موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 10 جمادي الثاني 1442

إخترنا لكم

لماذا يسعى بايدن لإنهاء الحرب في اليمن؟

لماذا يسعى بايدن لإنهاء الحرب في اليمن؟ بايدن الذي يفكر في استعادة الدور القيادي للولايات المتحدة في المجتمع الدولي تحت ضغط الرأي العام المحلي والدولي، وبالنظر إلى معارضة الأمم المتحدة والحلفاء الأوروبيين وصف أنصار الله بالإرهاب، أدرك ضرورة التوافق مع المجتمع الدولي، کما تعلم واشنطن أنه يجب عدم إضاعة الوقت لأن الحلول تزداد صعوبةً مع مرور الوقت واستمرار الصراع اليمني.

مركز أبحاث أمريكي: أمريكا أصبحت دولة غير ديمقراطية.. أعمال الشغب في واشنطن تدمر مصداقية أمريكا العالمية الوقت- كتب مركز أبحاث أمريكي في مذكرة إلى إيما أشفورد: ماذا لو كتب الصحفيون عن السياسة الأمريكية بنفس الطريقة التي فعلوا بها مع البلدان الأخرى؟ الصور التي تم نشرها لمؤيدي ترامب وهم يهاجمون الكونغرس تذكرنا ببوريس يلتسين على دبابة، أو "الربيع العربي"، أو شوارع فنزويلا، بالنسبة لأولئك حول العالم، أصبحت أمريكا شيئاً أدانه قادتها مراراً وتكراراً، ديمقراطية ضعيفة لا يمكنها منع العنف وإراقة الدماء أثناء انتقال السلطة من زعيم إلى آخر.

نهاية أسطورة سلاح الجو الصهيوني مع ظهور صواريخ محور المقاومة الوقت - يعتقد العديد من المراقبين المحليين والأجانب للتطورات الإسرائيلية، أن هذا الکيان أضعف هيكليًا من أي وقت مضى، من حيث قدرته على مواجهة التحديات الأمنية والعسكرية، وأن عناصر تفوقه العسكري على الأعداء، وخاصةً فصائل ومجموعات المقاومة، آخذة في التراجع...

خفض التوتر في العلاقات بين أوروبا وتركيا.. الخلفيات والتحديات الوقت- بعد فترة من النزاع والتوتر والذي شهد فصلاً باردا وغير مسبوق في العلاقات التركية الأوروبية في عهد أردوغان، أرسل الجانبان عدة إشارات في الأسابيع الأخيرة الماضية بأنهما مستعدان لتخفيف وخفض هذه التوترات

كاتب أمريكي: الإعلام الغربي يخدم المصالح الصهيونية الوقت- في 21 فبراير عام 2015 أشار قائد الثورة الإسلامية إلى نقاط مهمة في رسالة وجهها إلى شباب أوروبا

أخبار

اعتداء جديد لقوات الكيان الصهيوني في طولكرم يسفر عن استشهاد عامل فلسطيني

اعتداء جديد لقوات الكيان الصهيوني في طولكرم يسفر عن استشهاد عامل فلسطيني

الوقت- استشهد صباح اليوم الأحد، عامل فلسطيني من نابلس خلال ملاحقة قوات الكيان الصهيوني للعمال شمال الضفة الغربية المحتلة.

مجاهدو اليمن يفشلون محاولة تسلل لقوى العدوان في الحديدة الوقت- أفشل مجاهدو الجيش واللجان الشعبية اليمنية، فجر اليوم الأحد، محاولة تسلل لمرتزقة العدوان السعودي على مواقع الجيش واللجان في مديرية حيس بالحديدة.

روسيا تدعو المسؤولين الأمريكيين إلى الاهتمام بشؤون بلدهم وعدم التدخل بشؤون الدول الأخرى الوقت- دعت وزارة الخارجية الروسية مجدداً يوم السبت المسؤولين الأميركيين إلى الاهتمام بشؤون بلدهم وعدم التدخل بشؤون الدول الأخرى، مشيرة إلى أنّ "النفاق أداة للدبلوماسية الأميركية".

تحالف الفتح يصدر بياناً يؤكد فيه أن عناصر الحشد يسطرون ملحمة النصر والثبات الوقت- اصدر تحالف الفتح، الاحد، بياناً بشأن تعرض "داعش" شرقي صلاح الدين، مؤكداً أن عناصر الحشد يسطرون ملحمة النصر والثبات.

"مجتهد": خط ساخن ودعم مادي من ابن سلمان لترامب لأجل إبقائه في السلطة الوقت- أكّد المغرّد السعودي الشهير "مجتهد" أنّ ولي العهد السعودي محمد ابن سلمان والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب كانا يتواصلا عبر خط ساخن، وأضاف "كان ابن سلمان يتابع المحاولات الأخيرة لترامب للبقاء في السلطة بما فيها اقتحام الكونجرس، ويوفّر ما يحتاجه ترامب ماديًا".

