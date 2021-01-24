استشهاد العشرات من الحشد الشعبي في تصديهم لهجوم داعشي في صلاح الدين

الوقت- استشهد العشرات من قوات الحشد الشعبي خلال تصديهم لهجوم داعشي بمحافظة صلاح الدين.

وذكر مصدر امني، ان الحشد الشعبي صد تعرض ارهابي في منطقة العيث شرقي تكريت بمحافظة صلاح الدين.

واضاف ان التعرض اسفر عن استشهاد 11 من قوات الحشد بينهم امر الفوج الثالث في اللواء 22 بالحشد الشعبي.

عزى رئيس تحالف الفتح هادي العامري، باستشهاد القيادي في الحشد الشعبي ابو علياء الحسيناوي، فيما اكد ان السيادة الوطنية ستتحقق مهما كانت التضحيات.

وقال العامري في بيان : انه بمزيد من الحزن والأسى ننعى الشهيد (ابو علياء الحسيناوي) ورفاق دربه الذين استشهدوا هذه الليلة في جبال حمرين وهم يدافعون عن العراق وعن كرامة العراقيين صوناً للعرض وحفظاً للمقدسات أمام الإرهاب الأعمى.

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