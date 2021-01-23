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أخبار

هكذا رد سريع على الإعلام السعودي!

السبت 9 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
هكذا رد سريع على الإعلام السعودي!

هكذا رد سريع على الإعلام السعودي!

الوقت-أفاد العميد يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، في تغريدة

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الوقت-أفاد العميد يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، في تغريدة له على تويتر اليوم السبت، أن القوات المسلحة اليمنية لم تنفذ أي عملية ضد دول العدوان خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب التغريدة فقد أكد سريع "حقنا الطبيعي والمشروع بالرد على دول العدوان طالما استمر العدوان والحصار على اليمن".

وتابع أن "القوات المسلحة اليمنية تقوم بالإعلان عن أي عملية تنفذها بكل فخر وشرف واعتزاز".

وكانت وسائل إعلام سعودية قد افادت بأن التحالف العربي الذي تقوده المملكة "اعترض ودمّر هدفاً جوياً معادياً أطلقته جماعة "أنصار الله" اليمنية باتجاه الرياض، اليوم السبت".

وقالت قناة "العربية" السعودية أن الحديث يدور عن صاروخ تمّ إطلاقه باتجاه الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان التحالف السعودي عن "تدمير طائرة مسيرة أطلقها أنصار الله باتجاه المملكة وزورقاً مفخخاً لأنصار الله في جنوب البحر الأحمر"، على حدّ زعم التحالف السعودي.

وفي سياق آخر، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنها ستراجع قرار تصنيف حركة "أنصارِ اللهِ" "اليمنية جماعة إرهابية"، وذلك بعد أن دعت وكالات الإغاثة، لإلغاء تصنيف أنصار الله "منظمة إرهابية" لتجنب وقوع كارثة إنسانية في اليمن.

وكان مرشح الرئيس بايدن لتولي وزارة الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن تعهّد "بإعادة النظر فوراً" بهذا القرار، وذلك لضمان "عدم إعاقة وصول المساعدات الإنسانية"، وفق قوله. وذلك بعد أن كان أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عزمه على تصنيف حركة "أنصار الله" منظمة إرهبية أجنبية، وذلك بعد إخطار الكونغرس الأميركي.

بالتزامن، دعا ائتلاف "أوقفوا الحرب" البريطاني إلى التظاهر في جميع أنحاء العالم في 25 كانون الثاني/يناير الحالي، احتجاجاً على استمرار الحرب على اليمن.

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القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع اليمن أنصار الله التحالف السعودي ضد اليمن الإعلام السعودي

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