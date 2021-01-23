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  السبت 9 جمادي الثاني 1442

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أخبار

مجلس الأمن يطالب بتقديم المسؤولين عن الهجوم الانتحاري في بغداد إلى العدالة

السبت 9 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
مجلس الأمن يطالب بتقديم المسؤولين عن الهجوم الانتحاري في بغداد إلى العدالة
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الوقت- طالب مجلس الأمن الدولي بتقديم المسؤولين عن الهجوم الانتحاري المزدوج الذي وقع في وسط العاصمة العراقية بغداد، الأسبوع الجاري إلى العدالة.

وقال مجلس الأمن الدولي في بيان إن "أعضاء مجلس الأمن أدانوا بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي ضرب بغداد".

ودعا المجلس إلى محاكمة مرتكبي ومنظمي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية، كما طلب من جميع الدول وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، أن تتعاون بنشاط مع حكومة العراق وجميع الجهات ذات الصلة في هذا الصدد.

هذا واستهدف تفجير انتحاري مزدوج سوق شعبي في ساحة الطيران بمنطقة الباب الشرقي وسط بغداد، والتي غالبا ما تشهد ازدحاما شديدا، مما ادى الستشهاد واصابة الغشرات من العراقيين.

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مجلس الأمن الدولي الأعمال الإرهابية الهجوم الإرهابي ساحة الطيران

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