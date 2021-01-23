موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  السبت 9 جمادي الثاني 1442

إخترنا لكم

لماذا يسعى بايدن لإنهاء الحرب في اليمن؟

لماذا يسعى بايدن لإنهاء الحرب في اليمن؟ بايدن الذي يفكر في استعادة الدور القيادي للولايات المتحدة في المجتمع الدولي تحت ضغط الرأي العام المحلي والدولي، وبالنظر إلى معارضة الأمم المتحدة والحلفاء الأوروبيين وصف أنصار الله بالإرهاب، أدرك ضرورة التوافق مع المجتمع الدولي، کما تعلم واشنطن أنه يجب عدم إضاعة الوقت لأن الحلول تزداد صعوبةً مع مرور الوقت واستمرار الصراع اليمني.

مركز أبحاث أمريكي: أمريكا أصبحت دولة غير ديمقراطية.. أعمال الشغب في واشنطن تدمر مصداقية أمريكا العالمية الوقت- كتب مركز أبحاث أمريكي في مذكرة إلى إيما أشفورد: ماذا لو كتب الصحفيون عن السياسة الأمريكية بنفس الطريقة التي فعلوا بها مع البلدان الأخرى؟ الصور التي تم نشرها لمؤيدي ترامب وهم يهاجمون الكونغرس تذكرنا ببوريس يلتسين على دبابة، أو "الربيع العربي"، أو شوارع فنزويلا، بالنسبة لأولئك حول العالم، أصبحت أمريكا شيئاً أدانه قادتها مراراً وتكراراً، ديمقراطية ضعيفة لا يمكنها منع العنف وإراقة الدماء أثناء انتقال السلطة من زعيم إلى آخر.

نهاية أسطورة سلاح الجو الصهيوني مع ظهور صواريخ محور المقاومة الوقت - يعتقد العديد من المراقبين المحليين والأجانب للتطورات الإسرائيلية، أن هذا الکيان أضعف هيكليًا من أي وقت مضى، من حيث قدرته على مواجهة التحديات الأمنية والعسكرية، وأن عناصر تفوقه العسكري على الأعداء، وخاصةً فصائل ومجموعات المقاومة، آخذة في التراجع...

خفض التوتر في العلاقات بين أوروبا وتركيا.. الخلفيات والتحديات الوقت- بعد فترة من النزاع والتوتر والذي شهد فصلاً باردا وغير مسبوق في العلاقات التركية الأوروبية في عهد أردوغان، أرسل الجانبان عدة إشارات في الأسابيع الأخيرة الماضية بأنهما مستعدان لتخفيف وخفض هذه التوترات

كاتب أمريكي: الإعلام الغربي يخدم المصالح الصهيونية الوقت- في 21 فبراير عام 2015 أشار قائد الثورة الإسلامية إلى نقاط مهمة في رسالة وجهها إلى شباب أوروبا

أخبار

باقري في رسالة الى قائد الثورة: الرد الحاسم سيكون ضد أي تهديد يطال استقلال وأمن ووحدة أراضي الوطن الإسلامي

باقري في رسالة الى قائد الثورة: الرد الحاسم سيكون ضد أي تهديد يطال استقلال وأمن ووحدة أراضي الوطن الإسلامي

الوقت-أرسل اللواء محمد باقري، بعث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، ظهر اليوم السبت، رسالة

محلل سياسي عراقي: واشنطن تزيد من تدخلاتها ما جعل الشعب ضحية قراراتها الوقت- بين المحلل السياسي العراقي محمد الساعدي، ان الحكومة تجاهلت قرار البرلمان القاضي باخراج القوات الامريكية من العراق، لافتا الى ان واشنطن تزيد من تدخلاتها بمعظم القرارات السياسية والاقتصادية ما جعل الشعب ضحية قرارات غير مدروسة.

انفجار غامض شرق بيت حانون شمال غزة الوقت- اصيب عدد من الفلسطينيين نتيجة انفجار غامض وقع صباح اليوم السبت شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

خلال ترؤسها لمجلس الأمن الدولي.. تونس تؤكد دعمها للقضية الفلسطينية الوقت- أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين عثمان الجرندي ثبات موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، واستعداد تونس الدائم لتقديم ما يمكن لمساعدة الشعب الفلسطيني.

