تحالف الفتح يصدر بياناً يؤكد فيه أن عناصر الحشد يسطرون ملحمة النصر والثبات

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 10 جمادي الثاني 1442

إخترنا لكم

لماذا يسعى بايدن لإنهاء الحرب في اليمن؟

لماذا يسعى بايدن لإنهاء الحرب في اليمن؟ بايدن الذي يفكر في استعادة الدور القيادي للولايات المتحدة في المجتمع الدولي تحت ضغط الرأي العام المحلي والدولي، وبالنظر إلى معارضة الأمم المتحدة والحلفاء الأوروبيين وصف أنصار الله بالإرهاب، أدرك ضرورة التوافق مع المجتمع الدولي، کما تعلم واشنطن أنه يجب عدم إضاعة الوقت لأن الحلول تزداد صعوبةً مع مرور الوقت واستمرار الصراع اليمني.

مركز أبحاث أمريكي: أمريكا أصبحت دولة غير ديمقراطية.. أعمال الشغب في واشنطن تدمر مصداقية أمريكا العالمية الوقت- كتب مركز أبحاث أمريكي في مذكرة إلى إيما أشفورد: ماذا لو كتب الصحفيون عن السياسة الأمريكية بنفس الطريقة التي فعلوا بها مع البلدان الأخرى؟ الصور التي تم نشرها لمؤيدي ترامب وهم يهاجمون الكونغرس تذكرنا ببوريس يلتسين على دبابة، أو "الربيع العربي"، أو شوارع فنزويلا، بالنسبة لأولئك حول العالم، أصبحت أمريكا شيئاً أدانه قادتها مراراً وتكراراً، ديمقراطية ضعيفة لا يمكنها منع العنف وإراقة الدماء أثناء انتقال السلطة من زعيم إلى آخر.

نهاية أسطورة سلاح الجو الصهيوني مع ظهور صواريخ محور المقاومة الوقت - يعتقد العديد من المراقبين المحليين والأجانب للتطورات الإسرائيلية، أن هذا الکيان أضعف هيكليًا من أي وقت مضى، من حيث قدرته على مواجهة التحديات الأمنية والعسكرية، وأن عناصر تفوقه العسكري على الأعداء، وخاصةً فصائل ومجموعات المقاومة، آخذة في التراجع...

خفض التوتر في العلاقات بين أوروبا وتركيا.. الخلفيات والتحديات الوقت- بعد فترة من النزاع والتوتر والذي شهد فصلاً باردا وغير مسبوق في العلاقات التركية الأوروبية في عهد أردوغان، أرسل الجانبان عدة إشارات في الأسابيع الأخيرة الماضية بأنهما مستعدان لتخفيف وخفض هذه التوترات

كاتب أمريكي: الإعلام الغربي يخدم المصالح الصهيونية الوقت- في 21 فبراير عام 2015 أشار قائد الثورة الإسلامية إلى نقاط مهمة في رسالة وجهها إلى شباب أوروبا

أخبار

مجاهدو اليمن يفشلون محاولة تسلل لقوى العدوان في الحديدة

مجاهدو اليمن يفشلون محاولة تسلل لقوى العدوان في الحديدة

الوقت- أفشل مجاهدو الجيش واللجان الشعبية اليمنية، فجر اليوم الأحد، محاولة تسلل لمرتزقة العدوان السعودي على مواقع الجيش واللجان في مديرية حيس بالحديدة.

روسيا تدعو المسؤولين الأمريكيين إلى الاهتمام بشؤون بلدهم وعدم التدخل بشؤون الدول الأخرى الوقت- دعت وزارة الخارجية الروسية مجدداً يوم السبت المسؤولين الأميركيين إلى الاهتمام بشؤون بلدهم وعدم التدخل بشؤون الدول الأخرى، مشيرة إلى أنّ "النفاق أداة للدبلوماسية الأميركية".

تحالف الفتح يصدر بياناً يؤكد فيه أن عناصر الحشد يسطرون ملحمة النصر والثبات الوقت- اصدر تحالف الفتح، الاحد، بياناً بشأن تعرض "داعش" شرقي صلاح الدين، مؤكداً أن عناصر الحشد يسطرون ملحمة النصر والثبات.

"مجتهد": خط ساخن ودعم مادي من ابن سلمان لترامب لأجل إبقائه في السلطة الوقت- أكّد المغرّد السعودي الشهير "مجتهد" أنّ ولي العهد السعودي محمد ابن سلمان والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب كانا يتواصلا عبر خط ساخن، وأضاف "كان ابن سلمان يتابع المحاولات الأخيرة لترامب للبقاء في السلطة بما فيها اقتحام الكونجرس، ويوفّر ما يحتاجه ترامب ماديًا".

استشهاد العشرات من الحشد الشعبي في تصديهم لهجوم داعشي في صلاح الدين الوقت- استشهد العشرات من قوات الحشد الشعبي خلال تصديهم لهجوم داعشي بمحافظة صلاح الدين.

