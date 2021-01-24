رئيس حكومة صنعاء: هكذا يجب أن نرد على مواقف الإدارة الاميركية ضد اليمن

الوقت-أعلن عبد العزيز بن حبتور، رئيس حكومة صنعاء، ظهر اليوم الأحد في حوار له مع الصحفيين، إن "مقاومة المعتدين ومرتزقتهم هي الرد الأمثل على مواقف الإدارة الاميركية الراحلة والمنحازة لقوى العدوان".

وشدد رئيس الحكومة على أن "اليمن صامد أمام أي مؤامرات أو مناورات تهدف إلى إلحاق الضرر به وبشعبه".

من جهته شدد وزير الخارجية في حكومة صنعاء هشام شرف، على أن "التصنيف الأميركي لأنصار الله ليس له أي أساس قانوني أو أخلاقي".

ولفت شرف، الى إن "مثل هذه القرارات هي نتاج مواقف اللحظة الأخيرة المدفوعة الثمن مسبقاً لإرضاء حلفاء الإدارة الأميركية".

وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، صنفت حركة "أنصار الله" منظمة إرهابية، وأدرجت عدداً من قادتها على قائمة "الإرهابيين الدوليين".

وفي وقتٍ لاحق، تعهّد مرشح الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن لتولي وزارة الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن "بإعادة النظر فوراً" بهذا القرار، وذلك لضمان "عدم إعاقة وصول المساعدات الإنسانية"، وفق قوله.

وطالبت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية أميركا بإعادة النظر في قرارها لما له من أثر سلبي على إمدادات اليمن الغذائية.

ورداً على القرار الأميركي، قال المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" في بيان إن "هذا القرار يتوّج دور أميركا القيادي للعدوان على اليمن طيلة السنوات الماضية، ولا يضيف شيئاً سوى أنه يكشف عن العدوانية الأميركية تجاه اليمن وأحرار العالم، في لبنان وسوريا والعراق ودول أخرى".