مجلس الأمن يطالب بتقديم المسؤولين عن الهجوم الانتحاري في بغداد إلى العدالة الوقت- طالب مجلس الأمن الدولي بتقديم المسؤولين عن الهجوم الانتحاري المزدوج الذي وقع في وسط العاصمة العراقية بغداد، الأسبوع الجاري إلى العدالة.

تفجير يستهدف همر أمريكية قرب حقل نفطي شرق سوريا يسفر عن مقتل 3 مسلحين الوقت- استهدف مجهولون بعبوة ناسفة سيارة عسكرية أميركية نوع "همر" في ريف محافظة دير الزور شرقي سوريا، ما أدى لمقتل 3 أشخاص (على الأقل) كانوا داخلها، دون معرفة جنسياتهم.

ائتلاف بريطاني يدعو للتظاهر احتجاجاً على استمرار الحرب على اليمن الوقت- دعا ائتلاف "أوقفوا الحرب" البريطاني إلى التظاهر في جميع أنحاء العالم في 25 كانون الثاني الحالي، احتجاجاً على استمرار الحرب على اليمن.

ممثل قائد الثورة في العراق يصدر بياناً يدين التفجيرات الإرهابية في بغداد الوقت- أصدر ممثل قائد الثورة الإسلامية في العراق السيد مجتبي الحسيني بیانا أدان فيه التفجيرات الإرهابية الأخيرة في بغداد.

الشرطة الأمريكية تريد هذا الشخص بأي ثمن! الوقت-أعلن الشرطة الفدرالية الأميركية، في بيان لها ظهر اليوم، أنها رفعت قيمة المكافأة التي

مصادر يمنية: محافظة مأرب اليمنية تشهد مواجهات عنيفة الوقت-أعلنت القوات المسلحة اليمنية صباح اليوم عن قتل وجرح 8 عناصر في صفوف القوات المتعددة

رئيس الحكومة العراقية: من لا يرتقي إلى مستوى مسؤولية حماية المواطنين وأمنهم عليه ان يتنحى من موقعه -أعلن مصطفى الكاظمي، رئيس الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة العراقية، في اول تعليق

وزير النفط الايراني: تصفير صادراتنا بقية حسة في قلب ترامب وسنعود أقوى! الوقت-أعلن بيجن زنكنة، وزير النفط الإيراني، خلال مراسم افتتاح المعرض الدولي الخامس والعشرين للنفط والغاز

عشرات الآلاف في باكستان يقولون لا للتطبيع مع اسرائيل الوقت-خرجت تظاهرة حاشدة مناهضة لـ "إسرائيل"، صباح اليوم في مدينة كراتشي الباكستانية،

تونس: احداث عنف قد تشهدها البلاد قريباً! الوقت-نبهت أحزاب تونسية، ظهر اليوم الجمعة، من احداث عنف قد تشهدها البلاد بعد دعوة حركة النهضة

محمد جواد ظريف: يدنا ممدودة للحوار مع دول الجوار واستقرار الأمن لصالح الجميع الوقت-شدد محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، مسا اليوم في مقابلة تلفزيونية أن "اليد الإيرانية ممدودة

العراق يعلن انطلاق عملية "ثأر الشهداء" لضرب فلول داعش في العراق الوقت-أعلن الجيش العراقي فجر اليوم الجُمعة انطلاق عملية "ثأر الشُهداء" وذلك بتوجيه من

وزير الخارجية الإيراني: العقوبات الامريكية تمنع ايران من التصويت في الأمم المتحدة! الوقت-أعلن محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، مساء اليوم الجمعة إن الديون هي السبب الوحيد

استقالة جماعية من حزب العدالة والتنمية المغربي رفضا للتطبيع الوقت- تقدم عشرة أعضاء منتمين لحزب العدالة والتنمية بجماعة "افريجة" التابعة لإقليم "تارودانت" جنوب المغرب، يوم الخميس، باستقالات جماعية من الحزب، وأكدوا "إنهاء ارتباطهم بالحزب" فيما ينتظر الإعلان عن استقالات أخرى من التشكيلة الحزبية، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.

المغرب يؤجل اتفاقيات التطبيع في انتظار موقف بايدن الوقت- كشفت مصادر مطلعة لـ”عربي بوست” أن المغرب ينتظر موقف الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، من الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء، وأيضاً إتمام عملية فتح قنصلية الولايات المتحدة في مدينة الداخلة، ليُنفذ اتفاقيات التطبيع، أهمها فتح خط طيران مباشر بين تل أبيب والدار البيضاء.

