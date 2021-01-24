هكذا شيع العراق شهداء الحشد الشعبي

الوقت-شيع العراقيين اليوم الأحد جثامين شهداء الحشد الشعبي الـ11 الذين ارتقوا بهجوم لعناصر تنظيم "داعش" على جزيرة العيث في محافظة صلاح الدين.

وفي هذا السياق زار رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عبد الأمير يارالله، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول عبد الأمير الشمري، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، زاروا صلاح الدين، حيث اطلعوا على موقع الاعتداء الإرهابي.

وفي بيان للعمليات المشتركة، نعت القيادة العراقية القيادي في الحشد الشعبي أبو علياء الحسيناوي و10 من رفاقه، الذين سقطوا جراء هجوم واسع شنّه تنظيم "داعش" على منطقة العيث شرق محافظة صلاح الدين، بالإضافة إلى إصابة ثمانية آخرين.

ويواصل جهاز مكافحة الإرهاب عمليات "ثأر الشُهداء" التي انطلقت فجر الجمعة، حيث نفذت تشكيلات الجهاز واجبات نوعية في مناطق مُختلفة.

وجاءت العملية الأولى في منطقة الرضوانية غربي العاصمة بغداد تمكن خلالها الجيش العراقي من إلقاء القبض على عُنصر إرهابي ينتمي إلى عصابات داعـش الإرهابية.

جاء ذلك بعد إعلان تنظيم "داعش" أنه المسؤول عن الانفجارين الانتحاريين في بغداد.