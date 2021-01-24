روسيا: موسكو مستعدّة لإظهار مرونة في التعامل مع واشنطن لكن من دون تجاوز للخطوط الحمر!

الوقت-قال ديميتري بيسكوف، الناطق باسم الكرملين مساء اليوم الأحد، أن بلاده "مستعدّة لإظهار مرونة في التعامل مع الولايات المتحدة لكن ليس للأبد ومن دون وقاحة أو تجاوز للخطوط الحمر".

وفي حديث له مع احدى المحطات الروسية، لفت بيسكوف إلى احترام روسيا جميع وجهات النظر "مع رفض تنظيم احتجاجات غير مشروعة"، مؤكداً أن ما نشرته السفارة الأميركية عن الاحتجاجات "غير لائق".

ودعت الخارجية الروسية، الإدارة الأميركية إلى "الانشغال بمشاكلها الخاصة، بما في ذلك الانقسام الناجم عن الظلم الاجتماعي وعدم المساواة في المجتمع الأميركي".

يشار إلى أن السفارة الأميركية في موسكو، نشرت الجمعة عبر حساباتها على مواقع التواصل، توقيت وأماكن المظاهرات في روسيا.

وفي هذا السياق اتهمت موسكو السفارة الأميركية بالتدخل في شؤون البلاد الداخلية، عبر منشورات تدعم المظاهرات في بعض مدن روسيا، للمطالبة بإطلاق سراح المعارض أليكسي نافالني.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، السبت، إن السفارة الأميركية في موسكو نشرت بيانات على مواقع التواصل الاجتماعي لدعم المتظاهرين المطالبين بإطلاق سراح نافالني.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة انتهكت الأعراف الدبلوماسية بمثل هذه المنشورات، مضيفةً أن "السفارة الأميركية تتدخل في الشؤون الداخلية لروسيا".

وشهدت مدن روسية، السبت، مظاهرات للمطالبة بإطلاق المعارض نافالني.

يذكر أن الشرطة الروسية اعتقلت المعارض ألكسي نافالني في 17 كانون الثاني/يناير فور وصوله إلى موسكو، قادماً من مطار "شيريميتفو" من ألمانيا، تنفيذاً لأمر قضائي سابق صدر بحقه بتهمة الاحتيال.

وقضت محكمة روسية، باحتجاز نافالني 30 يوماً، عقب مطالبة وزارة الداخلية، بحبسه على خلفية "انتهاكه المتكرر لشروط المراقبة القضائية".