اختفاء إعلان ترامب حول الصحراء الغربية من المواقع الإلكترونية للبيت الأبيض والخارجية الوقت- ما إن دخل الرئيس الأمريكي جو بايدن البيت الأبيض حتى بدأت ملامح التغيير تتوضح، لا سيما في ملفات السياسة الخارجية، و قد ظهر ذلك جليا على الموقعين الرسميين للبيت الأبيض و الخارجية، إذ تم حذف إعلان ترامب حول السيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، خبر أورده موقع "الصحراوي" اليوم، و قال إن ذلك قد يشير إلى نية إدارة بايدن تصحيح هذا الموقف الذي لقي استهجانا واسعا من سياسيين من الديمقراطيين والجمهوريين منذ إصداره.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

الشرطة الأمريكية تريد هذا الشخص بأي ثمن!

كاتب أمريكي: الإعلام الغربي يخدم المصالح الصهيونية

خلال ترؤسها لمجلس الأمن الدولي.. تونس تؤكد دعمها للقضية الفلسطينية

خفض التوتر في العلاقات بين أوروبا وتركيا.. الخلفيات والتحديات

انفجار غامض شرق بيت حانون شمال غزة

لماذا يسعى بايدن لإنهاء الحرب في اليمن؟

محلل سياسي عراقي: واشنطن تزيد من تدخلاتها ما جعل الشعب ضحية قراراتها

ممثل قائد الثورة في العراق يصدر بياناً يدين التفجيرات الإرهابية في بغداد

تفجير يستهدف همر أمريكية قرب حقل نفطي شرق سوريا يسفر عن مقتل 3 مسلحين

حصار عشرات المرتزقة السعوديين في محافظة مارب الجنوبية على يد أبطال اليمن

مجلس الأمن يطالب بتقديم المسؤولين عن الهجوم الانتحاري في بغداد إلى العدالة

مركز أبحاث أمريكي: أمريكا أصبحت دولة غير ديمقراطية.. أعمال الشغب في واشنطن تدمر مصداقية أمريكا العالمية

ائتلاف بريطاني يدعو للتظاهر احتجاجاً على استمرار الحرب على اليمن

الصهاينة لا يثقون بالجيش الاسرائيلي.. الاسباب والتداعيات

بعد رحيل ترامب...بريطانيا تريد عقد اتفاقية جديدة مع بايدن فما هي؟

إيران تفرض عقوبات على ترامب واداراته قبل ساعات من مغادرته البيت الأبيض

نهاية أسطورة سلاح الجو الصهيوني مع ظهور صواريخ محور المقاومة

شرخ عميق في حزب العدالة والتنمية المغربيّ.. الأسباب والنتائج؟

الكاظمي يحدد موعد الانتخابات العراقي

منظمة حقوقية: فرنسا ارتكبت جريمة حرب في مالي!

هكذا ستحارب القارة العجوز "هيمنة الدولار" بعد مغادرة ترامب

قبل ساعات من خروجه من البيت الأبيض..."ديموقراطيون" يدعون إلى إلغاء اتفاقيات أبرمها ترامب فما هي؟

إف.بي.آي: احتجاجات مسلحة محتملة في جميع عواصم الولايات

مسيرات غاضبة في الحديدة رفضا واستنكارا للقرارات الأمريكية

الصين تصف بومبيو بالـ"حشرات سرعوف"!

المالكي: سنستعيد هيبة الدولة التي أسقطها "الفوضويون والخارجون عن القانون"

الجيش الجزائري يجري مناورات ضخمة على حدود المغرب فما هو السبب؟

سقوط طائرة مروحية للجيش الامريكي جنوب الحسكة السورية

الدكتور زارعي: المقاومة لها جبهة إقليمية قوية ومثل هذه الجبهة أنشأها اللواء سليماني

العراق.. تشيرنوبيل الأمريكية في الشرق الأوسط

عام علی ضربة عين الأسد.. نظرة على وضع أمريكا في المنطقة

بمناسبة الذكرى الـ12 للعدوان الإرهابيّ على غزة.. حماس تؤكّد أنّ الهزيمة تنتظر الكيان في حال كرر غلطته

عندما يكون المجرم هو القاضي تضيع العدالة.. "ترامب" يعفو عن أربعة قتلة ارتكبوا مجازر في العراق

