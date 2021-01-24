اعتداء جديد لقوات الكيان الصهيوني في طولكرم يسفر عن استشهاد عامل فلسطيني

الوقت- استشهد صباح اليوم الأحد، عامل فلسطيني من نابلس خلال ملاحقة قوات الكيان الصهيوني للعمال شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة "صفا" نقلا عن شهود عيان بأن قوات العدو طاردت العمال أثناء محاولتهم الدخول من فتحة فرعون بالقرب من طولكرم للعمل في الأراضي المحتلة عام 48.

وأضاف الشهود أن قوات العدو أطلقت الغاز المسيل للدموع باتجاه العمال، ما أدى لاستشهاد العامل فؤاد سبتي جودة (50 عاما) من منطقة عراق التاية جودة نتيجة الاختناق.

وأكد عزمي جودة، شقيق العامل، أن شقيقه وهو متزوج وله أربعة أبناء، لم يكن يعاني من أية مشاكل صحية سابقا.

وتم نقل جثمان الشهيد إلى مستشفى رفيديا بنابلس تمهيدا لتشييعه لاحقا.