في رسالة للرئيس الفلسطيني.. سلطان عمان يؤكد دعمه للقضية الفلسطينية الوقت- جدد سلطان عُمان "هيثم بن طارق آل سعيد"، موقفه الداعم للقضية الفلسطينية ولحق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

الاحتلال التركي يعيد تشغيل محطة علوك لضخ المياه في الحسكة الوقت-أعلنت مصادر سورية تعمل من داخل محطة المياه في الحسكة أن الجيش التركي

وزير الخارجية السعودي يعلن موقف بلاده من من التطبيع الوقت-شدد فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، في مقابلة مع قناة "العربية" نشرت

مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية: الملف الصاروخي غير قابل للتفاوض الوقت-أعلن عباس عراقتشي، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، ظهر اليوم السبت في في حوار مع

أخر تطورات عملية "ثأر الشهداء" العراقية ضد "داعش" الوقت-قالت وسائل إعلامية عراقية، ظهر اليوم، أن جهاز مكافحة الإرهاب عمليات " ثأر الشُهداء " التي انطلقت فجر يوم أمس

هكذا رد سريع على الإعلام السعودي! الوقت-أفاد العميد يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، في تغريدة

تونس: إصابات في صفوف المتظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة الوقت-أفادت وسائل إعلامية تونسية بتعرض عدد من المتظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة للاصابة خلال المواجها

الخارجية الروسية: السفير الأمريكي يحرض على العنف في روسيا الوقت-أعلنت وسائل إعلامية روسية أن الشرطة الروسية قامت باعتقال بعض المتظاهرين مساء اليوم السبت

باقري في رسالة الى قائد الثورة: الرد الحاسم سيكون ضد أي تهديد يطال استقلال وأمن ووحدة أراضي الوطن الإسلامي الوقت-أرسل اللواء محمد باقري، بعث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، ظهر اليوم السبت، رسالة

محلل سياسي عراقي: واشنطن تزيد من تدخلاتها ما جعل الشعب ضحية قراراتها الوقت- بين المحلل السياسي العراقي محمد الساعدي، ان الحكومة تجاهلت قرار البرلمان القاضي باخراج القوات الامريكية من العراق، لافتا الى ان واشنطن تزيد من تدخلاتها بمعظم القرارات السياسية والاقتصادية ما جعل الشعب ضحية قرارات غير مدروسة.

انفجار غامض شرق بيت حانون شمال غزة الوقت- اصيب عدد من الفلسطينيين نتيجة انفجار غامض وقع صباح اليوم السبت شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

خلال ترؤسها لمجلس الأمن الدولي.. تونس تؤكد دعمها للقضية الفلسطينية الوقت- أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين عثمان الجرندي ثبات موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، واستعداد تونس الدائم لتقديم ما يمكن لمساعدة الشعب الفلسطيني.

مجلس الأمن يطالب بتقديم المسؤولين عن الهجوم الانتحاري في بغداد إلى العدالة الوقت- طالب مجلس الأمن الدولي بتقديم المسؤولين عن الهجوم الانتحاري المزدوج الذي وقع في وسط العاصمة العراقية بغداد، الأسبوع الجاري إلى العدالة.

تفجير يستهدف همر أمريكية قرب حقل نفطي شرق سوريا يسفر عن مقتل 3 مسلحين الوقت- استهدف مجهولون بعبوة ناسفة سيارة عسكرية أميركية نوع "همر" في ريف محافظة دير الزور شرقي سوريا، ما أدى لمقتل 3 أشخاص (على الأقل) كانوا داخلها، دون معرفة جنسياتهم.

ائتلاف بريطاني يدعو للتظاهر احتجاجاً على استمرار الحرب على اليمن الوقت- دعا ائتلاف "أوقفوا الحرب" البريطاني إلى التظاهر في جميع أنحاء العالم في 25 كانون الثاني الحالي، احتجاجاً على استمرار الحرب على اليمن.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

انفجار غامض شرق بيت حانون شمال غزة

باقري في رسالة الى قائد الثورة: الرد الحاسم سيكون ضد أي تهديد يطال استقلال وأمن ووحدة أراضي الوطن الإسلامي

الخارجية الروسية: السفير الأمريكي يحرض على العنف في روسيا

تونس: إصابات في صفوف المتظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة

أخر تطورات عملية "ثأر الشهداء" العراقية ضد "داعش"

في رسالة للرئيس الفلسطيني.. سلطان عمان يؤكد دعمه للقضية الفلسطينية

محلل سياسي عراقي: واشنطن تزيد من تدخلاتها ما جعل الشعب ضحية قراراتها

مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية: الملف الصاروخي غير قابل للتفاوض

"مجتهد": خط ساخن ودعم مادي من ابن سلمان لترامب لأجل إبقائه في السلطة

المتحدث باسم الجيش الصهيونيً: إيران تستهدف إسرائيل عبر اليمن

"إسرائيل" تعيش رعباً غير مسبوق.. ما علاقة حركة حماس؟

تحالف الفتح يصدر بياناً يؤكد فيه أن عناصر الحشد يسطرون ملحمة النصر والثبات

نجل "سلمان العودة".. حصار قطر انتهى لكن والدي لا يزال في السجن

خفض التوتر في العلاقات بين أوروبا وتركيا.. الخلفيات والتحديات

هكذا رد سريع على الإعلام السعودي!

