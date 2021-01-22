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  الجمعة 8 جمادي الثاني 1442

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أخبار

العراق يعلن انطلاق عملية "ثأر الشهداء" لضرب فلول داعش في العراق

الجمعة 8 جمادي الثاني 1442
 
 
 
 
 
العراق يعلن انطلاق عملية "ثأر الشهداء" لضرب فلول داعش في العراق

العراق يعلن انطلاق عملية "ثأر الشهداء" لضرب فلول داعش في العراق

الوقت-أعلن الجيش العراقي فجر اليوم الجُمعة انطلاق عملية "ثأر الشُهداء" وذلك بتوجيه من

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الوقت-أعلن الجيش العراقي فجر اليوم الجُمعة انطلاق عملية "ثأر الشُهداء" وذلك بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة في العراق وإشراف جهاز مكافحة الإرهاب.

وبحسب وسائل إعلامية عراقية فان العملية تستهدف بقايا عصابات تنظيم داعش، في وقت "تمكنت الوحدات من الإطاحة بعدد من الإرهابيين في كل من محافظة بغداد - باب المعظم، مُحافظة الأنبار- عامرية الفلوجة، محافظة كركوك- منطقة دور الفيلق"، وفق بيان لجهاز مُكافحة الإرهاب.

هذه العملية جاءت بعد إعلان تنظيم داعش فجر اليوم الجمعة تبني الانفجار الذي وقع في بغداد أمس الخميس.

ونشر التنظيم منشوراً على مواقع التواصل يؤكّد فيه مسؤوليته عن الهجوم، وقد تداوله العديد من الناشطين.

وهز انفجاران متتاليان المنطقة بالقرب من ساحة الطيران والباب الشرقي وسط بغداد أمس الخميس، وأفادت وزارة الصحة العراقية، بسقوط 32 شهيداً و 110 جرحى على إثرهما.

وعقب الانفجار، ترأس رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اجتماعاً طارئاً لقادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية، كما أصدر أوامراً بتغييرات كبرى في الأجهزة الأمنية.

وأكّد الكاظمي أن "الرد على من سفك دماء العراقيين الطاهرة سيكون قاسياً ومزلزلاً"، وأن "التفجيرين خرق لا نسمح بتكراره".

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عملية ثأر الشهداء العراق كركوك بغداد تنظيم داعش جهاز مكافحة الإرهاب في العراق ساحة الطيران مصطفى الكاظمي

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