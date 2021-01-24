مجاهدو اليمن يفشلون محاولة تسلل لقوى العدوان في الحديدة

الوقت- أفشل مجاهدو الجيش واللجان الشعبية اليمنية، فجر اليوم الأحد، محاولة تسلل لمرتزقة العدوان السعودي على مواقع الجيش واللجان في مديرية حيس بالحديدة.

وأفاد مصدر عسكري أن مرتزقة العدوان نفذوا عملية تسلل على مواقع الجيش واللجان الشعبية في مثلث العدين بحيس، في خرق واضح ومتكرر لاتفاق وقف إطلاق النار.

وذكر المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية تصدوا لعملية التسلل وأوقعوا في العناصر المتسللة خسائر في الأرواح والعتاد.

وتشهد جبهات الساحل الغربي خروقات متكررة من قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال القصف الصاروخي والمدفعي وغارات الطيران الحربي والتجسسي ومحاولات التسلل في ظل صمت وتواطؤ فريق المراقبة الأممي.