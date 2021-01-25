أكثر من 300 منظمة دولية تطالب إنهاء الحرب على اليمن

الوقت- وقعت 300 منظمة دولية، بيانا يطالب المجتمع الدولي بسرعة إنهاء حرب التحالف السعودي - الإماراتي المدعومة غربيا على اليمن، وذلك تزامنا مع "اليوم العالمي ضد الحرب على اليمن".

وجاء في نص البيان:

منذ عام 2015 قتل القصف والحصار الذي قادته السعودية العربية على اليمن عشرات الالاف من اليمنين ودمر البلد. وقد وصفته الأمم المتحدة على انه أكبر ازمة إنسانية على الأرض.

حيث ان نصف سكان اليمن على حافة المجاعة والبلد يشهد اسوء انتشار لوباء الكوليرا في التاريخ الحديث والان اليمن يمر بأسواء معدل وفيات لفيروس الكورونا في العالم حيث انه يقتل ۱ من ٤ اشخاص يصابون بالفيروس.

بالإضافة الى ذلك ادى تقليص ووقف المساعدات عن البلد الى المزيد من حالة جوع خطيره بين السكان، ومع ذلك لا زالت السعودية العربية تصعد من حربها على اليمن وتزيد من تشديد الحصار.

الحرب ممكنة فقط بسبب استمرار الدول الغربية (بالتحديد الولايات المتحدة وبريطانيا) بتسليح السعودية العربية ومواصلة الإسناد العسكري والسياسي والتسويقي للحرب. تعتبر القوه الغربية مساهم فعال وتملك السلطة لإيقاف اخطر ازمة إنسانية في العالم.

الكارثة في اليمن هي من صنع الانسان وسببها الحرب والحصار ومن الممكن انهائها.

الناس والمنظمات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليمن وأستراليا وبنغلاديش وكندا وتشيلي وفرنسا وألمانيا والهند وإيطاليا وبولندا وإسبانيا وسويسرا.

وعبر العالم مجتمعون للمطالبة بإنهاء الحرب في اليمن ومتضامنين مع شعب اليمن .

نحن نطالب حكوماتنا بالتالي:

– ان توقف الاعتداء الأجنبي على اليمن

– ان توقف الاسناد التسليحي والحربي للسعودية العربية والامارات المتحدة

– ان ترفع الحصار على اليمن وتفتح جميع الموانئ البحرية

– ان تعيد وتوسع المساعدات الإنسانية لشعب اليمن

نناشد البشر حول العالم ان يحتجوا على الحرب في يوم الاثنين المصادف 25 يناير (كانون الثاني) ۲۰۲۱ بعد أيام قليلة فقط من التنصيب الرئاسي للولايات المتحدة ويوم واحد قبل موعد عقد مبادرة الاستثمار المستقبلية المسماة ب (دافوس في الصحراء).

نناشد الأشخاص والمنظمات في كل مكان بان يحتجوا (يجب ارتداء الأقنعة الواقية للسلامة) في مدنهم وبلداتهم في ذلك اليوم وان يوضحوا ان العالم يرفض الحرب على اليمن.