الشرطة الأمريكية تريد هذا الشخص بأي ثمن!

الوقت-أعلن الشرطة الفدرالية الأميركية، في بيان لها ظهر اليوم، أنها رفعت قيمة المكافأة التي تمنح لمن يدلي بمعلومات تساعد في التعرف إلى شخص زرع عبوتين بدائيتين خلال اقتحام الكابيتول في العاصمة واشنطن، إلى 75 ألف دولار.

وبحسب البيان فان الشرطة أكدت أن هذا الشخص ظهر في فيديو مراقبة وهو ملثم الوجه يضع قنبلتين خارج مبنى توجد فيه مكاتب الحزبين الديموقراطي والجمهوري قرب الكونغرس، مرتدياً لباساً بلون رمادي ويضع قفازات.

وفي سياق متصل، طالبت مجموعة من المحامين في نيويورك بتعليق الترخيص القانوني لمحامي الرئيس الأميركي السابق رودي جولياني لتقديمه ادعاءات كاذبة في دعاوى ما بعد الانتخابات.

ووقع على الرسالة الموجهة إلى سلطة الرقابة على المحامين في المحكمة العليا لولاية نيويورك أكثر من أربعين 40 محاميا.

وأكدت أن الشكوى تتعلق بالقانون وليس بالسياسة، فيما رجح محامون أميركيون بارزون أن الرسالة قد تكون لها عواقب وخيمة على جولياني.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي أعلنت، أمس الخميس، أنها ستبحث في الكونغرس محاكمة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بتهمة التحريض على أحداث الشغب في مبنى "الكابيتول" بالعاصمة الأميركية واشنطن.