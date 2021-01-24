روسيا تدعو المسؤولين الأمريكيين إلى الاهتمام بشؤون بلدهم وعدم التدخل بشؤون الدول الأخرى

الوقت- دعت وزارة الخارجية الروسية مجدداً يوم السبت المسؤولين الأميركيين إلى الاهتمام بشؤون بلدهم وعدم التدخل بشؤون الدول الأخرى، مشيرة إلى أنّ "النفاق أداة للدبلوماسية الأميركية".

وقالت الخارجية الروسية في بيان نشر عبر صفحتها في (فيسبوك) تعليقاً على إعلان السفارة الأميركية في موسكو تأييدها التظاهرات غير المرخصة التي شهدتها عدد من المدن الروسية دعماً للمعارض اليكسي نافالني إنّ "البعثة الأميركية لم تكتب سطراً واحداً تعقيباً على احتجاجات الـ6 من كانون الثاني/يناير في واشنطن، واقتحام مبنى الكابيتول، ولم تندد بمقتل 5 أشخاص وتوقيف أكثر من 100 آخرين، مضيفة: "لقد شاهد العالم كله كيف أن حكومتكم حوّلت الاحتجاج السلمي إلى لاسلمي عندما بدأت الشرطة الأميركية إطلاق النار على المتظاهرين".

وتابع بيان الخارجية الروسية مخاطباً المسؤولين الأميركيين: "متى يا ترى ستتم مساءلتكم على هجمات متكررة للشرطة الأميركية على صحفيين روس كانوا يغطون الاحتجاجات في الولايات المتحدة خلال العام 2020".

وختمت الخارجية الروسية بيانها بالقول إن "النفاق أداة للدبلوماسية الأميركية وازداد خطورة في ظروف وباء كورونا.. اهتموا بشؤونكم وكفوا عن التدخل في شؤون الدول الأخرى".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا دعت اليوم الولايات المتحدة إلى التعامل مع مشاكلها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.