اللواء باقري: أجرينا 10 مناورات رداً على التهديدات الأمريكية

الوقت- قال رئيس الاركان الايراني اللواء باقري: اجرينا 10 مناورات خلال 15 يوما ردا على التهديدات الاميركية والعدو اعلن خلالها مرارا ان اجراءاته دفاعية صرفة

واشار اللواء باقري في كلمته امام (مؤسسة حفظ ونشر تراث الدفاع المقدس) اليوم الاثنين الى أن ايران واجهت طيلة الشهرين الماضيين تهديدات أقدم عليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مما كان يتحتم عليها استعراض قدراتها أمام الاستعراض والمساعي الأميركية التي بذلت في هذا الصدد.

واعتبر اللواء باقري ان ايران تشهد سابقا القيام بعشرة ممناورات في 15 يوما، خاصة وأن بعض المناورات استخدمت فيها أسلحة وذخائر وأدوات وأجهزة جديدة لم يتم استخدامها من قبل.

وشدد على أن هذه المناورات استعرضت قدرات ايران العسكرية وكذلك برهنت على أن القوات المسلحة الايرانية على أهبة الاستعداد للتصدي لأي عدوان يطال البلاد، مشيرا الى أن الأعداء أعلنوا بطريقة أو بأخرى بأنهم لا ينوون شن أي هجوم ضد ايران، وأن اجراءاتهم دفاعية محضة وأنهم يقومون بذلك نتيجة قلقهم من انتقام حلفاء ايران للشهيد سليماني في الذكرى السنوية لاستشهاده.