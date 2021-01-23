باقري في رسالة الى قائد الثورة: الرد الحاسم سيكون ضد أي تهديد يطال استقلال وأمن ووحدة أراضي الوطن الإسلامي

الوقت-أرسل اللواء محمد باقري، بعث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، ظهر اليوم السبت، رسالة تهنئة إلى قائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي، على نجاح المناورات التي نفذتها قوات حرس الثورة والجيش الإيراني خلال الفترة الأخيرة.

ونوّه باقري في رسالته بالجهوزية التامة للقوات المسلحة الإيرانية من أجل "الرد الحاسم وتوجيه الضربة المضادة والمزلزلة إلى بؤر التهديد ضد استقلال وأمن ووحدة أراضي الوطن الإسلامي".

وبحسب الرسالة التي نشرتها وسائل إعلامية إيرانية، فقد أشار باقري إلى نجاح مناورات "الاقتدار 99" التي "تبعث على الفخر والاعتزاز التي نفذتها القوة البرية للجيش الإيراني في سواحل مكران وشمالي المحيط الهندي، وأيضاً مناورات "النبي الأعظم (ص)" في مياه الخليج"، وذلك بإجراء عمليات مشتركة لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة للقوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة في منطقة الصحراء المركزية وسط البلاد.

وبتنفيذ العمليات الاستراتيجية وإطلاق الصواريخ البالستية المضادة للسفن وتدمير الأهداف من مسافة 1800 كيلومتر.

كما لفت إلى ارتقاء الصناعة الدفاعية والقدرات والجهوزيات الشاملة للقوات المسلحة الإيرانية إلى مستوى "الردع الاستراتيجي"، وفتح مسارات تعزيز القدرات من أجل الرد على التهديدات، مبيناً أن "هذه الإنجازات رهن بالتوجيهات الحكيمة والسديدة لسماحة القائد العام للقوات المسلحة".

وشدد باقري في برقية التهنئة إلى المرشد الإيراني، على "الجهوزية الشاملة لجميع القادة وكافة القوات المدافعة عن الثورة والبلاد، لتوجيه الرد الحاسم إلى بؤر التهديد ضد استقلال وأمن ووحدة أراضي الوطن الإسلامي".