"مجتهد": خط ساخن ودعم مادي من ابن سلمان لترامب لأجل إبقائه في السلطة

الوقت- أكّد المغرّد السعودي الشهير "مجتهد" أنّ ولي العهد السعودي محمد ابن سلمان والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب كانا يتواصلا عبر خط ساخن، وأضاف "كان ابن سلمان يتابع المحاولات الأخيرة لترامب للبقاء في السلطة بما فيها اقتحام الكونجرس، ويوفّر ما يحتاجه ترامب ماديًا".

وفي تغريدة له على صفحته على "تويتر"، لفت "مجتهد" إلى أنّ ابن سلمان "كان يهرب من الواقع والنتيجة الحتمية ويقنع نفسه أنّ ترامب سيعود للسلطة بشكل أو بآخر ولم يستعد نفسيًا لغير ذلك".

وفي سياق آخر، أضاف "مجتهد" أنّ ابن سلمان دائم التفكير وينتابه القلق "في القفز للعرش" كمحاولة أخيرة لقطع الطريق على الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن ظنًا منه أنّ حصانته كزعيم دولة أقوى بكثير من حصانته الحالية.

ولفت "مجتهد" إلى أنّ "التّردد أتعب ابن سلمان، هل يعلن تنحي والده أو يتخلص منه أو يتحاشى هذه الخيارات ويبقي والده حتى يحتمي به؟".

وختم "مجتهد" قائلاً "إضافة لذلك فقد وضع نظامًا قاسيًا للوصول لمجمع "نيوم" سواء كان القادم شخصية مهمة تقابله أو أحد كوادر العمل في "نيوم" من فنيين وأطباء وممرضين و"مؤنسين"، حيث يُحجز هؤلاء في شقق مفروشة في تبوك تحت نظر الحرس الملكي والقوات الخاصة لأيّام أو أسابيع حسب هوى ابن سلمان قبل دخولهم المجمع".