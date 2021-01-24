في رسالة للرئيس الفلسطيني.. سلطان عمان يؤكد دعمه للقضية الفلسطينية

الوقت- جدد سلطان عُمان "هيثم بن طارق آل سعيد"، موقفه الداعم للقضية الفلسطينية ولحق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك في رسالة بعث بها سلطان عُمان، السبت، إلى الرئيس الفلسطيني "محمود عباس".

وقالت وكالة الأنباء العُمانية إن سلطان البلاد أكد في رسالته مواصلة السلطنة مساعيها لخدمة القضية الفلسطينية.

وسلم القائم بأعمال سفارة السلطنة لدى دولة فلسطين "سالم بن حبيب العميري"، الرسالة إلى مجدي الخالدي، المستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطيني.

من جانبه أكد الخالدي، خلال اللقاء الذي جرى في رام الله، حرص القيادة الفلسطينية على تمتين وتعزيز العلاقات الأخوية لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين.

كما أعرب عن تقدير الشعب الفلسطيني وقيادته لموقف سلطان عُمان والشعب العُماني، مثمناً جهود السلطنة ودعمها الثابت للحقوق الفلسطينية المشروعة.