حماس غاضبة من المغرب.. التطبيع الذي قد ينتج فوضى

تحذيرات "أنصار الله" للرياض.. عاصفة صاروخية في طريقها إلى الموانئ السعودية

الاحتلال الأمريكي وسرقة ثروات السوريين

مناورات فصائل المقاومة.. أحلام الصهاينة في خبر كان

الانتخابات الفلسطينية..التحديات والحلول

قمة العلا... بيان ختامي هشّ ومفروض

قائد كتائب "بابليون" العراقية: الشهيد قاسم سليماني وقف مع المسيحيين حين تخلّت الإدارة الأميركية

الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران... ما الذي تغيّر الآن؟

10 غارات على صنعاء والمحافظة يشنها العدوان السعودي الأمريكي

الذكرى العاشرة للصحوة الإسلامية في الوطن العربي.. ماذا حققت وماذا خسرت ؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

باقري في رسالة الى قائد الثورة: الرد الحاسم سيكون ضد أي تهديد يطال استقلال وأمن ووحدة أراضي الوطن الإسلامي

السبت 9 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
باقري في رسالة الى قائد الثورة: الرد الحاسم سيكون ضد أي تهديد يطال استقلال وأمن ووحدة أراضي الوطن الإسلامي

باقري في رسالة الى قائد الثورة: الرد الحاسم سيكون ضد أي تهديد يطال استقلال وأمن ووحدة أراضي الوطن الإسلامي

الوقت-أرسل اللواء محمد باقري، بعث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، ظهر اليوم السبت، رسالة

مواضيع ذات صلة

باقري: نرفض بشدة تدخل السفارات الأوروبية في شؤون إيران الداخلية

اللواء "باقري": نهج إيران تجاه الإمارات سيتغير ولن نتسامح مع من يسعى للاضرار بالأمن القومي الإيراني

الأسد خلال لقاء باقري: الاتفاقية العسكرية تجسد مستوى العلاقات الثنائية

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-أرسل اللواء محمد باقري، بعث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، ظهر اليوم السبت، رسالة تهنئة إلى قائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي، على نجاح المناورات التي نفذتها قوات حرس الثورة والجيش الإيراني خلال الفترة الأخيرة.

ونوّه باقري في رسالته بالجهوزية التامة للقوات المسلحة الإيرانية من أجل "الرد الحاسم وتوجيه الضربة المضادة والمزلزلة إلى بؤر التهديد ضد استقلال وأمن ووحدة أراضي الوطن الإسلامي".

وبحسب الرسالة التي نشرتها وسائل إعلامية إيرانية، فقد أشار باقري إلى نجاح مناورات "الاقتدار 99" التي "تبعث على الفخر والاعتزاز التي نفذتها القوة البرية للجيش الإيراني في سواحل مكران وشمالي المحيط الهندي، وأيضاً مناورات "النبي الأعظم (ص)" في مياه الخليج"، وذلك بإجراء عمليات مشتركة لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة للقوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة في منطقة الصحراء المركزية وسط البلاد.

وبتنفيذ العمليات الاستراتيجية وإطلاق الصواريخ البالستية المضادة للسفن وتدمير الأهداف من مسافة 1800 كيلومتر.

كما لفت إلى ارتقاء الصناعة الدفاعية والقدرات والجهوزيات الشاملة للقوات المسلحة الإيرانية إلى مستوى "الردع الاستراتيجي"، وفتح مسارات تعزيز القدرات من أجل الرد على التهديدات، مبيناً أن "هذه الإنجازات رهن بالتوجيهات الحكيمة والسديدة لسماحة القائد العام للقوات المسلحة".

وشدد باقري في برقية التهنئة إلى المرشد الإيراني، على "الجهوزية الشاملة لجميع القادة وكافة القوات المدافعة عن الثورة والبلاد، لتوجيه الرد الحاسم إلى بؤر التهديد ضد استقلال وأمن ووحدة أراضي الوطن الإسلامي".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

حرس الثورة الإيراني مناورات الرسول الأعظم المرشد الإيراني السيد علي خامنئي إيران المناورات الإيرانية الجيش الإيراني محمد باقري

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر
مواقع التواصل ترفع اسم ماهر الأخرس عالياً
اميركا تشهد اعمال شغب وطعن، دعماً لترامب
حرب اليمن تحرق الاقتصاد السعودي