استشهاد العشرات من الحشد الشعبي في تصديهم لهجوم داعشي في صلاح الدين الوقت- استشهد العشرات من قوات الحشد الشعبي خلال تصديهم لهجوم داعشي بمحافظة صلاح الدين.

في رسالة للرئيس الفلسطيني.. سلطان عمان يؤكد دعمه للقضية الفلسطينية الوقت- جدد سلطان عُمان "هيثم بن طارق آل سعيد"، موقفه الداعم للقضية الفلسطينية ولحق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

الاحتلال التركي يعيد تشغيل محطة علوك لضخ المياه في الحسكة الوقت-أعلنت مصادر سورية تعمل من داخل محطة المياه في الحسكة أن الجيش التركي

وزير الخارجية السعودي يعلن موقف بلاده من من التطبيع الوقت-شدد فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، في مقابلة مع قناة "العربية" نشرت

مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية: الملف الصاروخي غير قابل للتفاوض الوقت-أعلن عباس عراقتشي، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، ظهر اليوم السبت في في حوار مع

أخر تطورات عملية "ثأر الشهداء" العراقية ضد "داعش" الوقت-قالت وسائل إعلامية عراقية، ظهر اليوم، أن جهاز مكافحة الإرهاب عمليات " ثأر الشُهداء " التي انطلقت فجر يوم أمس

هكذا رد سريع على الإعلام السعودي! الوقت-أفاد العميد يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، في تغريدة

تونس: إصابات في صفوف المتظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة الوقت-أفادت وسائل إعلامية تونسية بتعرض عدد من المتظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة للاصابة خلال المواجها

الخارجية الروسية: السفير الأمريكي يحرض على العنف في روسيا الوقت-أعلنت وسائل إعلامية روسية أن الشرطة الروسية قامت باعتقال بعض المتظاهرين مساء اليوم السبت

باقري في رسالة الى قائد الثورة: الرد الحاسم سيكون ضد أي تهديد يطال استقلال وأمن ووحدة أراضي الوطن الإسلامي الوقت-أرسل اللواء محمد باقري، بعث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، ظهر اليوم السبت، رسالة

محلل سياسي عراقي: واشنطن تزيد من تدخلاتها ما جعل الشعب ضحية قراراتها الوقت- بين المحلل السياسي العراقي محمد الساعدي، ان الحكومة تجاهلت قرار البرلمان القاضي باخراج القوات الامريكية من العراق، لافتا الى ان واشنطن تزيد من تدخلاتها بمعظم القرارات السياسية والاقتصادية ما جعل الشعب ضحية قرارات غير مدروسة.

انفجار غامض شرق بيت حانون شمال غزة الوقت- اصيب عدد من الفلسطينيين نتيجة انفجار غامض وقع صباح اليوم السبت شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

خلال ترؤسها لمجلس الأمن الدولي.. تونس تؤكد دعمها للقضية الفلسطينية الوقت- أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين عثمان الجرندي ثبات موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، واستعداد تونس الدائم لتقديم ما يمكن لمساعدة الشعب الفلسطيني.

مجلس الأمن يطالب بتقديم المسؤولين عن الهجوم الانتحاري في بغداد إلى العدالة الوقت- طالب مجلس الأمن الدولي بتقديم المسؤولين عن الهجوم الانتحاري المزدوج الذي وقع في وسط العاصمة العراقية بغداد، الأسبوع الجاري إلى العدالة.

تفجير يستهدف همر أمريكية قرب حقل نفطي شرق سوريا يسفر عن مقتل 3 مسلحين الوقت- استهدف مجهولون بعبوة ناسفة سيارة عسكرية أميركية نوع "همر" في ريف محافظة دير الزور شرقي سوريا، ما أدى لمقتل 3 أشخاص (على الأقل) كانوا داخلها، دون معرفة جنسياتهم.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

الخارجية الروسية: السفير الأمريكي يحرض على العنف في روسيا

محلل سياسي عراقي: واشنطن تزيد من تدخلاتها ما جعل الشعب ضحية قراراتها

انفجار غامض شرق بيت حانون شمال غزة

تونس: إصابات في صفوف المتظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة

هكذا رد سريع على الإعلام السعودي!

مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية: الملف الصاروخي غير قابل للتفاوض

في رسالة للرئيس الفلسطيني.. سلطان عمان يؤكد دعمه للقضية الفلسطينية

استشهاد العشرات من الحشد الشعبي في تصديهم لهجوم داعشي في صلاح الدين

نجل "سلمان العودة".. حصار قطر انتهى لكن والدي لا يزال في السجن

تحالف الفتح يصدر بياناً يؤكد فيه أن عناصر الحشد يسطرون ملحمة النصر والثبات

"إسرائيل" تعيش رعباً غير مسبوق.. ما علاقة حركة حماس؟

مجاهدو اليمن يفشلون محاولة تسلل لقوى العدوان في الحديدة

وزير الخارجية السعودي يعلن موقف بلاده من من التطبيع

معاهدة صهيونية مع أردوغان.. هل.تفكك الإمبراطورية العثمانية مرة ثانية؟

المتحدث باسم الجيش الصهيونيً: إيران تستهدف إسرائيل عبر اليمن

وعود برفع السريّة عن تقرير للاستخبارات الأمريكية حول خاشقجي.. هل ستأخذ العدالة مجراها؟

