف هيكليًا من أي وقت مضى، من حيث قدرته على مواجهة التحديات الأمنية والعسكرية، وأن عناصر تفوقه العسكري على الأعداء، وخاصةً فصائل ومجموعات المقاومة، آخذة في التراجع...

خفض التوتر في العلاقات بين أوروبا وتركيا.. الخلفيات والتحديات الوقت- بعد فترة من النزاع والتوتر والذي شهد فصلاً باردا وغير مسبوق في العلاقات التركية الأوروبية في عهد أردوغان، أرسل الجانبان عدة إشارات في الأسابيع الأخيرة الماضية بأنهما مستعدان لتخفيف وخفض هذه التوترات

أخبار

خلال 24 ساعة .. 158 خرقاً جديداً لقوى العدوان في الحديدة اليمنية

خلال 24 ساعة .. 158 خرقاً جديداً لقوى العدوان في الحديدة اليمنية

الوقت- سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 158 خرقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

الخارجية الايرانية: يتعين على أمريكا وسائر الاتفاق النووي إلغاء الحظر وتنفيذ الاتفاق الوقت- قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، لم يطرأ جديد فيما يتعلق بالاتفاق النووي وأن الموقف الايراني لا يزال كما هو.

رئيس مجلس الشورى الاسلامي: أولويتنا للمناطق الاقل نموا في الموازنة العامة للبلاد الوقت- اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف بان الروح السائدة على ايجاد التحول في الموازنة للعامة للعام القادم من قبل المجلس هي ازالة التمييز واعطاء الاولوية للمناطق الاقل نموا في البلاد.

في اشتباكات مع اليهود الحريديم.. إصابة 5 رجال أمن إسرائيليين الوقت- أصيب 5 من ضباط الشرطة الإسرائيلية بجروح، يوم الأحد، إثر اشتباكهم مع متظاهرين من اليهود الحريديم الرافضين لفرض قيود احتواء فيروس كورونا المستجد.

أكثر من 300 منظمة دولية تطالب إنهاء الحرب على اليمن الوقت- وقعت 300 منظمة دولية، بيانا يطالب المجتمع الدولي بسرعة إنهاء حرب التحالف السعودي - الإماراتي المدعومة غربيا على اليمن، وذلك تزامنا مع "اليوم العالمي ضد الحرب على اليمن".

اللواء باقري: أجرينا 10 مناورات رداً على التهديدات الأمريكية الوقت- قال رئيس الاركان الايراني اللواء باقري: اجرينا 10 مناورات خلال 15 يوما ردا على التهديدات الاميركية والعدو اعلن خلالها مرارا ان اجراءاته دفاعية صرفة

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: طهران مستعدة للحوار مع الرياض الوقت-شدد سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، مساء اليوم أن "لدى السعودية

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أخبار

في اشتباكات مع اليهود الحريديم.. إصابة 5 رجال أمن إسرائيليين

الإثنين 11 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
في اشتباكات مع اليهود الحريديم.. إصابة 5 رجال أمن إسرائيليين
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الوقت- أصيب 5 من ضباط الشرطة الإسرائيلية بجروح، يوم الأحد، إثر اشتباكهم مع متظاهرين من اليهود الحريديم الرافضين لفرض قيود احتواء فيروس كورونا المستجد.

وأفادت الشرطة بإصابة الضباط الخمسة واعتقال 4 أشخاص على الأقل أثناء التصدي لحشود كبيرة من المتظاهرين المتدينين في عدة مدن داخل الكيان الإسرائيلي، وفقا لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس."

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مئات المتظاهرين المتشددين الذين وصفوا رجال الأمن بـ"النازيين".

وغالبا ما ترددت قوات إنفاذ القانون في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الطائفة التي لم يتوان أفرادها في إعادة فتح المدارس، وإتاحة الصلاة في المعابد وعقد حفلات الزفاف والجنازات الكبيرة، على الرغم من فرض قيود احتواء العدوى.

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كلمات مفتاحية :

اليهود الحريديم أمن إسرائيلي كورونا

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