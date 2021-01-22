محمد جواد ظريف: يدنا ممدودة للحوار مع دول الجوار واستقرار الأمن لصالح الجميع

الوقت-شدد محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، مسا اليوم في مقابلة تلفزيونية أن "اليد الإيرانية ممدودة دوماً للحوار مع دول الخليج، واستقرار الأمن في هذه المنطقة في صالح الجميع".

وأضاف ظريف إن "استعداد إيران للحوار مع دول الخليج ليس بالأمر الجديد، ما قلته لوزير الخارجية القطري ما هو إلا إعلان عن سياسة طويلة الأمد لإيران، ويجب أن يكون قد ثبت لبعض دول الخليج كيف علقت أمرها بسبب ترامب لمدة أربع سنوات".

وتابع وزير الخارجية أنه "عندما اقترح المرحوم الشيخ صباح أمير الكويت السابق إجراء حوار بين دول الخليج وإيران ورد الرئيس الإيراني بالإيجاب عليه، قالت بعض دول الخليج إن ترامب تولى السلطة الآن وسوف ننتظر"، معتبراً أن "هذه الدول خسرت أربع سنوات من الوقت، والآن رحل ترامب وبقينا نحن وإياهم".

وفي السياق، كان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد أعرب عن أمله بإجراء هذا الحوار وقال: "ما زلنا نعتقد أن هذا يجب أن يحدث". وتابع أن "هذه أيضاً رغبة تشاركها دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي"، مؤكداً أن قطر "ستقوم بتسهيل المفاوضات" حال طلبت منها الأطراف المعنية ذلك.