الصهاينة لا يثقون بالجيش الاسرائيلي.. الاسباب والتداعيات

بعد رحيل ترامب...بريطانيا تريد عقد اتفاقية جديدة مع بايدن فما هي؟

نهاية أسطورة سلاح الجو الصهيوني مع ظهور صواريخ محور المقاومة

حرب دبلوماسية بين روسيا وهولندا فما السبب؟

إيران تفرض عقوبات على ترامب واداراته قبل ساعات من مغادرته البيت الأبيض

هكذا ستحارب القارة العجوز "هيمنة الدولار" بعد مغادرة ترامب

قبل ساعات من خروجه من البيت الأبيض..."ديموقراطيون" يدعون إلى إلغاء اتفاقيات أبرمها ترامب فما هي؟

الكاظمي يحدد موعد الانتخابات العراقي

إف.بي.آي: احتجاجات مسلحة محتملة في جميع عواصم الولايات

الشرطة الأمريكية تريد هذا الشخص بأي ثمن!

الصين تصف بومبيو بالـ"حشرات سرعوف"!

الجيش الجزائري يجري مناورات ضخمة على حدود المغرب فما هو السبب؟

سويسرا تتعقب رياض سلامة وتطلب مساعدة القضاء اللبناني!

هذه هي الحصيلة النهائية لهجوم ساحة الطيران!

كتائب حزب الله العراق: لن يتم السماح بالعبث بسلاح المقاومة

تحذيرات "أنصار الله" للرياض.. عاصفة صاروخية في طريقها إلى الموانئ السعودية

عندما يكون المجرم هو القاضي تضيع العدالة.. "ترامب" يعفو عن أربعة قتلة ارتكبوا مجازر في العراق

حماس غاضبة من المغرب.. التطبيع الذي قد ينتج فوضى

الاحتلال الأمريكي وسرقة ثروات السوريين

الدكتور زارعي: المقاومة لها جبهة إقليمية قوية ومثل هذه الجبهة أنشأها اللواء سليماني

الكيان الصهيونيّ يتمادى في ظلمه وعدوانه.. هل تتحوّل الضفة الغربيّة إلى "غزة" ثانية؟

قائد كتائب "بابليون" العراقية: الشهيد قاسم سليماني وقف مع المسيحيين حين تخلّت الإدارة الأميركية

قمة العلا... بيان ختامي هشّ ومفروض

عام علی ضربة عين الأسد.. نظرة على وضع أمريكا في المنطقة

بمناسبة الذكرى الـ12 للعدوان الإرهابيّ على غزة.. حماس تؤكّد أنّ الهزيمة تنتظر الكيان في حال كرر غلطته

إسماعيل قاآني:خروج أميركا من المنطقة ضرورة وستتحقق عاجلاً!

كتائب حزب الله تحذّر الكاظمي من "اختبار صبر المقاومة"

الحزب الديمقراطي اللبناني: احراق مخيمات السوريين جريمة ضد الإنسانية والقيم والأخلاق

الشيخ علي سلمان... قيادة الانتفاضة من خلف قضبان سجون آل خليفة

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

اعتداء جديد لقوات الكيان الصهيوني في طولكرم يسفر عن استشهاد عامل فلسطيني

الأحد 10 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
اعتداء جديد لقوات الكيان الصهيوني في طولكرم يسفر عن استشهاد عامل فلسطيني
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- استشهد صباح اليوم الأحد، عامل فلسطيني من نابلس خلال ملاحقة قوات الكيان الصهيوني للعمال شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة "صفا" نقلا عن شهود عيان بأن قوات العدو طاردت العمال أثناء محاولتهم الدخول من فتحة فرعون بالقرب من طولكرم للعمل في الأراضي المحتلة عام 48.

وأضاف الشهود أن قوات العدو أطلقت الغاز المسيل للدموع باتجاه العمال، ما أدى لاستشهاد العامل فؤاد سبتي جودة (50 عاما) من منطقة عراق التاية جودة نتيجة الاختناق.

وأكد عزمي جودة، شقيق العامل،  أن شقيقه وهو متزوج وله أربعة أبناء، لم يكن يعاني من أية مشاكل صحية سابقا.

وتم نقل جثمان الشهيد إلى مستشفى رفيديا بنابلس تمهيدا لتشييعه لاحقا.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

قوات الكيان الصهيوني استشهاد عامل فلسطيني

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر
مواقع التواصل ترفع اسم ماهر الأخرس عالياً
اميركا تشهد اعمال شغب وطعن، دعماً لترامب
حرب اليمن تحرق الاقتصاد السعودي