يديعوت أحرونوت: أبو ظبي صادقت على إقامة سفارتها في "تل أبيب"

الوقت-نشر موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي، اليوم الأحد، تقريراً كشف فيه إن "حكومة الإمارات صادقت على إقامة سفارة في تل أبيب".

وبحسب التقرير فان القرار جاء وفقاً لاتفاق التطبيع الذي وقع بين "إسرائيل" والإمارات في 15 أيلول/سبتمبر 2020 في واشنطن.

وكانت الحكومة الإماراتية قد صادقت على اتفاق التطبيع مع "إسرائيل" في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2020، وذلك بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على الاتفاق معها.

وفي السياق ذاته، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "الحكومة الإسرائيلية صادقت اليوم الأحد على تحويل اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، للتصويت عليه في الكنيست".

ونقل الإعلام الإسرائيلي عن وزير الخارجية غابي أشكينازي، قوله في جلسة الحكومة، إن "إسرائيل ستفتح مكتب علاقات دبلوماسية لها في الرباط، وقررت تعيين قائم بالأعمال حتى تحل مشاكل التعيينات"، بحسب أشكينازي.

ويأتي هذا الإعلان، بعدما أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 10 كانون الأول/ديسمبر 2020 عبر "تويتر" أنّ المغرب و"إسرائيل" توصلتا إلى اتفاق لتطبيع العلاقات، فيما قال الديوان الملكي المغربي إن "الولايات المتحدة ستفتح قنصلية في الصحراء الغربية في إطار الاتفاق مع إسرائيل".

وقال جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض وصهر ترامب آنذاك، إن "الطرفين سيقومان بإعادة فتح مكاتب الاتصال في الرباط وتل أبيب على الفور وبنية فتح سفارتين"، لافتاً إلى أن "الطرفين سيعززان التعاون الاقتصادي بين الشركات الإسرائيلية والمغربية".

وفيما شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الملك المغربي محمد السادس، على "قراره التاريخي" بالموافقة على تطبيع العلاقات مع "إسرائيل". أبلغ الديوان الملكي المغربي، أن الملك أبلغ ترامب "نيّة تسهيل الرحلات المباشرة للسائحين الإسرائيليين".

ويذكر أن المغرب هي الدولة الرابعة التي وقعت اتفاق تطبيع مع "إسرائيل"، بعد الإمارات والبحرين، ثم السودان.

مع الإشارة إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية قالت اليوم الأحد إن مستشار الأمن القومي للولايات المتحدة الأميركية جيك سوليفان، قال إن الرئيس الأميركي جو بايدن "ملتزم بأمن إسرائيل وبمواصلة العمل معها من أجل التقدم باتفاقات التطبيع مع دول عربية".