الصهاينة لا يثقون بالجيش الاسرائيلي.. الاسباب والتداعيات

حزب الله العراق: هذا هو المسؤول عن عمليات التخريب شمال بابل؟

نهاية أسطورة سلاح الجو الصهيوني مع ظهور صواريخ محور المقاومة

في ظل العدوان الهمجيّ على اليمن.. هل يمنع الكونغرس الأمريكيّ بيع الأسلحة للسعودية؟

إيران تفرض عقوبات على ترامب واداراته قبل ساعات من مغادرته البيت الأبيض

وكالات الإغاثة: وضع "أنصار الله" على "قائمة الإرهاب" يعد "خطوة طائشة ومدمرة"

قبل ساعات من خروجه من البيت الأبيض..."ديموقراطيون" يدعون إلى إلغاء اتفاقيات أبرمها ترامب فما هي؟

منظمة حقوقية: فرنسا ارتكبت جريمة حرب في مالي!

نائب عراقي: التدخلات الامريكية في الشأن الداخلي العراقي مرفوضة جملة وتفصيلاً

إف.بي.آي: احتجاجات مسلحة محتملة في جميع عواصم الولايات

الصين تصف بومبيو بالـ"حشرات سرعوف"!

منظمة حقوقية: الكيان الإسرائيلي مسؤول عن تلقيح الفلسطينيين

سويسرا تتعقب رياض سلامة وتطلب مساعدة القضاء اللبناني!

وعود برفع السريّة عن تقرير للاستخبارات الأمريكية حول خاشقجي.. هل ستأخذ العدالة مجراها؟

رئيس الحكومة العراقية: من لا يرتقي إلى مستوى مسؤولية حماية المواطنين وأمنهم عليه ان يتنحى من موقعه

كتائب حزب الله العراق: لن يتم السماح بالعبث بسلاح المقاومة

ماذا تضمنت الأسرار التي كشفها السيد نصرالله؟

تحذيرات "أنصار الله" للرياض.. عاصفة صاروخية في طريقها إلى الموانئ السعودية

تشكيل الحكومة اللبنانية ينتظر مغادرة ترامب

الاحتلال الأمريكي وسرقة ثروات السوريين

حماس غاضبة من المغرب.. التطبيع الذي قد ينتج فوضى

الكيان الصهيونيّ يتمادى في ظلمه وعدوانه.. هل تتحوّل الضفة الغربيّة إلى "غزة" ثانية؟

الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران... ما الذي تغيّر الآن؟

انهيار البرج العاجي للديمقراطية الأمريكية

إسماعيل قاآني:خروج أميركا من المنطقة ضرورة وستتحقق عاجلاً!

في ذكرى استشهاد سليماني.. كيف عبّر الفلسطينيون عن وفائهم لبطل المقاومة؟

روسيا: ارتفاع اسعار النفط سببه السعودية!

الصهاينة لا يثقون بالجيش الاسرائيلي.. الاسباب والتداعيات

الحكومة الفنزويلية: الشهيد سليماني سيبقى حياً في ضمير جميع الاحرار

الدكتور زارعي: المقاومة لها جبهة إقليمية قوية ومثل هذه الجبهة أنشأها اللواء سليماني

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

تحالف الفتح يصدر بياناً يؤكد فيه أن عناصر الحشد يسطرون ملحمة النصر والثبات

الأحد 10 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
تحالف الفتح يصدر بياناً يؤكد فيه أن عناصر الحشد يسطرون ملحمة النصر والثبات
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- اصدر تحالف الفتح، الاحد، بياناً بشأن تعرض "داعش" شرقي صلاح الدين، مؤكداً أن عناصر الحشد يسطرون ملحمة النصر والثبات.

وقال التحالف في بيان له، "مرة أخرى تتجرأ العصابة الارهابية الداعشية بالتعدي على ارض الوطن وفي كل مرة يتصدى رجال الأرض

من حشدنا الظافر بالتصدي لتلك العصابة المجرمة ويسطرون ملحمة النصر والثبات فبرغم البرد والظروف الجوية وكمائن العدو إلا انهم صدوا الاعداء ودحروهم وكبدوهم خسائر جسيمة في الارواح والمعدات شرق تكريت".

وأضاف "لقد وقف المحتشدون بوجه الموت والارهاب الاعمى واستشهد قائد منهم هو الشهيد القائد حسين ابو علياء ومعه احد عشر شهيدا من جنوده الذين اعطوا دماءهم ولم يعطوا شبرا من ارضهم"، مشدداً بالقول "هذا عهدنا بالرجال الذين يرابطون في السواتر ويقاتلون في كل الثغور ويتواجدون في كل الساحات".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

تحالف الفتح الحشد الشعبي

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر
مواقع التواصل ترفع اسم ماهر الأخرس عالياً
اميركا تشهد اعمال شغب وطعن، دعماً لترامب
حرب اليمن تحرق الاقتصاد السعودي