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  السبت 9 جمادي الثاني 1442

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أخبار

محلل سياسي عراقي: واشنطن تزيد من تدخلاتها ما جعل الشعب ضحية قراراتها

السبت 9 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
محلل سياسي عراقي: واشنطن تزيد من تدخلاتها ما جعل الشعب ضحية قراراتها
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الوقت- بين المحلل السياسي العراقي محمد الساعدي، ان الحكومة تجاهلت قرار البرلمان القاضي باخراج القوات الامريكية من العراق، لافتا الى ان واشنطن تزيد من تدخلاتها بمعظم القرارات السياسية والاقتصادية ما جعل الشعب ضحية قرارات غير مدروسة.

وقال الساعدي ان "الحصار الاقتصادي الذي فرضته الحكومة على الشعب جعل من ابناء الوطن يخرجون الى الشارع بحثا عن العمل وهو مايعرضهم لخطر التفجيرات والاستغلال الارهابي في كثير من الاحيان".

واضاف ان "اميركا تتدخل بكل صغيرة وكبيرة في القرار السياسي والاقتصادي فضلا عن سيطرتها على الاجواء العراقية، ماجعل الحكومة رهينة القرارات الاميركية والسياسيات التي ترسمها واشنطن".

وبين ان "استمرار الحكومة بالابتعاد عن الشعب وتطبيق السياسيات الاجنبية وتجاهلها لقرار البرلمان، سيعيد مسلسل الدم الى الشارع العراقي من جديد، وسط محاولات لاعادة احياء الانقسامات الطائفية والفوضى عن طريق التفجيرات الارهابية خاصة مع مجيء بايدن صاحب فكرة تقسيم العراق وتصالح قطر مع السعودية حيث شهد العراق خلال فترة خلافهما استقرار من ناحية التفجيرات الانتحارية".

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كلمات مفتاحية :

الوجود الامريكي امريكا اخراج القوات الامريكية

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