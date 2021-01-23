الاحتلال التركي يعيد تشغيل محطة علوك لضخ المياه في الحسكة

الوقت-أعلنت مصادر سورية تعمل من داخل محطة المياه في الحسكة أن الجيش التركي اعاد تشغيل محطة مياه علوك مساء اليوم السبت، وذلك بعد سبعة أيام من إيقاف الضخ من المحطة، وذلك بعد عودة التيار الكهربائي إلى مدينتي رأس العين/تل أبيض بريفي الرقة والحسكة، بعد اتفاق روسي تركي.

وبحسب هذه المصادر فإن جيش الاحتلال التركي والمرتزقة الموالين له أعادوا تشغيل محطة مياه علوك، ويتم حالياً تعبئة الخزانات تمهيداً لضخها إلى الحمّة ومنها إلى أحياء مدينة الحسكة.

وأضافت المصادر، أن ورشات المؤسسة ستتجه غداً برفقة الجانب الروسي للمحطة لمعاينة الآبار والمضخات.

كما توقعت عودة المياه إلى أحياء المدينة مساء غد الأحد، بعد أكثر من أسبوع من الانقطاع.

بدورها بينت مصادر مطلعة، أن عودة تشغيل المحطة جاءت بعد أن أعادت الإدارة الذاتية الكردية تزويد مدينتي رأس العين وتل أبيض وأريافهم بالتيار الكهربائي.

من جهة أخرى، شهدت مدينة القامشلي اشتباكات محدودة بين الدفاع الوطني والأسايش الكردية في حي حلكو جنوب شرق مدينة القامشلي، ما أدى إلى إصابة تعرض من الدفاع الوطني إلى إصابات طفيفة.

وعاد الهدوء إلى المدينة مع عودة الحياة إلى طبيعتها في المنطقة.

وأوقف الجيش التركي والفصائل الموالية له ضخ المياه من محطة علوك، منذ سبعة أيام، أعقبها قطع الإدارة الذاتية الكهرباء عن مدينتي رأس العين وتل أبيض بريفي الرقة والحسكة.