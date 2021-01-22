مصادر يمنية: محافظة مأرب اليمنية تشهد مواجهات عنيفة

الوقت-أعلنت القوات المسلحة اليمنية صباح اليوم عن قتل وجرح 8 عناصر في صفوف القوات المتعددة للتحالف السعودي, إثر مواجهات مع القوات المسلحة اليمنية في منطقة الربوعة الحدودية, الممتدة بين عسير السعودية ومديرية باقم شمالي محافظة صعدة شمال اليمن.

وبحسب وسائل إعلامية يمنية فقد أسفرت غارات جوية للتحالف السعودي عن وقوع أضرار مادية في منازل وممتلكات المواطنين بمنطقة بَنِي خولي في مديرية مُنَبِّه الحدودية مع جيزان السعودية غربي محافظة صعدة نفسها.

وفي السياق كشفت مصادر داخلية من تعز فان المواجهات العنيفة تتواصل بين قوات حكومة صنعاء، وقوات هادي المسنودة بطائرات التحالف السعودي، في مديرية جبل مُراد جنوب محافظة مأرب، وكذلك في النواحي الشرقية لمديرية مَدْغِل الجِدْعان شمالي غرب المحافظة، فيما قصفت طائرات التحالف السعودي ب 4غارات مديرية صِرواح غربي المحافظة الغنية بالنفط شمالي شرق اليمن.

هذا وشهدت الساعات الـ 24 الماضية خروقاتٍ متجددة لقوات التحالف السعودي في جبهات محـافظة الحُدَيْدَة المشمولة باتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة منذ الـ 18 من كانون الأول/ ديسمبر 2018م.

وأوضح مصدر عسكري في حكومة صنعاء، أن القوات المتعددة للتحالف السعودي ارتكبت 179 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجَبْلِية بالتزامن مع استهداف المنطقة ذاتها ب 4 غارات للطائرات الاستطلاعية، وفي الوقت نفسه تعرضت مناطق سيطرة الجيش واللجان في الحُدَيْدَة لقصف صاروخي ومدفعي ب 159 صاروخاً وقذيفة مدفعية، تزامن ذلك مع تحليق 3طائرات حربية في أجواء الجبلية و20 طائرة تجسسية في أجواء منطقة كيلو16 شرقي مدينة الحُدَيْدَة ومناطق حيس والفازة والجبلية والجاح جنوب المحافظة

وأشار المصدر إلى أن القوات المتعددة للتحالف السعودي قصفت بـ & صواريخ كاتيوشا و6 قذائف مدفعية شمال ووسط منطقة الجاح بمديرية بيت الفقية.

في المقابل، أعلنت القوات المتعددة للتحالف السعودي أنها تمكنت من إفشال محاولة زحف لقوات حكومة صنعاء غربي مديرية حَيْس عند الأطراف الجنوبية لمحافظة الحُدَيْدَة الساحلية على البحر الأحمر غرب اليمن.